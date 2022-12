Trupa Zdob şi Zdub cântă de Revelion 2023, la TVR Moldova

Tatiana Slivca şi Anatol Fornea ne aşteaptă la TVR Moldova pe 31 decembrie 2022, începând cu ora 23.00, la cea mai colorată şi plină de antren petrecere de Revelion!

TVR Moldova ne invită, pe 31 decembrie 2022, începând cu ora 23.00, să petrecem împreună vechiul an şi să îi urăm bun venit noului an. Petrecerea de Revelion 2023 are invitaţi speciali:

Artiştii Maria Iliuţ, Nicolae Gribincea şi ,,Plăieşii”, Surorile Osoianu. Zinaida Bolboceanu, Ioana Căpraru, Vladimir Serbuşcă, Loredana Călin, Viorica şi Elena Lupu, Mihai Ciobanu, Suzana Popescu, Nicolae Glib, Valentin Boghean, Zinaida Julea, Orchestra condusă de fraţii Advahov şi trupa Zdob şi Zdub ne vor ţine companie şi vor anima atmosfera de sărbătoare în noaptea dintre ani.

Ediţia specială de sărbătoare va fi difuzată la TVR Moldova pe 31 decembrie, ora 23.00 (Partea I) / ora 00.05 (Partea a II-a), în reluare la TVR Moldova: 1 ianuarie, ora 13:30 (Partea I) / ora 14.30 (Partea a II-a), TVR Internațional: 1 ianuarie, ora 13:30 (Partea I) / ora 14.30 (Partea a II-a).