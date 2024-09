Aventura cunoașterii continuă la ”Teleenciclopedia”

Îl descoperiți în această ediție pe Vo Nguyen Giap, cunoscutul lider politic și militar a cărui gândire strategică a transformat niște simpli luptători de gherilă vietnamezi într-o armată care a învins atât Franța, cât și Statele Unite.

MARI LIDERI MILITARI AI SECOLULUI AL XX-LEA: RĂZBOIUL DE GHERILĂ – VÕ NGUYÊN GIÁP (Premieră) (ep. 18)

Până în 1926, Vietnam, Laos și Cambodgia făceau parte din colonia franceză Indochina. „Răzmerița” comuniștilor conduși de fostul învățător Ho Și Min i-a iritat pe francezi care, în 1939, au declarat ilegal Partidul Comunist din Indochina. Võ Nguyên Giáp a frecventat liceul absolvit cu două decenii în urmă de Ho Și Min, fiind încă de atunci adept al ideologiei de stânga. Când francezii au început represalii brutale împotriva militanților vietnamezi, tânărul a fugit în China. Profund marcat de uciderea soției și a cumnatei sale rămase în țară, Giáp a transformat revoluția și dobândirea independenței în ... „vendetă” personală. Orchestrând o mișcare populară ce a învins două superputeri mondiale, Franţa şi Statele Unite ale Americii, Võ Nguyên Giáp a devenit eroul comuniștilor din întreaga lume.

EUGÈNE DELACROIX – FEMEI DIN ALGER ÎN APARTAMENTUL LOR (ep.2)

În anul 1832, Eugène Delacroix devenea primul pictor francez care ajungea în Maroc și, totodată, căruia i se îngăduia să viziteze un harem. Grație tabloului său realist, dar și romantic în spirit, Femei din Alger în apartamentul lor, spectatorul pătrundea într-o lume nouă, lipsită de stereotipurile vremii.

FRANK SINATRA (ep.3)

După divorțul de Nancy Rose Barbato, mariajul turbulent cu Ava Gardner şi legăturile strânse cu Mafia, imaginea lui Frank Sinatra a început să pălească. Dar, în 1953, artistul avea să uimească cu rolul lui Angelo Maggio în ”From Here to Eternity” (regia Alfred Zinnemann), fiind recompensat cu un premiu Oscar. Un alt rol îndrăgit de Sinatra a fost şi Frankie Machine din ”The Man with the Golden Arm” (1955, regia Otto Preminger) – toboşarul de jazz care luptă să renunţe la heroină pentru a-şi reclădi viaţa.

INDIILE DE VEST (ep.3)

Plasate ideal, între Atlanticul de Nord și Marea Caraibilor, Indiile de Vest atrag numeroase înaripate migratoare. Chiar dacă numai pentru două escale: prima în drum spre zonele de reproducere în Arhipelagul Arctic Canadian, apoi, din nou, la întoarcerea spre „reședințele de iarnă” din sudul Americii.

Sâmbătă, 7 septembrie, de la ora 18:55, TVR 1 vă propune o nouă incursiune în lumea cunoașterii, la "Teleenciclopedia".

