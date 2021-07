Team România pentru JO Tokyo se prezintă la TVR 1

Le vom fi alături cu sufletul la JO! Până atunci, seria video „Team România” face portretul a încă zece sportivi pe care îi vom aplauda la JO Tokyo. Materialele video sunt la TVR 1, luni-vineri, la 13.50 și 18.00, respectiv sâmbătă, la 11.30 şi luni, la 10.15 – ediții „best of”.

După o săptămână în care tânărul înotător David Popovici a câştigat de trei ori medalia de aur la CE de juniori de la Roma, iar telespectatorii au avut întâlnire, la TVR 1, cu reprezentanţi ai României din echipele de atletism, canotaj, tenis de masă, între 12 şi 18 iulie, alţi zece sportivi ne lasă să pătrundem în viaţa lor şi ne vorbesc deschis despre pregătirea aventurii JO Tokyo 2020.

„Sutimile în canotaj înseamnă enorm... totul se decide pe ultima parte. Când rămâi fără puteri, atunci, dacă ai un pic de noroc, reușești să câștigi”, mărturiseşte Constatin Adam (canotaj), parte a Team România pentru JO Tokyo. Pe 12 iulie, de la 13.50, la TVR 1, Constantin mai povesteşte şi despre sfaturile de aur ale antrenorului: „Antonio este și un foarte bun psiholog pentru noi, ne spune anumite lucruri pe care trebuie să le facem în antrenament, dar ultimul cuvânt al lui este să ne distrăm, atât.”

„Atunci când am ajuns la lot, mi-am dorit să fiu cea mai bună gimnastă din lume, nu din România, ci din lume, asta a fost scopul meu de atunci. De când mi s-a zis o să mergi la lotul de junioare, mi-am dorit în fiecare zi să am câte un progres, cât de mic...” dezvăluie multipremiata gimnastă Larisa Iordache, pe care o vedem în seria video Team România luni, 12 iulie, de la ora 18.00. Despre cum a reuşit să treacă peste piedici de orice fel, inclusiv bariere psihologice, ne povesteşte tot Larisa: „De fiecare dată când spuneam Nu mai pot, îmi arătam, îmi demonstram încă o dată că pot mai mult decât cred. Şi cu ajutorul doamnei Lulu şi al domnului Cristi, chiar am avut şansa să mă cunosc mai bine, să ştiu că sunt mai puternică decât cred eu adevărat”, spune Larisa Iordache. Iar motivul care o face să fie optimistă şi să lupte în continuare este „plăcerea de a mai câştiga o dată, plăcerea de a mai simţi emoţia încă o dată, adrenalina pe care n-o pot întâlni niciodată în viaţa de zi cu zi”.

Despre cum se vede canotajul prin obiectivul aparatului său de fotografiat, ne vorbeşte sportivul Sergiu Bejan, care reprezintă România la JO de la Tokyo la canotaj: „Din ce în ce mai bine... anii au trecut și rezultatele au început să apară, din ce în ce mai multe, în urma antrenamentelor, a sudorii, în urma antrenamentelor intense...”. „Barca de acum (8+1), din punctul meu de vedere, este mult mai puternică, mai serioasă, și alunecă foarte frumos... Cred că un factor principal care face diferenţa dintre locul 7 și medalii la Jocuri ar fi felul în care se mobilizează fiecare echipă. O să fie niște Jocuri atipice, o să fie multe restricții și cred că, dacă reușim să eliminăm toate presiunile exterioare, să ne focusăm pe ce avem de făcut, o să fie un rezultat foarte bun. Întreaga poveste a lui Sergiu Bejan - marţi, 13 iulie, de la 13.50, la TVR 1. Iar de la ora 18.00, Mădălina Amaistroaie, sportiva care ne reprezintă la tir cu arcul spune că participarea la JO este ca un vis implinit pentru ea. „Nu toată lumea poate să ajungă acolo, iar simplul fapt că merg şi voi da tot ceea ce pot, să trag cât mai bine este o mândrie!”. „Pentru mine, va fi o competiţie uşoară pentru că obiectivul meu a fost în primul rând să mă calific, iar acum merg să trag doar din plăcere, iar dacă reuşesc să obţin un loc foarte bun voi fi mulţumită”, mai adaugă Mădălina.

„Da, canotajul a început să fie o tradiție de familie începând de la sora mea, care s-a apucat puțin mai înaintea mea, fiind și mai mare. Eu am fost adus mai mult de curiozitate, văzând că aduce foarte multe medalii acasă, și am zis: dar ce, eu nu pot?”, rememorează, la TVR 1, Florin Lehaci începuturile sale în canotaj. Sportivul, care a fost selecţionat la Clubul Sportiv Şcolar Orșova, a devenit în 2019 Rising Star al lunii octombrie - titlu conferit de Federația Internațională de Canotaj -, iar în vara acestui an face parte din echipajul M8+ la JO Tokyo 2020. Miercuri, 14 iulie, de la ora 13.50, Florin face cunoscut tuturor: „Atuul nostru la Jocurile Olimpice ar fi că suntem tineri, nu avem nimic de pierdut și ... avem acea nebunie și acea forță a tinereții, care ne face mult mai periculoși decât ceilalți sportivi”.

„De mic copil mi-am dorit să particip la JO, am reuşit să mă calific la a doua ediţie, sunt foarte fericit şi mândru că reprezint România la cel mai mare eveniment sportiv”, mărturiseşte Ovidiu Ionescu, sportivul care concurează la tenis de masă pentru România la JO. „La prima ediţie, JO de la Rio, a fost foarte frumos, am savurat mai mult decât am jucat, a fost ceva unic să fiu printre cei mai mari sportivi din lume, să văd cum se antrenează, cum gestionează situaţiile. Am învaţat multe lucruri, care sper să îmi fie utile la Tokyo. Experienţa câştigată la JO de la Rio m-a ajutat, dovadă că în ultimi 5 ani am reuşit cele mai importante rezultate din carieră: vicecampion european în 2018 la individual, vicecampion mondial în 2019 la dublu, locul 2 la JE, rezultate obţinute în decursul a nouă luni. Multe persoane nu reuşesc în întreaga carieră! Să le obţin într-un timp atât de scurt a fost ca un şoc, să învăţ să gestionez aceste trăiri… de asemenea” - întreaga poveste a lui Ovidiu Ionescu – miercuri, 14 iulie, de la ora 18.00, la TVR 1.

„Am început să cred că voi participa la JO odată cu primul rezultat de la CE din 2019. Înainte de asta, nu visam vreodată că voi ajunge să mă numesc un sportiv olimpic. Această convocare la lotul naţional este pentru mine o şansă unică de a reprezenta România pe cea mai înaltă scenă a sportului”, este de părere fotbalistul Tudor Băluţă. Joi, 15 iulie, de la ora 13.50, sportivul ne va spune de ce, pentru el, calificarea la JO reprezintă cea mai mare realizare din cariera de fotbalist de până acum. „Atunci când mă gândesc la JO, prima imagine care îmi vine în minte este Ceremonia de Deschidere”, mai adaugă el.

De la ora 18.00, tot pe 15 iulie, un alt sportiv talentat, Vlăduţ Simionescu, care ne reprezintă la judo, afirmă că nu are nicio teamă pentru Tokyo: „Mai ales de adversarii mei nu mi-e frică. De niciunul, pot să înving pe oricine din categorie. Asta e motivul pentru care sunt degajat şi relaxat la această ediţie... Încerc să mă detaşez de toate sentimele extra, vreau să mă axez pe pregătire şi concurs, nu vreau presiune pe umeri”. Dar diferența o va face ziua pe care o va prinde fiecare sportiv... „Dacă eşti bine psihic, montat, asta va face diferenţa!” (Vlăduţ Simionescu)

Vineri, 16 iulie, de la 13.50, într-un nou episod Team Romania, Magda Rusu, canotaj, admite: „Este o presiune pe umerii noștri, datorită tradiției acestei bărci... ne dorim foarte mult să păstrăm tradiția mai departe la Jocuri Olimpice, la Campionate Mondiale. Într-adevăr, de la JO la JO, sportivii au plecat, au venit, tot timpul lotul s-a reîmprospătat cu sportivi tineri. Dar generația care este acum și care vine din urmă este o generație foarte puternică. Ne dă speranțe pentru Jocurile viitoare, dar și pentru aceste Jocuri ... Barca mea, și nu doar eu spun, ci și antrenorii, este cea mai puternică din câte au fost până acum. S-a văzut clar în timpii pe care i-am scos. Ne dorim foarte mult ca și la JO să facem un rezultat mult mai bun decât au făcut fetele în 2016, vrem să păstrăm tradiția cât mai mult posibil! Într-adevăr, ne dorim să iasă o cursă minunată”.

Încheiem săptămâna cu Andreea Chiţu, cea care ne va reprezenta în probele de judo la Jocurile Olimpice. Pe 16 iulie, de la ora 18.00, povestea ei începe aşa: „La vârsta de nouă ani am început cu judo, înainte cochetând cu gimanstica și handbalul. Judo mi s-a potrivit perfect. Mi-a plăcut tare mult atunci când am pășit în sala de judo”. Apoi, o medalie de aur la Campionatele Europene, o medalie de bronz la Campionatele Mondiale, niște rezultate frumoase care ulterior i-au adus și calificarea la JO, atât Londra 2012, cât şi Rio 2016, dar şi la ediţia Tokyo 2020. „Mie îmi place să cred că înfrângerile îți aduc tot timpul niște beneficii pe viitor și atunci când ești înfrânt, ulterior vei ajunge și sus”, spune Andreea, care consideră că „experiența ei (consecvenţa, pragmatismul) va fi atuul principal la această ediție a JO. Și în același timp, o dorință mare de câștig!”.

În săptămânile dinaintea Jocurilor Olimpice de la Tokyo, sportivii din lotul României vorbesc, la „Team România”, la TVR 1, despre drumul lor, cu pante line, dar şi mai abrupte, spre performanţă. Din 23 iulie până în 8 august 2021, TVR oferă telespectatorilor săi, în exclusivitate, Jocurile Olimpice de la Tokyo, ediția cu numărul treizeci și doi a Jocurilor Olimpice de vară, cel mai mare eveniment multi-sportiv mondial.