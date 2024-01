Telecinemateca, la TVR 1: Anthony Quinn e căpitanul Chavez în filmul „Furtună în Jamaica” | VIDEO

În 1870, când un uragan loveşte Jamaica, familia britanică Thornton îşi trimite cei cinci copii înapoi în Anglia. În timpul călătoriei pe mare, vaporul este atacat de piraţi, iar copiii ajung... pe vasul acestora. Urmărim întreaga poveste marţi, 9 ianuarie, de la ora 21.00, la TVR 1.

Filmul de aventuri „Furtună în Jamaica” este o adaptare cinematografică a romanului omonim de Richard Hughes. În 1870, când un uragan loveşte Jamaica, familia britanică Thornton îşi trimite cei cinci copii înapoi în Anglia, temându-se pentru siguranţa lor. În timpul călătoriei pe mare, vaporul este atacat de piraţi şi, în deruta generală, copiii ajung din greşeală pe vasul acestora.

Pentru micuţii pasageri totul este o aventură, iar căpitanul Chavez (Anthony Quinn) chiar se împrieteneşte cu Emily, una dintre fetiţe. Ca să nu fie acuzaţi de răpire, piraţii au de gând să-i debarce pe copii în cel mai apropiat port, însă o tragedie neaşteptată le dă planurile peste cap. Urmărim întreaga poveste marţi, 9 ianuarie, de la ora 21.00, la „Telecinemateca”, pe TVR 1.

Povestea filmului „Furtună în Jamaica”

Filmul „Furtună în Jamaica” a avut o lungă și încurcată istorie. Romanul original al lui Richard Hughes, publicat în 1929, este o poveste destul de întunecată și tulburătoare, pe care James Mason a îndrăgit-o foarte mult. Prin urmare, în anii 1950, a încercat să o transforme într-un film, pentru Twentieth Century-Fox și interpretând unul dintre roluri. Cu toate acestea, studioul de producţie a văzut-o ca pe o aventură liniștită a piraților în stil Disney şi ca fiind destinată unui public de familie. La câțiva ani după ce planurile lui Mason au eșuat, reprezentanţii studioului au reînviat proiectul tot pe această linie, Nunnally Johnson fiind desemnată drept scriitoare și producător. Când regizorul Alexander Mackendrick a fost solicitat pentru regie, el a fost surprins, ba chiar îngrozit de parodierea romanului lui Hughes și a reușit să-l convingă pe Anthony Quinn, cel ales pentru rolul principal, că o versiune mai fidelă și mai tulburătoare a cărții era o idee mai bună. Astfel scenariul propus de Nunnally Johnson a fost respins. Quinn și-a folosit influența consistentă pentru a-l ajuta pe Mackendrick, iar filmul care a urmat a fost foarte lăudat. Cu toate acestea, studioul a decis scurtarea dureatei finale a producţiei cinematografice cu aproximativ 25 de minute, lucru despre care Mackendrick afirma că l-a distrus. Ulterior, a insistat mereu că nu ar fi trebuit să încerce niciodată să facă acest film.

În rolul principal, cel al căpitanului Chavez, ne bucurăm să-l urmărim pe actorul american Manuel Antonio Rodolfo Quinn Oaxaca (21 aprilie 1915 – 3 iunie 2001), cunoscut în întreaga lume sub numele de scenă Anthony Quinn. Născut în Mexic, dintr-o mamă mexicană și un tată din prima generație irlandezo-mexicană, Anthony Quinn este recunoscut pentru portretizarea personajelor cu picioarele pe pământ, dar și pasionale, „marcate de o virilitate brutală și elementară”, în numeroase filme apreciate de critici, atât la Hollywood, cât și în străinătate. În lista sa de filme notabile amintim: La Strada (1954), The Guns of Navarone (1961), Lawrence of Arabia (1962), Guns for San Sebastian (1968), The Shoes of the Fisherman (1968), The Message (1976), Lion of the Desert (1980), Jungle Fever (1991) și Seven Servants (1996). Dar este iubit poate şi mai mult pentru rolul din Zorba the Greek, pentru care a fost nominalizat la Oscar (1964).

Anthony Quinn a câștigat de două ori Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar: pentru Viva Zapata!, în 1952 și Lust for Life, în 1956. A mai adunat de-a lungul carierei două nominalizări la Oscar la categoria Cel mai bun actor principal, împreună cu cinci nominalizări la Globul de Aur și două nominalizări la premiile BAFTA. În 1987, i s-a acordat Globul de Aur Cecil B. DeMille Lifetime Achievement Award. Atât pentru realizările sale artistice, cât și prin activismul său pentru drepturi civile, Anthony Quinn rămâne o figură emblematică a reprezentării latino-americane în Statele Unite.

Urmărim filmul de aventuri „Furtună în Jamaica” (A HIGH WIND IN JAMAICA - Marea Britanie, 1965) marţi, 9 iannuarie, de la ora 21.00, la TVR 1.

Regia: Alexander Mackendrick

Cu: Anthony Quinn, James Coburn