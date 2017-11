Turneului Naţional “Stradivarius 2017" - duminică, la TVR 3

În 3 decembrie, de la ora 18.30, urmăriţi concertul susţinut de violonistul Alexandru Tomescu şi vioara Stradivarius ElderVoicu alături de pianista Sînziana Mircea şi bandoneonistul Omar Massa - în data de 30 mai 2017, la Sala Radio din Bucureşti .

Vă veţi delecta cu un adevărat regal muzical şi un repertoriu de excepţie - pe muzica lui Enrique Granados (Dans spaniol), Isaac Albéniz (Tango op. 165, nr. 2), Manuel de Falla (Dans spaniol din opera "La vida breve"), Isaac Albeniz (Malagueña op. 165, nr. 3), Pablo de Sarasate şi Astor Piazzolla (Nightclub 1960, Anotimpurile la Buenos Aires: Toamna la Buenos Aires - Moderato, Iarna la Buenos Aires - Andante moderato, Primavara la Buenos Aires - Allegro, Vara la Buenos Aires – Allegro).

Producător Valentina Băinţan

Violonistul Alexandru Tomescu, liderul acestui proiect, consideră că este greu de exprimat în cuvinte ceea ce reprezintă acest turneu: „Cred că de aceea a fost inventată muzica, pentru a putea spune ceea ce inima simte, dar cuvintele sunt prea neîndemanatice pentru a zugrăvi. Acum, dupa ce am trecut împreuna, în turneele precedente prin muzica lui Paganini, a lui Bach sau a lui Bartok, suntem cu toţii gata să explorăm o muzică pe cât de pasională, pe atât de meditativa sau melancolică. Cred ca nu îl poti înțelege cu adevarat pe Astor Piazzolla dacă nu știi de unde a pornit totul, din Peninsula Iberică… Voi avea alături de mine, în acest demers îndrăzneț, doi artişti remarcabili: pianista Sînziana Mircea și bandoneonistul Omar Massa. Pe Sînziana o știu încă de când era elevă de liceu şi, în acelaşi timp, o foarte activă membră a Fundaţiei Culturale Remember Enescu. A plecat la studii în străinatate: Germania, Anglia, Italia. Spre surpriza multora, Sînziana a ales să vină în România pentru a-şi continua cariera muzicală. Omar Massa e un artist cuceritor. Muzica lui Piazzolla are nevoie de bandoneon ca de aer. Omar aduce pe scena de concert a turneului Stradivarius un autentic aer argentinian; instrumentul său, un bandoneon vechi de peste 100 de ani se va acorda perfect cu vioara Stradivarius, indiferent de anotimpul de la Buenos Aires în care ne vom găsi”.



Alexandru TOMESCU a câștigat în 2013, pentru a doua oară, în urma unui concurs național organizat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, dreptul de a cânta pentru următorii 5 ani pe vioara STRADIVARIUS Elder Voicu.Vioara Stradivarius Elder, folosită timp de patru decenii de maestrul Ion Voicu, este considerată a fi una dintre cele mai frumoase și bine conservate VIORI STRADIVARIUS din lume.

Cu o carieră fantastică în Europa și în lume, succese în săli precum: Théâtre des Champs Elysées-Paris, Carnegie Hall - New York sau Metropolitan Arts Centre- Tokio, Alexandru Tomescu a ales România, propunând publicului, an de an, în concerte live, fără pauză și fără partitură – cele mai ample și dificile integrale pentru vioară solo - Paganini, Ysaÿe, Bach. An de an susține Master Classuri cu tineri muzicieni din țară și străinătate.

Pianista Sînziana Mircea a concertat în Statele Unite ale Americii, Japonia, China și Europa, pe scene precum Carnegie Hall, Tokyo Metropolitan Theater, Harbin Concert Hall, Yangzhou Concert Hall, St Martin-in-the-Fields Londra, Cheltenham, Town Hall, Ateneul Roman și altele. Anul 2016 a marcat lansarea CD-ul său de debut la Editura Casa Radio, intitulat ‘’Nihil Sine Deo – Nimic fără Dumnezeu’’, clasat pe locul 3 in competiția ‘’Discul de muzica clasică al anului 2016’’. Înregistrari live din concertele sale au fost difuzate în numeroase rânduri la BBC Radio 3, radiourile naționale din Polonia, Suedia, Norvegia, Ungaria, Bulgaria, Turcia, Grecia, Croatia, Slovacia etc.

Bandoneonistul Omar Massa s-a născut în 1981 la Buenos Aires – Argentina şi a concertat în mari săli din Europa, Asia şi cele două Americi. În afara repertoriului cult contemporan pentru bandoneon, Omar a abordat în concertele sale şi muzica barocă. Omar Massa susţine cursuri de masterclasses la bandoneon pe muzica lui Astor Piazzolla la National Conservatory of Music, Higher School of Music and National Autonomous University of Mexico.