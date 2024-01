Patagonia: Festivalul Puestero, o școală în aer liber | VIDEO

PARIS LA MIEZUL NOPŢII (ep.1)

În 1939, o armată invincibilă „dezintegra” cu furie Europa, cotropind Austria, apoi Cehoslovacia. A urmat Polonia. Începuse războiul. Poetul Robert Desnos, odinioară „adormitul treaz” al suprarealiștilor, încă se auzea la microfonul radioului Poste Parisien, răspunzând ascultătorilor în emisiunea Cheia viselor. Dar, după suspendarea programului, în 1940, Desnos a fost „mobilizat” pe alte fronturi. Începuse Sitzkrieg; „războiul ciudat”, cum îl numeau nemții.

MASACRUL DE LA KATÎN (ep.1)

La o zi după atacul înscenat de naziști asupra stației de radio germane din Gliwice – pe 1 septembrie 1939 – Al Treilea Reich invada Polonia, declanșând Blitzkrieg, războiul-fulger. Cu câteva săptămâni în urmă, Stalin și Hitler semnaseră un pact de neagresiune, împărțind Polonia „frățește”. Undeva la est de Varșovia, căpitanul în rezervă Jozef Czapski rătăcea însoțit de camarazii escadronului său. Avea 44 de ani, iar în viața civilă era pictor.

MUZEUL ORSAY (ep. 3)

Încă de la inaugurarea din 14 iulie 1900, Gara Orsay a fost considerată o bijuterie inginerească. Arhitectul Victor Laloux luase hotărârea să folosească aliajul care își dovedise calitățile în Turnul Eiffel: fonta – utilizată, datorită maleabilității crescute, încă din 1850. Problema era că scheletul uriaș nu se potrivea nici cu arhitectura din centrul orașului, nici cu somptuosul Palat Luvru, „vecinul” de pe celălalt mal al Senei. Așa că Victor Laloux trebuia să găsească modalitatea de a-l „integra”. Soluția a fost „decorarea” celor trei fațade ale clădirii în stil Belle Epoque (specifice Parisului din secolul al XIX-lea).

ECOSISTEME: PATAGONIA (ep.5)

An de an, în februarie, la poalele Muntelui Tipiliuke, în Junin de los Andes, are loc Festivalul Puestero, simbol al remarcabilei moșteniri culturale a orașului. El poartă numele uneia dintre profesiile vestite în Patagonia, deși nu se predă în nicio instituție. Gauchos transmit dragostea lor pentru muncă urmașilor, de la cele mai fragede vârste. Sărbătoarea, de fapt, o școală în aer liber, devine instrumentul ideal pentru a motiva copiii, care sub ochii scrutători ai bătrânilor exersează călărind pe oi, încurajați de versurile și acordurile improvizate la chitară ale unui payador. Deși par dure, probele „rustice” nu sunt periculoase.

