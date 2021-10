TELEȘCOALA: Informatică, a XII-a - Rezolvarea subiectelor de la Bacalaureatul 2021, partea a II-a | VIDEO

Vineri, 22 octombrie, profesorul Victor Manz le-a propus elevilor de clasa a XII-a continuarea rezolvării subiectelor de la Bacalaureatul 2021, partea a II-a (subiectele II, III.1., III.2. III.3).

Lecțiile pot fi urmărite la TVR 2, de la orele 9.00 și 15.00, de luni până vineri, dar și online, pe TVR +, pe canalul de YouTube al TVR, pe pagina de Facebook a emisiunii Teleșcoala şi pe tvr.ro.

Victor Manz este profesor la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu" din București, din 2004.

- licențiat în matematică (1999) și informatică (2004) al Universității din București

- membru al Comisiei Științifice a Olimpiadei Naționale de Informatică (2006, 2007, 2009)

- membru al Comisiei pentru elaborarea subiectelor de Bacalaureat (2007, 2008, 2009)

- team leader al echipei C.N.I. „Tudor Vianu” la Olimpiada Internațională Tuymaada - Yakutsk (2007, 2013) și la Turneul Internațional de la Shumen (2011, 2012, 2013, 2014, 2020)

- team leader al echipei Municipiului București la Olimpiada Internațională a Metropolelor (Moscova - 2020)

- coordonator al organizării Romanian Master of Informatics (8 ediții, începând din 2011)

- profesor pregătitor pentru numeroși membri ai loturilor naționale, medaliați la International Olympiad in Informatics (IOI), Central European Olympiad in Informatics (CEOI), Balkan Olympiad in Informatics (BOI), Junior Balkan Olympiad in Informatics, European Junior Olympiad in Informatics etc.