Rhizophora mangle, despre adaptare și rezistență

Mangrovele roșii s-au adaptat perfect mediului cu salinitate crescută din Caraibe. Rădăcinile aeriene, numite pneumatofori, au nu doar rol de „catalige”. Ele facilitează respirația arborilor şi îi fixează puternic în nisip, pentru a rezista valurilor furioase, curenţilor şi mareelor.

În această săptămână continuați studiul în domeniul artelor cu Gustave Courbet, descoperiți detalii despre Marea Criză Economică din America, îl revedeți pe legendarul Frank Sinatra și călătoriți în Caraibe pentru a vedea una dintre cele mai rezistente specii de plante din lume, mangrova roșie.

GUSTAVE COURBET – ATELIERUL ARTISTULUI

Pentru chipurile din Atelierul artistului, Courbet a recurs și la „descoperirea momentului”: fotografia. Deși, intenția critică a pânzei e de necontestat, lucrarea nu și-a dezvăluit toate tainele și contradicțiile – cum afirma chiar nonconformistul ei autor: „Tabloul e destul de misterios … Să ghicească cine ce vrea !”(ep.2)

MAREA CRIZĂ ECONOMICĂ DIN AMERICA

Pe 24 octombrie 1929, valoarea acțiunilor de pe Wall Street scădea brusc cu 22% și, în mai puțin de o săptămână, 30 de miliarde de dolari (de 10 ori bugetul federal) „se evaporaseră”. Companiile au rămas fără fonduri, iar oamenii de rând și micii întreprinzători – fără economii. Confruntat cu proteste violente, președintele Herbert Hoover s-a dovedit neputincios. Partizan al doctrinei economice liberale, nu dorea să răspundă revendicărilor maselor pauperizate de Marea Criză. Ezitările sale urmau să aibă consecinţe. (ep.2)

FRANK SINATRA

La sfârșitul anilor ՚60, Frank nu mai avea succesul cinematografic de odinioară, dar s-a adaptat, remarcându-se în câteva producții polițiste. În 1968 încheia cel de-al treilea mariaj cu fragila Mia Farrow, iar pe plan muzical continua să aibă succes cu piesele înregistrate la propria casă de discuri, Reprise Records: Strangers in the Night, My Way, Something Stupid – împreună cu fata sa, Nancy ... Însă albumele, ca și filmele sale, pierduseră din importanță. Alcătuia compilații, organiza spectacole de rămas bun sau de revenire, precum şi duete, alături de vedetele momentului. Publicul și admiratorii i-au „dăruit” o nouă și măgulitoare poreclă: Ol՚ Blue Eyes. Când s-a stins din viață, pe 14 mai 1998, Frank Sinatra era o legendă ! Povestea puștiului talentat și ambițios din Hoboken – crooner cu voce de aur și lider al vestitei The Rat Pack, devenise, odată cu trecerea anilor, povestea Americii. (ep.5)

INDIILE DE VEST

Rhizophora mangle*, mangrova roșie, planta descrisă pentru prima dată de biologul Carl Linnaeus în 1753, este o specie foarte rezistentă ce se poate adapta oricărui climat cu ușurință. Poate face față schimbărilor de umiditate, salinitate, aer și temperatură a apei, poate să colonizeze teritorii uriașe și să concureze cu alte specii de mangrove. Rhizophora mangle mai este numită și "apareiba", "mangle dulce", "mangle rojo" ți "tiri wai" în Insulele Fiji (ep.5)







Foto: Shutterstock/ Mangrovă izolată. Rhizophora mangle. Caraibe

Info: *mangrove.at