Superliga: Universitatea Cluj și Rapid au încheiat la egalitate, 0-0

Echipa Universitatea Cluj a terminat la egalitate vineri, pe teren propriu, scor 0-0, cu formația Rapid, în primul meci al etapei a 23-a din Superligă.

La Cluj, pe un teren imposibil și pe o vreme foarte rece, cel mai important moment al primei reprize a fost atunci când arbitrul Marian Barbu, vrând să arate cartonașul galben lui Bic, l-a accidentat involuntar pe clujeanul Florin Ilie. Jucătorul a avut buza spartă, a ieșit la marginea terenului pentru îngrijiri medicale și a revenit în joc.

În minutul 66 Universitatea Cluj a crut o lovitură de pedeapsă pentru un contact în careul rapidist între Onea și Oancea, dar arbitrul nu a acordat nimic.

Partida s-a încheiat fără gol marcat, 0-0. Rapidul are 42 de puncte și se află pe locul al treilea în clasament. Universitatea Cluj se află pe locul 13, cu 23 de puncte.

U CLUJ: Iliev - Fl. Ilie, Miron, Simion - Vlădoiu, Bic (I. Filip 64), Remacle (Jose Gomes 90+2), Oancea - Chipciu, I. Stoica (Haită 58), Fulop (Ad. Bălan 65). ANTRENOR: Ioan Ovidiu Sabău

RAPID: Moldovan - Onea, Săpunaru, Iacob, Junior Morais - Pănoiu, Kait (Costache 46), Albu - Emmers, Dugandzic (Luckassen 87), Ioniță (Sefer 88). ANTRENOR: Adrian Mutu

Cartonașe galbene: Bic 43, Oancea 50, Vlădoiu 90+1, Chipciu 90+5 / Junior Morais 14, Albu 90+2

Arbitri: Marian Barbu - Ciprian Florin Danşa, Imre-Laszlo Bucsi – Szabolcs Kovacs

Arbitri VAR: Radu Petrescu Radu - Vlad Bârleanu

Observator: Marcel Savaniu

Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul echipei Universitatea Cluj, nu înțelege de ce nu s-a consultat VAR-ul la o fază de penalti în meciul de vineri, cu Rapid, încheiat la egalitate, 0-0. Adrian Mutu s-a declarat nemulțumit de rezultatul final.

„Și astăzi am făcut un meci destul de bun. Atitudine bună, am încercat să controlăm jocul pe un teren greu. Am avut situații în care ne trebuia mai multă concentrare. Felicit jucătorii pentru că au muncit foarte mult, asta contează, când dai totul, poți progresa. Sunt optimist, jucătorii sunt foarte serioși, preocupați, se antrenează foarte foarte bine. Au arătat că putem juca de la egal la egal, deci se poate. Vor veni și rezultatele. Am înțeles că am avut un 11 metri clar, nu știu de ce nu a dorit să consulte VAR-ul. Astea sunt condițiile, mergem înainte. Ne pregătim bine, seriozitate, implicare, arătăm bine”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău după meci.

”A fost un teren greu, noi mergem la victorie mereu. Și astăzi, în ciuda condițiilor, am avut ocaziile mai clare, iar rezultatul mă nemulțumește oarecum. Am încercat să ne adaptăm pe un noroi incredibil, nu mai vorbim de tactică. A fost un meci de luptă, care pe care, orice greșeală putea costa.

Cel mai important lucru e că toți băieții au terminat meciul sănătoși. Am avut ocazie în minutul 8, prin Dugandzic. Dacă terenul era mai bun, probabil ar fi marcat. Pe un teren de genul ăsta, dacă iei un gol, e aproape imposibil să egalezi. A fost o strategie în funcție de condiții. Săptămâna asta ne ajunge un jucător, eu cred că avem un lot omogen și suntem o nucă tare”, a spus Adrian Mutu.

