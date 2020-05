The Story of Fire Saga, o comedie spumoasă despre Eurovision | VIDEO

Eurovision 2020 n-a mai avut loc. Dar Netflix ne livrează un alt fel de Eurovision.

Producția The Story of Fire Saga e disponibilă pe serviciul de streaming din 26 iunie. Filmul redă povestea unui duo: Fire Saga - Lars Erickssong (Will Ferrell) și Sigrit Ericksdottir (Rachel McAdams) - care se vor lupta pentru a „demonstra că orice vis este un vis pentru care merită luptat.”

Și, aparent, o parte din asta implică cântarea melodiei „Omul Vulcanului” - primul single din film care a ajuns la noi.

Concursul de cântece Eurovision: The Story of Fire Saga este un viitor film american de comedie regizat de David Dobkin, scris de Andrew Steele și Will Ferrell și avându-i în distribuție pe Ferrell, Rachel McAdams, Pierce Brosnan, Dan Stevens și Demi Lovato. Filmul urmărește cântăreții islandezi Lars Erickssong și Sigrit Ericksdottir, cărora li se oferă șansa de a-și reprezenta țara la Eurovision Song Contest. Mizele sunt mari, iar intrigile rivalilor și greșelile de pe scena le testează limitele.

Filmul a fost inițial programat pentru o lansare în mai 2020, care să coincidă cu Eurovision Song Contest 2020, însă lansarea a fost întârziată din cauza pandemiei COVID-19. Filmul urmează să fie lansat pe Netflix pe 26 iunie 2020.