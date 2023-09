Transmisiunile TVR Cultural de la Festivalul Internațional „George Enescu”, între 18 și 24 septembrie

În ultima săptămână a Festivalului Internațional „George Enescu”, TVR Cultural le oferă telespectatorilor noi transmisiuni extraordinare de la Ateneul Român, Sala Palatului și Teatrul Odeon.

Orchestra Filarmonică Națională a Ungariei, Il Giardino Armonico și NFM Choir, Orchestra Națională a Franței, Orchestra Română de Tineret și Corul Filarmonicii „George Enescu”, Filarmonica Teatrului Comunal din Bologna, Orchestra Teatrului Național de Operetă „Ion Dacian”, Orchestra Regală Concertgebouw și Corul Academic Radio sunt ansamblurile care îi vor delecta pe melomani la TVR Cultural.

Mai jos, programul transmisiunilor TVR de la Festivalul Internațional „George Enescu”, între 18 și 24 septembrie:

Luni, 18 septembrie

ORCHESTRA FILARMONICĂ NAŢIONALĂ A UNGARIEI

20.00: Partea I

21.15: Partea a II-a

CHARLES DUTOIT - dirijor

MARTHA ARGERICH - pian

Enescu - Pastorale-fantaisie pentru orchestră mică

Prokofiev - Concertul nr. 3 în Do major pentru pian și orchestră op. 26

Berlioz - Simfonia fantastică op. 14





Producători TVR: Valentina Băiţan, Claudia Robu

-------------------

Marți, 19 septembrie

ORCHESTRA FILARMONICĂ NAŢIONALĂ A UNGARIEI

20.00: Partea I

21.15: Partea a II-a

CRISTIAN MANDEAL - dirijor

SHEKU KANNEH-MASON - violoncel

Kodály - Dansurile din Galánta

Șostakovici - Concertul nr. 1 în Mi bemol major pentru violoncel și orchestră op. 107

Enescu - Simfonia nr. 2 în La major op. 17

Producători TVR: Valentina Băiţan, Claudia Robu

--------------------

--------------------

Joi, 21 septembrie

17.00: IL GIARDINO ARMONICO și NFM CHOIR





GIOVANNI ANTONINI - dirijor

LIONEL SOW directorul artistic al corului

Haydn - Oratoriul din „Anotimpurile” Hob XXI:3





ANETT FRITSCH - soprană

MAXIMILIAN SCHMITT - tenor

FLORIAN BOESCH - bas

Transmisiune directă de la Ateneul Român

Producători TVR: Ruxandra Ţuchel, Bianca Sărăţeanu

--------------------

Vineri, 22 septembrie

ORCHESTRA NAŢIONALĂ A FRANŢEI

ORCHESTRA ROMÂNĂ DE TINERET

CORUL FILARMONICII GEORGE ENESCU





20.00: Partea I

21.15: Partea a II-a

CRISTIAN MĂCELARU - dirijor

IOSIF ION PRUNNER - dirijorul corului

KIRILL GERSTEIN - pian

Rahmaninov - Concertul nr. 2 în Do minor pentru pian și orchestră op. 18

Enescu - Simfonia nr. 3 în Do major op. 21

Enescu - Rapsodia română în La major op. 11 nr. 1

Transmisiune directă de la Sala Palatului.

Producători TVR: Valentina Băiţan, Claudia Robu

-----------------

Sâmbătă, 23 septembrie

17.00: FILARMONICA TEATRULUI COMUNAL DIN BOLOGNA





ROBERTO ABBADO - dirijor

ANNA TIFU - vioară

RĂZVAN POPOVICI - violă

Enescu - Balada pentru vioară și orchestră op. 4

Mozart - Simfonia concertantă în Mi bemol major pentru vioară, violă și orchestră K. 364

Beethoven - Simfonia nr. 6 în Fa major op. 68

Transmisiune directă de la Ateneul Român.

Producători TVR: Ruxandra Ţuchel, Bianca Sărăţeanu

---------------------

Duminică, 24 septembrie

11.00: ORCHESTRA TEATRULUI NAŢIONAL DE OPERETĂ ŞI MUSICAL „ION DACIAN”





CONSTANTIN GRIGORE - dirijor

CRISTINA BOHACIU SÂRBU - prezentator

RADU GHEORGHE - narator

The composer… Who is it?

Beethoven - Simfonia nr. 5 în Do minor op. 67 (selecțiuni)

Dukas La Péri – Fanfare

Stookey - The Composer Is Dead

Transmisiune directă Odeon.

Producători TVR: Valentina Băiţan, Claudia Robu

----------------------

20.00: ORCHESTRA REGALĂ CONCERTGEBOUW

CORUL ACADEMIC RADIO

KLAUS MÄKELÄ - dirijor

CIPRIAN ȚUȚU - dirijorul corului

Enescu - Uvertura de concert pe teme populare românești op. 32

Mahler - Simfonia nr. 3 în Re minor

JENNIFER JOHNSTON - mezzosoprană

Transmisiune directă de la Sala Palatului.

Prezintă: Marius Constantinescu

Producători TVR: Valentina Băiţan, Claudia Robu.

Zeci de concerte, mii de minute de muzică clasică în direct şi înregistrat, interviuri în exclusivitate cu mari personalităţi ale muzicii clasice internaţionale, dar şi informaţii în timp real sunt difuzate în exclusivitate pe posturile TVR Cultural, TVR 1, TVR Internaţional şi TVR Moldova, în perioada 27 august - 24 septembrie.

Programele pot suferi modificări de ultimă oră.

Sursă foto: Andrei Gîndac/ Festivalul „Enescu”