”Tata a înțeles, din felul în care ascultam piesele la radio, dragostea mea pentru teatru”

Pasiunea pentru teatru, pe care încă din copilărie o nutrea Maia Morgenstern, se reflectă astăzi în cariera sa excepțională.

”Tata mi-a recomandat și m-a făcut să înțeleg că asta îmi doresc de fapt. Pentru că n-aș fi avut curajul să-mi mărturisesc mie, poate nici celorlalți, sunt un om timid, dar tata a înțeles din felul în care ascultam piesele la radio dragostea pentru teatru.”(...)”Se pare că el a văzut în mine ce trebuia”, mărturisea actrița Maia Morgenstern, amintindu-și că de fapt, visul său secret era să devină balerină. Așa începe ”Din Arhiva TVR”, o ediție dedicată uneia dintre cele mai pline de har și apreciate personalități din lumea culturală.

Nenumăratele sale roluri în filme, la radio, în teatru și televiziune, contribuția pe care și-a adus-o la promovarea culturii și realizările sale artistice i-au adus Maiei Morgenstern Ordinul național Pentru Merit în grad de Comandor (2000), Ordinul Artelor și Literelor în grad de Cavaler (Franța, 2012), Ordinul Național Pentru Merit în grad de Mare Ofițer ( 2018).

A fost Lola Lola din piesa ”Îngerul albastru” (Der Blaue Engel), Kathleen Hogan în ”Park Your Car in Harvard Yard”, Medeea în “O trilogie antica”, Marguerite – “Dama cu camelii”, Lola Blau – „Asta seara, Lola Blau”, Nela în filmul ”Balanța”, Matilda din pelicula ”Cel mai iubit dintre pământeni”, Fecioara Maria în celebra producție ”Patimile lui Hristos”. Amintim doar câteva roluri-cheie pentru care Maia Morgenstern este recunoscută și iubită de marele public.

”Pentru mine, Lola Blau înseamnă foarte foarte mult. Am jucat spectacolul ăsta mai mult de 25 de ani. Multe s-au transformat, multe au devenit, multe au venit, au venit și niște copii între timp..Cam după 10 ani am eu sentimentul că am înțeles ceva mai mult din personajul Lola Blau…Pentru pregătirea spectacolului am lucrat un an de zile.”

Apărut în 2020, volumul „Nu sunt eu”, despre care actrița va vorbi și în emisiunea Arhiva TVR de miercuri 14 august, pe TVR Internațional, a devenit scenariu pentru un spectacol de teatru regizat la Teatrul Evreiesc de Stat de Victor Ioan Frunză. În spectacolul-confesiune, așa cum este numită producţia teatrală, Maia Morgenstern ne împărtășește cu nostalgie și umor povești din copilărie și carieră.

Ce rol v-ar fi plăcut să jucați și nu ați avut ocazia niciodată?

”Cred că aș fi nedreaptă față de toate celelalte roluri pe care am avut ocazia să le joc. Nu am dorit niciodată vreun rol atât de tare încât să păstrez în suflet vreo durere, vreo frustrare. Poate doar Inês de Castro. Sau poate personajul din Fântâna turmelor…” Maia Morgenstern