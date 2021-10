Mini-seria de aventuri Ocolul pământului în 80 de zile la TVR 2

Din 9 octombrie, telespectatorii TVR 2 sunt invitaţi să facă Ocolul pământului în 80 de zile. Prima parte, sâmbătă, de la ora 20.10.

Mai exact, iubitorii romanelor lui Jules Verne se vor bucura să vadă una dintre cele mai bune ecranizări ale volumului cu acelaşi titlu semnat de scriitorul francez - AROUND THE WORLD IN 80 DAYS, Marea Britanie, 1989 – în regia lui Buzz Kulik şi avându-i în distribuţie pe Pierce Brosnan, Eric Idle şi Peter Ustinov.

Partea a II-a - 16 octombrie, ora 20.10

Partea a III-a - 23 octomrbie, ora 20.10

Comedia de aventuri Ocolul pământului în 80 de zile începe în Londra victoriană, unde Phileas Fogg, gentleman care a făcut din disciplină o religie, pune un pariu în faţa tuturor membrilor celebrului Reform Club că va înconjura globul în 80 de zile.

Însoţit de valetul său Passepartout, Fogg porneşte într-o aventură nemaipomenită, traversând Parisul în plin conflict, jungla indiană şi preriile americane, unde se duelează cu faimosul bandit Jesse James! Şi, de parcă totul n-ar fi suficient de complicat, un detectiv încăpăţânat îl suspectează de jaful unei bănci londoneze şi-l urmăreşte pas cu pas în periplul său!...