Superbloggerii au sărbătorit la mare, la mult-așteptata Gală offline

În weekend-ul 11-13 iunie, circa 40 de bloggeri, marketeri și antreprenori s-au reunit în stațiunea Cap Aurora pentru a sărbători câștigătorii celei de-a 22-a ediții a competiției SuperBlog - cel mai longeviv proiect dedicat blogosferei din România.

După aproape două luni de muncă și adrenalină, bucuria și emoția (re)întâlnirii offline s-au resimțit din plin la Gala Spring SuperBlog 2021, eveniment așteptat cu mult entuziasm în comunitate. În weekend-ul 11-13 iunie, circa 40 de bloggeri, marketeri și antreprenori s-au reunit la Hotel OPAL din stațiunea Cap Aurora pentru a sărbători câștigătorii și finaliștii celei de-a 22-a ediții a competiției SuperBlog - cel mai longeviv proiect dedicat blogosferei din România. La finalul unei competiții acerbe, cu 17 probe și termene stricte, trofeul Spring SuperBlog 2021 îi revine Ramonei Cătălina Anastasiu - „copywriter, content writer, mamă și om, înainte de antreprenor”, cum se autodescrie.

Sub genericul “Pune-ți rotițele în mișcare!”, Spring SuperBlog 2021 a atras la start 91 de bloggeri din toată țara și din diasporă, din care 71 au participat la cel puțin o probă, iar 34 au dat curs tuturor celor 17 provocări ale competiției. Astfel, în cele șapte săptămâni de concurs (1 martie - 18 aprilie 2021), s-au înregistrat 795 de articole, pe diverse teme, inspirate de domeniul de activitate al sponsorilor: echipamente de curățenie, electrocasnice pentru bucătărie, materiale de construcții și hale metalice, articole de îmbrăcăminte și bijuterii, cosmetice și produse de înfrumusețare, cărți pentru copii, soluții de economisire prin cumpărături, servicii turistice etc. Bloggerii s-au întrecut în creativitate și au răspuns unor cerințe tehnice exigente, cu termene stricte, iar juriile au evaluat materialele, având dificila misiune de a departaja pentru a desemna câștigătorii premiilor alocate. S-au acordat aproape 200 de premii (în bani și în produse sau servicii), în valoare totală de circa 10.000 de euro. Proiectul susține bloggerii să-și dezvolte creativitatea, versatilitatea și perseverența și, totodată, facilitează parteneriate între blogosferă și mediul de afaceri: creatorii de conținut își pot folosi experiența în competiție drept treaptă de lansare pentru alte colaborări, iar brandurile identifică noi influenceri.

Pe podiumul competiției se regăsesc Mirela Crețan, clasată pe locul al treilea cu blogul www.galagieincap.com, Diana Elena Gole pe locul secund,cu blogul www.dealedianei.ro, și respectiv Ramona Cătălina Anastasiu, câștigătoarea trofeului Spring SuperBlog 2021, cu blogul www.casuta-anastasiilor.com. Clasamentul final și alte informații sunt disponibile pe site-ul www.super-blog.eu.

„Copywriter, content writer, mamă și om, înainte de antreprenor. Cred în poveștile spuse cu patos, în puterea cuvintelor și în sinceritatea acestora. Am participat la SuperBlog pentru a-mi demonstra că pot scrie creativ, fără a face un țel din câștigarea trofeului. Am scris cu pasiune pentru fiecare probă și am muncit ca articolele mele să aibă de fiecare dată ceva în plus. O idee, o fotografie, o frază, o trăire. Să fie memorabile.

Da, SuperBlog înseamnă muncă, însă deopotrivă înseamnă inspirație, talent, documentare, instinct și respect reciproc. Mi-am făcut un țel din a le putea bifa pe toate la final de competiție, așa că am plecat la drum respectând sponsorii și organizatorii, căutând în mine inspirația și în jurul meu elementele de documentare. Cât despre instinct, ei bine, el m-a ajutat enorm încă de dinainte de începerea competiției, așadar cred cu tărie că este nevoie să îl asculți, dacă vrei să participi la SuperBlog”, a declarat câștigătoarea Ramona Anastasiu.

Competiția Spring SuperBlog 2021 a fost susținută de companiile Alma Parchet, CashClub, Dajar, eVernisaj, Farmacia La Preț Mic, Farmec, FRANKE, Frisomat, Hotel Opal, Indira, Kärcher, Librarul cu papion, LitoralulRomanesc.ro, Negociat.ro, PiscineIeftine.ro și Vindem-Ieftin.ro.

„După deja a doua ediție a competiției SuperBlog la care participăm ca sponsori, simțim că facem parte din această comunitate frumoasă a bloggerilor. În ciuda contextului, caracterizat încăde restricții și incertitudini, articolele scrise pentru proba sponsorizată de Litoralulromanesc.ro ne-au arătat că există o dorință uriașă de a reveni la normal, iar vacanțele fac parte din această normalitate pusă pe hold de pandemie. Prin urmare, vă așteptăm pe toți în vacanță la mare, acolo unde briza poate să ne dea reset-ul de care avem nevoie după o perioadă atât de dificilă. Felicitări tuturor participanților, precum și organizatorilor pentru o nouă ediție reușită a SuperBlog!”, a declarat Ionuț Nedea, owner Litoralulromanesc.ro, liderul vacanțelor la Marea Neagră.

„Ne bucurăm să fim de mai mulți ani parteneri ai competiției SuperBlog, în care regăsim mereu materiale de foarte bună calitate. Mulți dintre participanți aleg să scrie pentru proba Farmec, iar aceasta este, pentru noi, o dovadă că se regăsesc în valorile noastre și că sunt inspirați de produsele și campaniile noastre. Îi felicităm pe toți (super)bloggerii implicați și așteptăm să ne revedem și recitim la următoarea ediție.” - Liliana Popa, PR Manager Farmec

„Am fost încântați să cunoaștem bloggeri care au participat la Gala SuperBlog și să întâlnim creativii care ne-au cucerit și provocat în competiția Spring SuperBlog 2021. Concursul a venit cu bucuriile și lecțiile sale. Am învățat de la bloggeri ascuțimea creativității și puterea perseverenței în succes. Fiind prima ediție la care am participat, am învățat inclusiv flexibilitatea relațiilor de dincolo de display-uri. Cu siguranță la ediția viitoare vom participa cu o nouă abordare și cu dragul de a simți entuziasmul participanților. Pentru noi, SuperBlog a fost o experiență memorabilă, iar Gala SuperBlog o modalitate de a ne conecta cu oamenii de dincolo de povești și articole.” - Georgiana Enache, fondator și director general Alma Parchet

«Mulțumim încă o dată comunității SuperBlog pentru implicare și aportul adus în creșterea companiei noastre. Am descoperit oameni minunați care, prin pasiune și determinare, au dat naștere unor povești uimitoare! Pentru că vrem să contribuim la creșterea acestei comunități, pentru următoarea competiție pregătim superbloggerilor o surpriză ce va fi o mare provocare. “Atunci când schimbi modul de a privi lucrurile, lucrurile pe care le priveşti se schimbă” - Wayne Dyer», a declarat Cosmin Răileanu, fondatorul Casei de Comenzi Vindem-Ieftin.ro

„O primă experiență fabuloasă pentru CashClub.ro în această competiție a bloggerilor. A fost fun, interactiv, provocator și, în același timp, ne identificăm cu atmosfera de competiție și de colegialitate pe care am observat-o între participanți. Cu siguranță nu va fi ultima noastră participare, întrucât abia am prins gustul SuperBlog. Felicitări tuturor și în mod specialorganizatorilor!” - Alexandru Foaie, founder &ownerCashClub

„Mulțumim tuturor concurenților care și-au dedicat timpul și energia probei noastre, ne-au surprins cu materiale utile și atractive vizual, semn că blogosfera evoluează, se adapteazăși se perfecționează constant. Ne bucurăm că am avut prilejul să descoperim bloggeri talentați și vă dorim tuturor o vară frumoasă, asezonată cu distracție din plin în piscină!" - Răzvan Pavel – SEO consultant & Online Marketer PiscineIeftine.ro

„Prin aceste rânduri vrem să mulțumim tuturor participanților. Ne-a plăcut să vă citim poveștile despre fiolele #LaCabine și datorită vouă vrem să venim cu campanii la fel de apreciate și în viitorul apropiat.” - Ioana Badea, Project ManagerFarmacialapretmic.ro

Parteneri media: Artvisiona, Catchy, Chic-Elite, Cinemap, Comunicatedepresa.ro, Connect, Comunicatedepresa.net, Fashion8, Gentlemen Market, H2RO – Genuine Communication Agency, IXPR, MTH Digital, PRwave, Sag Media Communications, Social Media In Culise, toateBlogurile.ro, TVR2, Voiqu, Zile și Nopți.

Bloguri partenere: calatoriaperfecta.ro, casutaoliviei.ro, casutaunuimelc.ro, catalinapopa.com, cristinalincu.ro, danielbotea.ro, extravita.ro, inimadincuvinte.com, maiperomaneste.wordpress.com, manuelcheta.podbean.com, moneywatch.ro, nimicurifantezii.blogspot.com, opisicaneagra.ro, presainblugi.com, storyspelling.ro, tssecrets.com. Organizator: SwissPlan.biz.

Despre SuperBlog

Lansată în 2008, SuperBlog este cea mai longevivă și antrenantă competiție din blogosfera românească. Proiectul are drept obiectiv să descopere și să susțină noile talente ale blogosferei, precum și să faciliteze colaborările dintre aceasta şi mediul de afaceri. Competiţia a cumulat în cele 22de ediţii (anual în perioada 2008-2012 și bianual începând din 2013, cu o ediție primăvara și una toamna), circa 3000 de participanți, peste 500 de probe, susținute de peste 150 de sponsori, și peste 40.000 de articole scrise. Pe măsură ce se întrec în condei pe diverse teme, bloggerii învață aspecte legate de content marketing& SEO, câștigă premii, clădesc parteneriate și prietenii. Detalii, pe www.super-blog.eu.