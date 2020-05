Think about things: succes în topurile din Europa | VIDEO

Au fost unul dintre favoriții Eurovision 2020. În ciuda anulării concursului, Daði og Gagnamagnið din Islanda s-a bucurat în continuare de un succes considerabil pe tot continentul.

În a treia săptămână de mai, cea care ar fi urmat concursului Eurovision, „Think about things /Gândiți-vă la lucruri” a debutat pe mai multe piețe europene, inclusiv în top 5 în Irlanda.

Irlanda

Săptămâna trecută, „Gândiți-vă la lucruri” se afla pe locul 4 în topurile oficiale irlandeze, fiind devansat doar de daBaby feat. Roddy Ricch, Drake și Arianna Grande și Justin Bieber. Este prima dată când o melodie Eurovision a intrat în top zece irlandez în ultimii cinci ani - Måns Zelmerlöw din Suedia a ajuns pe locul 10 în 2015 cu „Heroes”. Cel mai mare succes înregistrat în topurile de profil a fost la Eurovision din 2014, când The Common Linnets din Olanda a ajuns și pe locul 4 cu „Calm After The Storm”. Ultimul Eurovision #1 a fost Loreen cu „Euphoria” în 2012.

Regatul Unit

Colectivul islandez a ajuns și peste Marea Irlandei, debutând pe locul 43 pe topurile oficiale ale Regatului Unit. Aceștia sunt cu aproape 20 de locuri mai sus decât actul cu cel mai mare clasament din 2019 - KEiiNO din Norvegia.

Cu toate acestea, dacă cifrele de streaming sunt excluse, Daði og Gagnamagnið se descurcă și mai bine. „Gândiți-vă la lucruri” se află pe locul 8 în graficul descărcărilor. Proprietarul britanic al lui James Newman apare la numărul 23 cu „Ultima respirație”. The Mamas din Suedia este pe locul 55 și Little Big din Rusia este pe locul 81. Vizualizările anterioare ale lui Måns Zelmerlöw, Loreen și Alexander Rybak se găsesc și pe graficul de descărcare, după ce au prezentat în special Eurovisionul BBC: Come Together.

Toate cele de mai sus o fac și pe graficul scoțian, bazat doar pe descărcări. Katrina & The Waves și cu „Love Shine A Light” apar, de asemenea.

Suedia

Daði og Gagnamagni sunt, de asemenea, cel mai înalt act al Eurovision-ului din topurile din Suedia - ajungând pe locul 33. The Mamas, sunt pe locul 74 cu „Move”. Anterior au intrat în topuri imediat după câștigarea Melodifestivalen. Mai multe alte piese Melfest rămân la capătul inferior al clasamentului, inclusiv Paul Rey și Dotter.

Melodii Eurovision 2020 în topuri

Anularea Eurovision 2020 a limitat puternic impactul celor 41 de piese. În 2019, au fost raportate multe intrări în topurile europene, de la aproape toate țările care au participat la Tel Aviv. Acum, majoritatea topurilor sunt lipsite de orice semn al concursului de melodii. Singura excepție este Daði.

În cele mai multe cazuri, cei care au avut succes și au simțit gustul topurilor europene, au făcut-o mai devreme, după ce au câștigat procesele de selecție din țările lor - The Mamas din Suedia, The Roop din Lituania, Diodato din Italia, Ulrikke din Norvegia.