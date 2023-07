Superliga: FC Voluntari s-a impus la Ploiești, cu Petrolul, scor 2-0. Budescu amenință cu plecarea

Echipa FC Voluntari a învins luni, în deplasare, scor 2-0, formația Petrolul Ploiești, într-un meci din etapa a treia a Superligii. Schimbat în minutul 63, Constantin Budescu se gândește să plece de la echipă.

Petrolul nu a convins pe teren proprium cu FC Voluntari. Într-o primă repriză ștearsă, ilfovenii au avut ocaziile, iar Garutti a fost aproape de autogol în minutul 37, când mingea respinsă de el a căzut pe bara transversală. În repriza secundă, minutul 74, Garutti a primit al doilea galben și a fost eliminat de arbitrul Bogdan Dumitrache. După numai două minute, Adam Nemec a executat o lovitură liberă, portarul Zima a respins în bară și Radu Boboc a deschis scorul pentru oaspeți. În minutul 78 FC Voluntari a dat lovitura decisivă, Nemec profitând de o pasa greșită primită de la portarul petrolist și lobându-l pe Zima pentru 2-0.

Cu această victorie FC Voluntari a ajuns la 6 puncte și ocupă locul 5 în clasamentul Superligii, în timp ce Petrolul rămâne fără victorie și, cu două puncte, se află pe poziția a 12-a în clasament.

PETROLUL: Zima - Papp, Seto, Garutti – Doua (Meijers 76), Budescu (Irobiso 63), Jair, Țicu (cpt.) – Musi (M. Rădulescu 63), Z. Petrovic (L. Dumitriu 46), Grozav (Hanca 70). ANTRENOR: Florin Pîrvu

FC VOLUNTARI: Vâlceanu - Ricardinho, Matricardi, Armaș (cpt.) - Boboc, Rață, Crepulja (Cocian 80), D. Andrei, Aliji – Nemec (D. Florea 84), Merloi (Marcelo Lopes 73). ANTRENOR: Ilie Poenaru

Cartonașe galbene: Țicu 25, Garutti 35, Irobiso 66, L. Dumitriu 84 / Merloi 45

Cartonaș roșu: Guilherme Garutti (Petrolul) min. 54

Arbitri: Bogdan Dumitrache - Valentin Avram, Alexandru Cerei - George Găman

Arbitri VAR: Ovidiu Hațegan - Petruța Iugulescu

Observator: Marcel Savaniu

Adam Nemec, jucătorul echipei FC Voluntari, nu se gândește acum la play-off, ci dorește ca victoria obținută în deplasare, la Ploiești, luni, 2-0 cu Petrolul, să fie confirmată și în meciurile de pe teren propriu.

„In prima repriză nu prea am fost în meci, am alergat ca niște idioți, dar până la urmă am reușit să câștigăm în repriza a doua, când am înscris de două ori, iar Petrolul a greșit mai mult. Play-off-ul este atât de departe încât nu te poți gândi acum la el. Da, o luăm meci cu meci, avem acum o victorie în deplasare care trebuie confirmată și acasă”, a declarat Adam Nemec.

Constantin Budescu, jucătorul echipei Petrolul Ploiești, a fost supărat pentru că a fost schimbat la puțin timp după începerea reprizei secunde în meciul de luni, de pe teren propriu, cu FC Voluntari, scor 0-2. Budescu se gândește că poate pleca de la Petrolul dacă nu este dorit.

„Prima repriză bunicică pot spune, am încercat să jucăm, să marcăm. A doua repriză a fost slabă, nu știu ce s-a întâmplat și am pierdut practic în două minute. În repriza a doua s-au făcut câteva schimbări și totul s-a terminat. Am fost și supărat pentru că am fost schimbat repede, după zece minute, și m-am dus direct la vestiare pentru că eram transpirat și nu mai puteam intra din nou pe teren. Eu mai puteam să joc. A fost decizia lor, nu a mea. Dacă nu e nevoie de mine aici, unde eu am venit să ajut, atunci putem găsi altă cale. E și plecarea de la Petrolul o variantă! Mie îmi place să joc fotbal acolo unde oamenii stau lângă mine și mă susțin, nu să fiu schimbat după zece minute. Ba nu joc, ba sunt schimbat, dacă e o problemă, pot să plec”, a declarat Constantin Budescu după înfrângerea cu FC Voluntari, scor 0-2.

Sursă foto: Imago