"Teleenciclopedia": Diego Velázquez - Las meninas

DIEGO VELÁZQUEZ – LAS MENINAS (ep.2)

Printre tablourile din fundalul picturii Las meninas a spaniolului Diego Velázquez, se evidențiază, prin luminozitate, unul cu figurile lui Filip al IV-lea şi a soției sale, Maria Ana de Austria. Însă ele nu sunt reprezentate pe o pânză, ci se reflectă într-o oglindă. Iată indiciul care ne dezvăluie subiectul picturii lui Velazquez. Utilizarea oglinzilor în pictură nu era o noutate. Artistul spaniol cunoştea Portretul familiei Arnolfini, al lui Van Eyck , şi Cristos spălând picioarele ucenicilor, zugrăvit de Tintoretto – ambele incluse în colecția regală. Dar, spre deosebire de aceştia, Velazquez n-a intenționat să dubleze o anumită scenă. „Oglinda avea scopul de a atrage în interiorul tabloului ceea ce era străin acestuia.” – cum remarca filosoful francez Michel Foucault.

AMERICA ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL (ep. 3)

În a doua zi de Crăciun a anului 1917, ajungea în Europa un cadou special: erau cei 99 de membri ai orchestrei de la Clef Club, faimos în New York. Ritmurile sincopate de ragtime, precursor al jazzului, i-au cucerit imediat pe francezi. Însă politica segregaționistă americană avea efect și peste ocean, astfel că muzicienilor, la fel ca și celorlalți militari de culoare, li s-au repartizat sarcini mai puțin însemnate: de brancardieri sau cărăuși. Sub presiunea Aliaților și a propriului Stat Major, generalul John Pershing, comandantul Forței Expediționare Americane, a acceptat transferul regimentelor „negre” sub drapel francez, purtând uniforme franceze. Erau primii americani trimiși în luptă.

ATENA (ep.2)

Atena, cea dintâi metropolă occidentală, a fost fondată în jurul anului 3000 î.C., pe promontoriul stâncos Acropole (akron însemnând înălțime și polis, oraș). Acolo se refugiau, la vreme de restriște, locuitorii din cătunele învecinate, majoritatea agricultori și crescători de animale. Pe măsură ce așezarea se dezvolta, cele trei râuri care-l străbăteau s-au dovedit insuficiente. Aşa a luat naștere ideea construirii unui impresionant apeduct. Apa, captată la 10-20 de kilometri depărtare, cobora până în colțul sud-estic al Agorei – piața unde localnicii dezbăteau problemele comunității.

CLANUL MICULUI BABUIN (ep.2)

În episodul trecut al documentarului nostru l-am cunoscut pe cel mai tânăr membru al unui clan de babuini, care-și cutreieră teritoriul căutând hrană și adăpost. Deocamdată, micul Forty, cum a fost numit, este neputincios și complet dependent de laptele și protecția mamei, iar neamurile – prea multe și greu de identificat – îl derutează. Dar a învățat destul de repede că mama și Junior, fratele de doi ani, sunt singurii pe care se poate baza și că șeful „tribului” – un mascul de circa 40 de kilograme şi cu temperament imprevizibil – trebuie ocolit.



***

Producător: OANA HAŞEGAN

Redactori: Ioana Dimoftache, Viviana Roșca