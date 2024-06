„The talents of tomorrow”: Leonard Buta

„Picătura de cultură” vă învită să îl cunoasteţi pe Leonard Buta, un tânăr solist care a debutat cu mare succes pe scena Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș în primăvara anului 2023. Emisiunea se difuzează marți, 4 iunie, de la ora 18:20, la TVR Târgu Mureș și vineri, 7 iunie, de la ora 13:30, la TVR 3.

A devenit deja o tradiție ca Filarmonica de Stat din Târgu Mureș să îi promoveze pe cei mai talentați elevi ai Colegiului Național de Artă din Târgu Mureș.

„The Talents of Tomorrow” s-a numit unul dintre concertele dedicate virtuozității, iar solistul serii a fost Leonard Buta, elev în clasa a XII-a a prestigioasei școli de muzică din Târgu Mureș.

Tânărul solist a debutat cu mare succes pe scena Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș în primăvara anului 2023. Atunci a interpretat partea I din Concertul pentru pian și orchestră de Edvard Grieg, sub bagheta dirijorului Remus Grama. În luna septembrie a aceluiași an a colaborat cu dirijorul japonez Shinya Ozaki, dirijorul Permanent al Filarmonicii de Stat din Târgu-Mureș, de la care a primit și o bursă din partea „Kumamoto-Romania Association”, în colaborare cu Ambasada Japoniei în România. Luna martie 2024 i-a adus lui Leonard Buta o nouă colaborare și o nouă provocare: interpretarea Concertului nr. 3 pentru pian și orchestră în do minor, de Ludwig van Beethoven, sub bagheta dirijorului olandez Theo Wolters.

Abilitățile sale interpretative și virtuozitatea remarcabilă pentru un tânăr care încă învață să devină un pianist l-au condus pe Leonard Buta spre un nou succes. După un examen riguros cu cerințe dificile, a fost admis în cadrul prestigioasei Universități „Sam Houston State University - School of Music” din Statele Unite ale Americii.

Până la o recunoaștere națională și internațională, Leonard Buta se bucură deja de o recunoaștere locală și susținere din partea muzicienilor care îl consideră un etalon al tinerilor artiști târgumureșeni.

Producător și realizator: Petronela Moraru