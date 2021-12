Tezaure arheologice la Madrid

Vineri, 31 decembrie, de la ora 16.00, Emilia Nicolaescu vă invită la Madrid pentru a afla povestea celui mai valoros patrimoniu antic al expoziției românești de arheologie organizată vreodată peste hotare.

„Tezaure arheologice din România. Rădăcini dacice și romane” - așa se numește cea mai mare expoziție organizată vreodată în afara granițelor țării și deschisă pînă la sfîrșitul lui februarie, în capitala Spaniei, cu cel mai valoros patrimoniu antic: peste 800 de obiecte excepționale din colecțiile a 40 de muzee din România.

Vom afla din reportajul realizat la Madrid, de către o echipă a TVR 3, despre exponatele noastre și poveștile lor, despre Muzeul Național de Arheologie din Madrid care le găzduiește și în general despre cele două civilizații surori.

Ce istorie, ce civilizație, câte relicve și comori are Madridul! Hispania a fost 600 de ani sub democrația romană, apoi alte sute de ani de dominație arabă. Ce nestemată s-a născut de aici, din întrepătrunderea atâtor culturi și atât de diferite! Dar iată că la Madrid am ajuns și noi cu istoria și cu comorile noastre, vechi de 2500 de ani, cu sute de kilograme de exponate, multe de aur și argint, pe care le-am adus la Madrid ca să punem față în față și în paralel, două culturi de la cele două capete ale Europei. În această bogație culturală și diversitate a Europei e important să înțelegem cât de legate sunt popoarele europene unele de altele și cum aceste expoziții sunt o punte o de legătura între culturile noastre.

Este o expoziție care aduce multă bucurie și e un cadou pentru copiii românilor, care poate în ultimul timp nu au avut un contact prea apropiat cu istoria țării lor. Iar românii care trăiesc în Spania devin în acest fel ambasadorii propriei țări, mândri de rădăcinile noastre comune.

Emisiunea va fi difuzată în premieră pe 31 decembrie de la ora 16,00 cu reluare pe 1 ianuarie de la ora 12,15

Producător: Emilia Nicolaescu