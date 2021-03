Transilvania culturală: Iadul și chinurile sale în imaginarul popular | VIDEO

Sâmbătă și duminică, 27-28 martie, de la ora 15:00, la TVR Cluj și online pe TVR+, Vasile Hotea-Fernezan vă invită la o nouă ediție "Transilvania culturală".

Iadul și chinurile sale în imaginarul popular, condamnări ale vrăjitoriei, păcatele sexuale, sadism și torturi în lumea infernală, călăriri satanice, luătoarele de mană și recipientele lor, fermecatoarea.

Sunt câteva dintre temele despre care apar în lucrarea de investigare a iconografiei vrăjitoriei în cultura română, așa cum se configurează ea în legatură cu o tema fundamentală a artei religioase: Judecata de Apoi.

Este tema lucrării “Iconografia vrajitoriei în arta religioasă românească. Eseu de antropologie vizuală” de Ioan Pop-Curșeu, Ștefana Pop-Curșeu.

* * * Ioan Pop-Curseu (n. 1978) este prof. dr. habil. la Facultatea de Teatru și Film a Universității Babeș-Bolyai, Departamentul de Cinematografie și Media, membru al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Cluj, al Asociației de Științe Etnologice din România și al Academia Europaea, secțiunea Film, Media and Visual Studies. A făcut parte din mai multe programe și grupuri de cercetare, fiind directorul unui proiect Uefiscdi Tinere Echipe, cu titlul Iconografia vrăjitoriei, o abordare antropologică: cinema, teatru, arte vizuale (2018-2020). A publicat șase cărți, dintre care cea mai importantă este Magie și vrăjitorie în cultură română. Istorie, literatură, mentalități (Polirom, 2013), dar și 150 de articole științifice și 50 de recenzii – în țară și în străînătate – în limbile română, franceză și engleză. A coordonat 11 volume colective sau numere speciale din reviste academice. Ioan Pop-Curseu a desfășurat și o vastă activitate de traducător, semnând – singur sau în colaborare cu Ștefana Pop-Curseu – 12 volume traduse, din operele lui Gilles Deleuze, L.-F. Céline, Henri Michaux, Jean Cuisenier, Patrick Deville, Philippe Forest, Gustave Thibon, Benjamin Fondane, Lucian Blaga, Ion Pop.

* * * Ștefana Pop-Curseu (n. 1979) este conferențiar dr. la Facultatea de Teatru și Film a Universității Babeș-Bolyai și director artistic al Teatrului Național „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca. Este redactor-șef al revistei academice de studii teatrale Studia UBB Dramatică și membră a Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Cluj, a UNITER și AICT, precum și a unor importante institute de cercetare din Franța: IRET, Paris III - Sorbonne Nouvelle, și C. I. R. R. A. S., Centre Național du Théătre. A publicat un prim volum de autor Pour une théatralité picturale. Bruegel et Ghelderode en jeux de miroirs (2012) și peste șaizeci de articole și studii în domeniul istoriei teatrului în țară și în străînătate. A tradus peste o duzină de volume din limba franceză, printre care se numără piese de teatru, poezie și român, filosofie și etnografie, majoritatea în colaborare cu Ioan Pop-Curseu. A lucrat la mai multe spectacole, pe chestiuni de adaptare scenică și consiliere artistică, semnând și regia a două dintre ele, pe texte originale, scrise în colaborare cu soțul sau: Foc de voie /Killed by friendly Fire, Roșia Montană (2014), și Tzara arde și Dada se piaptănă (Fantomă de la Elsinore), Teatrul Național din Cluj-Napoca (2016).