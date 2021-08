Aventurierii artei moderne, sâmbătă la "Teleenciclopedia"

Sâmbătă, 4 septembrie, de la ora 18:50, pe #TVR1 şi TVR+, vă aşteptăm cu o nouă oră magică la #Teleenciclopedia . Iată sumarul ediției:

* Aventurierii artei moderne: Picasso și cubiștii (ep. 5/5) premieră

* La 21 august 1911, ziarele titrau pe prima pagină: „Mona Lisa a dispărut de la Luvru!”. Apollinaire l-a chemat urgent în capitală pe Picásso, retras, în căutarea inspirației, la Céret, în Pirineii Orientali. Un belgian, Joseph Géry-Piéret, pretindea că furase capodopera lui Da Vinci, împreună cu trei statuete iberice. Pablo cumpărase două dintre ele cu patru ani în urmă, pentru doar 50 de franci, și le păstra în atelier. Chiar Apollinaire le făcuse cunoștință celor doi... !

* Auguste Escoffier și gastronomia modernă (ep. 1/5) premieră

Puțini știu că notorietatea gastronomiei franceze se datorează unui bucătar de provincie, hărăzit cu o carieră strălucită. Auguste Escoffier este o legendă, iar prezența încă i se face simțită în restaurantele de lux din cele patru zări. Martor al unora dintre marile evenimente ale vremii, el a revoluționat discret aspectele bucătăriei, anticipându-i dezvoltarea spectaculoasă. Escoffier și-a văzut împlinit visul de a crea gastronomia franceză perfectă, ridicată la rang de artă-oferind, totodată, maeștrilor bucătari prestigiul și libertatea de creație, rezervate până atunci „aleșilor”.

*America în primul război mondial (ep. 3/5) premieră

În a doua zi de Crăciun a anului 1917, ajungea în Europa un cadou... special: erau cei 99 de membri ai orchestrei de la Clef Club, faimos în New York. Ritmurile sincopate de ragtime, precursor al jazzului, i-au cucerit imediat pe francezi. Însă, politica segregaționistă americană avea efect și peste ocean, astfel că muzicienilor, la fel ca și celorlalți militari de culoare, li s-au repartizat sarcini mai puțin însemnate: de brancardieri, sau cărăuși. Sub presiunea Aliaților, și a propriului Stat Major, generalul John Pershing, comandantul Forței Expediționare Americane, a acceptat transferul regimentelor „negre” sub drapel francez, purtând uniforme franceze... Erau primii americani trimiși în luptă.

* Insula Rottnest (ep. 3)

În timpul nemiloaselor veri australe, rezervele de apă dulce de pe Rottnest, precare din cauza substratului calcaros, se împuținează drastic. Versatile, marsupialele quokka au învățat să valorifice la maximum sursele alternative, precum suculenta Tecticornia. Deși săracă nutrițional, planta este săptămâni în șir unica formă de hidratare. Cele mai vulnerabile sunt exemplarele tinere. Spre deosebire de quokka, delfinii „cu bot de sticlă” (Tursiops truncatus) se bucură de valurile perfecte din largul coastei Australiei Occidentale și de apele bogate în pește-hrană pe care o împart cu vulturii pescar (Pandion cristatus).

***

Redactori: Ioana Dimoftache, Viviana Roșca

Producător Oana Haşegan