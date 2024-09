TELEȘCOALA: Limba română, clasa a VIII-a - subiect evaluare națională (II) / VIDEO

Alexandra Tatu, profesor de limba română, ne-a propus recapitularea cu tema: evaluare naţională 2024 (partea a doua) în ediţia din 11 septembrie a emisiunii Teleșcoala, difuzată pe TVR 2.

Edițiile Teleșcoala pot fi urmărite pe canalul TVR2, pe canalul de YouTube al TVR, pe pagina de Facebook a emisiunii Teleșcoala şi pe tvr.ro.

***

Alexandra Tatu a fost unul dintre profesorii cu care am colaborat cel mai bine în cele nouă sezoane ale proiectului Teleşcoala. Are o bogată activitate profesională: participări în calitate de profesor evaluator la examene naționale (Evaluarea Națională), la olimpiade județene (Olimpiada de lingvistică, Olimpiada de limbă, comunicare și literatură) și la multe concursuri județene (Diversitatea - o șansă în plus pentru viitor, Cultură și spiritualitate românească). Este membru în Corpul de profesori evaluatori pentru examenele și concursurilor naționale. Colaborare în proiectul de Manual de limba și literatura română, clasa a VII-a, Editura Litera, a contribuit la realizarea unor Junale de lectură, la editura Litera. A luat parte la numeroase proiecte și parteneriale educaționale: Reach for the Stars Afterschool Club, proiecte eTwinning, Fanbook Ambasador, Împreună, în mediul virtual, Împreună la școală și în comunitate. Alexandra Tatu este profesor gradul I, cu 10 ani vechime în învățământ. A folosit tehnologiei în procesul educativ încă din primii ani de învățamânt. Are o experieță vastă de variată de lucru cu elevi din diverse medii, inclusiv din medii defavorizate. A participat la proiectul CRED și a parcurs și alt programe de formare continuă.