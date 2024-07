Tudor Furdui: „Îi admir pe toți sportivii, indiferent de sportul practicat. Şi mai dragi îmi sunt sportivii calificați la Jocurile Olimpice!”

În această vară, Jocurile Olimpice aduc sportul de elită şi eroii lui alături de inima ta!... Te provocăm să intri în arena celei mai mari competiții! Vezi, trăieşti, străluceşti lângă campioni, la Televiziunea Română - official broadcaster al Jocurilor Olimpice Paris 2024.

Trăim o vară fierbinte, cu zile lungi şi însorite, dar pentru sportivii din întreaga lume e şi vara a celei mai mari competiţii. Din 26 iulie, la Televiziunea Română urmărim transmisiunile de la Jocurile Olimpice Paris 2024. Suntem alături de românii care ne reprezintă la Paris 2024, dar şi alături de marii sportivi ai lumii, în perioada 26 iulie – 11 august, în direct la TVR.

I-am provocat pe prezentatorii emisiunilor TVR să ne vorbească despre sport şi succesele sportivilor care i-au făcut să le bată inima cu putere, ce îi motivează să facă sport şi ce campioni de la noi sau din lume sunt favoriţii lor.

Tudor Furdui, prezentatorul Ştirilor sportive de la TVR şi corespondentul nostru la Paris 2024, ne-a vorbit despre marile emoţii pe care i le-au trezit sportivii români şi competiţiile în care aceştia au participat, precum şi despre pasiunea lui pentru sportul cu balonul rotund.

Pentru Tudor Furdui, în 25 de ani de televiziune, au fost multe momente emoționante din sport, dar parcă cel mai recent care i-a rămas cumva în minte a fost Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar, din 2022. „Cred că a fost perioada în care m-am implicat cel mai tare. Nu știu dacă dormeam câteva ore pe noapte, iar spectacolul a fost total. Făceam știri, aveam Studioul Mondial. Și, pentru că iubesc munca mea în televiziune, vreau să vă spun că îmi place foarte mult să am drept invitați oameni care au o istorie în spatele lor, care au ce să spună, și că mă mândresc cu faptul că la acel Campionat Mondial! La Studioul Mondial am reușit să-l fac pe Mircea Lucescu să se întoarcă pe sticlă după o pauză de 20 și ceva de ani! Mircea Lucescu a venit din nou într-un studio al Televiziunii Române, iar prezența lui m-a onorat foarte tare! A și ieșit foarte bine acea emisiune, pentru că este un om senzațional, e un izvor nesecat de lucruri interesante din fotbal!”, ne-a povestit Tudor Furdui.

Tudor Furdui a fost pasionat de fotbal dintotdeauna. „De mic copil, cred că jucăria mea cea mai frumoasă și cea mai dragă a fost mingea. Și având șansa să merg la Casa de creație de la Mogoșoaia, unde erau niște terenuri de iarbă foarte mari, împreună cu tatăl meu, am avut ocazia să cunosc acolo oameni din lumea scrisului - pe Fănuș Neagu, pe Marin Preda, pe Băieșu, pe Teodor Mazilu; oameni din lumea muzicii - pe compozitorul Vasile Vasilache Junior, și oameni din lumea sportului. Veneau acolo fotbaliști – Cornel Dinu, care fusese ales fotbalistul anului, Florin Cheran, care era căpitanul echipei naționale, și Dudu Georgescu, care luase Gheata de aur - cei 3 făceau parte din echipa mare a lui Dinamo de la mijlocul anilor ´70”. Și, bineînțeles, întâlnirea cu acești fotbaliști a avut urme pentru Tudor Furdui, care s-a apucat de fotbal! „M-am dus la Dinamo, chiar dacă după aceea am lăsat-o mai moale. Am jucat și în timpul liceului la Electroaparataj și am jucat și în Franța. Sigur, nu la nivel profesionist, dar aveam câte două-trei antrenamente pe săptămână, meci duminica, cantonament cu o zi înaintea meciului. Iar pasiunea mea pentru fotbal a rămas tot timpul. Și-acum, când mă duc, de exemplu, și fac un interviu la marginea terenului și simt mirosul ăla de iarbă și de gazon, mi se face pielea găină! Și cred că tot timpul mă voi duce la fotbal! Cred că am văzut mii și mii și mii de meciuri, câteodată nici nu mai văd foarte bine mingea, dar fotbalul îmi va rămâne toată viața”, mărturiseşte prezentatorul Ştirilor sportive de la TVR.

Tudor Furdui îi admiră pe toți sportivii, nu contează sportul pe care îl practică. „Sigur că îmi sunt mult mai dragi sportivii calificați la Jocurile Olimpice. Nu cred că există mândrie mai mare pentru un sportiv decât să-și reprezinte țara la cel mai mediatizat eveniment sportiv al planetei!”, e de părere el. Şi pentru că e frumoasă întâmplarea, vrea să-i salute pe băieții de la polo: „Polo este singurul sport de echipă din România care e reprezentat la Jocurile Olimpice de la Paris. Am și fost și i-am așteptat pe poloiști la aeroport. A fost o primire foarte, foarte caldă. A venit foarte multă lume. Ei au terminat pe locul 10 la campionatele mondiale de la Doha transmise de TVR, iar locul 10 nu îi ducea spre Paris. Dar, ce să vezi, știi că e proverbul ăla La barza chioară îi face Dumnezeu cuib, s-a retras Africa de Sud și România a fost invitată să participe în locul Africii de Sud. Sigur că e un proverb care nu știu dacă se potrivește foarte bine, pentru că eu știu ce înseamnă polo. Este cel mai greu sport din lume. E o muncă teribilă pe care au făcut-o acești băieți conduși de antrenorul Bogdan Arad și de președintele federației Alexandru Matei. Au făcut o treabă extraordinară, n-au mai fost de 12 ani, din 2015, de la Londra și le doresc mult succes!”

Evident, l-am rugat pe Tudor să găsească argumente prin care să îi convingă pe români să facă sport. Iată ce le spune tuturor: „Nu cred că ne-ar ajunge cuvintele să spun cât de benefic este sportul pentru fiecare om! În afara faptului că te menține tânăr, te menține la o anumită greutate, te ajută să vezi altfel lucrurile, sportul te scapă de vicii, ajungi să gândești altfel. Lumea trebuie să facă sport! E clar. Devii mai puternic din toate punctele de vedere - și psihic și fizic!”, iar îndemnul lui pentru noi e: „Fă sport, e lucrul pe care îl ai cel mai bine de făcut!”

Tudor Furdui face parte din delegaţia TVR la Jocurile Olimpice, delegaţie care cuprinde jurnalişti comentatori: Emil Hossu-Longin - comentator natație, fotbal, baschet, Dragoș Bocanaciu - comentator atletism, handbal, judo, lupte, Monica Bucur - comentator canotaj, gimnastică, atletism, gimnastică ritmică, kaiac, tir, Cristian Mîndru - comentator sărituri, natație, fotbal, handbal, tenis, kaiac, tir, haltere, Narcis Șelaru - comentator box, volei, polo, scrimă; jurnalişti reporteri-prezentatori: Daniela Alexe-Popescu şi Tudor Furdui; patru cameramani, un inginer emisie şi un producător.

