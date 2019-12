Trei vedete de top dau proba televiziunii la “Câştigă România!”

La aniversarea TVR, Marian Râlea, Cătălin Măruţă şi Alexandru Conovaru sunt invitaţii lui Virgil Ianţu luni, 30 decembrie, de la ora 20:00, la TVR 2.

Se împlinesc 63 de ani de la debutul Televiziunii Române şi trei mari vedete ale televiziunii autohtone, celebrul “Magician” Marian Râlea, vedeta TV Cătălin Măruţă şi actorul Alexandru Conovaru, oameni ale căror cariere sunt legate de TVR, se vor duela în cunoştinţe despre istoria televiziunii publice. Întâlnirea de luni, 30 decembrie, de la ora 20:00, din Studioul “Câştigă România!” este încărcată de nostalgie, amintiri, dar şi de momente pline de umor.

„De câte ori mă întorc la TVR îmi amintesc de începuturile carierei mele, momente frumoase ca actor și am confirmarea că mi-am ales bine drumul în viață. Este extraordinar ce forță are TVR, locul pe unde au trecut cele mai importante nume ale filmului și teatrului românesc”, spune Marian Râlea.





Pentru cunoscuta vedetă Cătălin Măruţă începuturile în televiziune sunt legate de televiziunea publica, iar întâlnirea cu foştii colegi a fost emoţionantă.

„TVR este acasă! Locul unde am învăţat televiziune, locul unde mi-am făcut prietenii adevărate şi durabile! Sunt multe momente deosebite pe care nu le pot uita, prezentarea Eurovisionului, nopţile albe de la Galaţi, Plaja lui Măruţă, Garsoniera lui Măruţă... Multe amintiri frumoase. Campanii de strângere de fonduri în perioada inundaţiilor... energia şi implicarea celor din echipă, sunt de neuitat şi de nepreţuit!”, spune Cătălin Măruţă.

Istoria Televiziunii Române începea la 31 decembrie 1956, când se emitea în premieră dintr-un studio improvizat din strada Moliere, sediu aflat în apropierea actualei clădiri a TVR. La 63 de ani de atunci, invitaţii lui Virgil Ianţu răspund la întrebări legate cele mai importante momente din istoria TVR. Pe ecranul studioului “Câştigă România!” vor rula imagini de arhivă, cu mari artişti, programe şi momente reprezentative, de la emisiuni de divertisment sau înregistrări sportive, până la Teleenciclopedia, Viaţa Satului sau Tezaur folcloric.

“TVR este televiziunea cu care am crescut, aici am văzut primele desene animate, primele filme cu Stan şi Bran, Chaplin şi preferatele mele: filmele româneşti şi piesele de teatru tv. Mă uitam ca la icoane la actorii români, visând că asta voi face şi eu şi iată că asta fac. Tot la TVR am debutat pe “sticlă” în 1992, în emisiunea pentru copii “Clovnissimo”. A urmat “Ping-Pong în familie”. Apoi, în 2005, am intrat în echipa “Iartă-mă”, duceam buchetul de flori şi scuzele aferente :)... În 2013 s-a reluat Teatru tv şi am jucat în “Goana după fluturi”, fiind spectacolul cu care a redebutat Teatrul la TVR. Asta m-a bucurat şi onorat nespus. Apoi, anul trecut, în “Primăverii”, serialul care abia aştept să se reia”, spune actorul Alexandru Conovaru.

În mai bine de jumătate de secol, TVR a adunat - în imagini alb-negru şi color - frânturi de istorie. Prin ele, milioane de români au trăit la unison emoţii unice: mândrie, bucurie, tristeţe, îngrijorare, speranţă. În decembrie 1989, Televiziunea transmitea în direct căderea regimului comunist, după ce funcţionase ca instrument de propagandă al acestuia. Din 1990, „Televiziunea Română Liberă” – cum s-a autodenumit în mijlocul evenimentelor din decembrie – intră în altă epocă.