Ziua Culturii Naționale la TVR: Eminescu, vers, muzică, emoție | VIDEO

În 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale și a nașterii lui Mihai Eminescu, TVR difuzează un moment muzical de excepție: soprana Alexandra Coman interpretează piesa ”Ochiul tău iubit”, pe versurile lui Mihai Eminescu și muzica lui Eugen Doga.

La TVR, Eminescu vorbește și prin muzica lui Eugen Doga, cel care marturisea: ”Eu nu compun pe versurile lui Eminescu, eu descifrez din versurile lui Eminescu muzica”.

Eugen Doga este fascinat de universul eminescian în care descoperă muzica – o muzică ce trebuie, însă, revelată tuturor iubitorilor de cuvânt și sunet.

O face prin vocea sopranei Alexandra Coman care aduce un plus de expresivitate, întregind o lume în care sunt invitați să pășească toți telespectatorii TVR.

Alexandra Coman a cântat alături de personalităţi precum Placido Domingo sau José Carreras.

***

Despre soprana Alexandra Coman:

Luciano Pavarotti:

"Alexandra Coman are o voce frumoasă, de o calitate briliantă și un timbru cu totul deosebit."

Jose Carreras:

"Alexandra Coman este un talent excepțional și sunt onorat să împart aceeași scenă cu ea."

"Alexandra Coman este o doamnă foarte frumoasă și o artistă foarte talentată și îi prevăd o carieră extraordinară."

Prof. Univ. Dr. Grigore Constantinescu:

"În domeniul prezenței scenice este de remarcat neîndoiosul farmec al tinerei soprane, valorificând cu distincție și eleganță o prezența a cărei frumusețe de star corespunde neîndoios criteriilor cerute unei vedete de film. Cu toate acestea, deși aspectul este șocant la modul pozitiv prin valoarea imagistică, Alexandra Coman convinge publicul prin evoluția vocală și teatrală. Este remarcabilă stăpânirea registrelor, siguranța notelor acute, luminozitatea și volumul vocii și intențiile expresive comunicate prin mixajul cânt-text."

Roluri: Mimi din opera "La boheme", Liu din opera "Turandot", Susanna din opera "Nuntă lui Figaro", Magda din opera "La rondine", Manon și Pousette din opera "Manon" de Massenet, Ghost of Norma din opera "Welcome to the voice", Hanna din operetă "Văduva veselă", Zerlina din opera "Don Giovanni", Lauretta din opera Gianni Schicchi.

Teatre în care a susținut concerte: Grand Opera of Wichitta, Opera din Los Angeles, L`athrium theatre din Fort-du-France, Teatro dell`opera din Roma, Teatrul Châtelet din Paris, Opera Națională București și Timișoara, Opera Jules Massenet.

A primit Diploma pentru merite artistice deosebite din partea Maiestății sale Regele Carl Gustav al Suediei și i-a fost acordată Diploma de excelență de Editura și Revista "Scrisul românesc".

A susținut concerte alături de Jose Carreras și Placido Domingo și Placido Domingo jr în Germania, România, Mexic, Italia, Spania.

A concertat în Bruxelles, Singapore, Londra, Ovesholm, Viena, Graz, Baden, Roma, Bruxelles, Parma, Ciudad Real, New York, Madrid, Glendale, Pasadena.

Reamintim concertele din Spania și România în prezența Regelui Juan Carlos I, concertul în Suedia, în prezența Regelui Carl VI Gustaf al Suediei, dar și concertele de la Filarmonica din Viena.

I-a fost decernată Diploma pentru merite artistice deosebite de către Regele Carl XVI Gustaf al Suediei, Diploma de excelență din partea Teatrului de operetă "Ion Dacian".

***