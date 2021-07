Tudor Toma: „România din suflet este esența din care sunt făcut”

Interviu realizat în cadrul campaniei TVRi „Cu România în suflet”.

Tudor Toma s-a născut și a crescut la Iași. Tot în capitala Moldovei a absolvit și cursurile Facultății de Medicină. A plecat la studii doctorale în Marea Britanie iar acum este medic într-un spital din Londra.

„În Iașul natal am terminat Liceul Costache Negruzzi, o școală foarte bună de care sunt foarte mândru, la matematică fizică în 1987 și apoi Facultatea de Medicină în 1993. Am continuat cu Rezidențiatul la Iași, specializarea Pneumologie, iar în anul 2000, am venit la Londra ca doctorand la Imperial College. În lucrarea de doctorat am propus și testat un tratament nou pentru pacienții cu emfizem, o afecțiune caracterizată prin distrugerea plămânilor datorită fumatului, iar grupul în care lucram a fost primul din lume care a inițiat acest tratament. După doctorat am lucrat în terapie intensivă și medicină respiratorie la spitale din Londra, iar în prezent sunt medic senior (consultant) la un spital din sud-estul Londrei. Activitatea mea clinică de acum este diversă, cu accent pe problemele respiratorii acute și pe rezolvarea problemelor de diagnostic cu ajutorul ecografiei pulmonare și multiorgan.”

Adaptarea într-o altă țară, într-o altă cultură nu este deloc ușoară. Iar când trebuie să iei totul aproape de la capăt într-o limbă străină, poate fi o piatră de încercare destul de solidă.

„A fost dificil, poate chiar foarte dificil” ne mărturisește medicul Tudor Toma. „A trebuit să învăț să mă descurc într-un sistem medical nou, cu o terminologie și un vocabular nou, cu o metodologie aparte și cu o filozofie destul de diferită de cea de acasă – și aici mă refer doar la aspectele profesionale. Din punct de vedere personal, am început totul de la zero, cu noi prieteni, o casă nouă, o cultură nouă și o vreme ploioasă. Cel mai mult m-a ajutat familia, soția mea, care este și ea medic, tot din România și cu care am trecut împreună prin toate dificultățile și alături de care am rezolvat în echipă toate problemele care le-am avut.”

Românii din străinătate sunt pentru colegii lor, un fel de Românie la scară mai mică. Ei reprezenită țara natală în mod direct și...aproape în fiecare zi.

„Așa este. Aproape fiecare pacient, fiecare coleg întreabă sau, dacă nu întreabă direct, totuși de obicei vor să știe de unde suntem! Așa este în Marea Britanie. Cel puțin la început mulți nu știau foarte multe despre România sau aveau anumite sterotipuri. Acum situația este mult mai bună, în sensul că imaginea României s-a mai normalizat. De fiecare dată, direct sau indirect, am promovat imaginea de normalitate și lucrurile interesante și pozitive despre România. Într-adevăr, în momentul când ai contact, cum avem noi ca medici, cu mii și mii de persoane potențialul de a ajuta la imaginea României este foarte mare, chiar dacă e vorba de o singură vorbă bună a unui singur medic. Din păcate senzația mea și a multor altor colegi români pe care i-am întâlnit aici, este că pe mulți intelectuali din țară sau pe factori de decizie politică ori pe guvernamentali, acest potențial pe care noi îl reprezentăm nu-i interesează, nu este cultivat sau încurajat. Din contră, mai degrabă se promovează în țară cel puțin la nivel profesional idei care împart lumea în cei plecați și cei rămași, când de fapt suntem toți în aceiași echipă, în Echipa România, iar posibilitățile de a ne ajuta unii pe alții rămân neutilizate. Cu toate acestea, motivația emoțională, sentimentală, rămâne și... inevitabil vom continua să fim o interfață care va promova România”, ne asigură medicul Tudor Toma.

Comunitatea de români din Marea Britanie și, în mod special din Londra, s-a mărit foarte mult în ultimii ani. Și fiecare membru al ei încearcă să se implice în tot felul de acțiuni de susținere a românilor care au ajuns să trăiască în Regatul Unit, având și legături cu instituții sau organizații din România.

„Am fost implicat, de când am venit la Londra, în diverse proiecte de comunicare. La început am contribuit la un proiect de organizare a medicilor români aici în Marea Britanie, am contribuit atunci foarte mult cu informări și cu lobby la autoritățile britanice pentru recunoașterea completă a specializărilor. Mai recent, pe parcursul pandemiei, am participat la activități de informare cu privire la vaccinare organizate de Ambasada României de la Londra, pentru comunitatea românească și nu în ultimul rând am tratat foarte mulți pacienți români.

„În România, ne mărturisește medicul Tudor Toma, colaborez foarte bine cu Universitatea de Medicină de la Iași și cu Societatea Română de Pneumologie. Începând din anul 2009, împreună cu Societatea de Pneumologie am organizat în fiecare an un simpozion Româno- Britanic la Vama, în Bucovina, unde am venit împreună cu colegii de la spital de aici și am discutat diverse aspecte legate de protocoalele medicale. Simpozionul a crescut de la an la an și este considerat o manifestare de referință în programul educațional al Societății Române de Pneumologie. Din păcate, datorită pandemiei a trebuit să oprim organizarea în 2020, însă sper că totul va fi bine și vom relua colaborările. În același timp avem destul de frecvent seminarii profesionale online cu colegii din România, seminarii creditate de Colegiul Medicilor din România, tocmai în ideea de a facilita transferul de tehnologie în ambele părți.”

Fiecare dintre românii plecați departe de țara în care s-au născut poartă cu ei, în suflet, o mică Românie. Un dar ne preț, ocrotit cu grijă și cu drag!

„România din suflet este de fapt esența din care sunt făcut, este ceva atât de natural și de normal și cred că acest lucru este valabil pentru toată lumea. Trebuie să încercăm să depășim șabloanele și să acceptăm că a fi român nu înseamnă doar un om care stă într-un anumit loc, ci a fi român înseamnă a fi o persoană la fel de complexa ca oricare altă persoană din lume, dar cu experiențe și amintiri influențate profund de un cadru natural și de interacțiunea prezentă sau istorică cu unu un grup de oameni unici printr-o mulțime de lucruri. La această interacțiune contribuim și noi, indiferent de unde suntem în lume (gândiți-vă doar ce înseamnă pentru copiii noștri să fie români!). Colaborarea dintre români, oriunde ar fi ei ar trebui încurajată. Altfel, răspunsul simplu, pentru mine, România este parfumul intens al teilor din Iași, de la sfârșit de iunie, când de obicei era sesiune sau final de an școlar”, ne mărturisește, cu emoție, medicul Tudor Toma din Londra.

Interviul este realizat de Aura Dobre, producător TVR Internațional.