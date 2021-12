„Sunt un învingător în fiecare zi pe care o supraviețuiesc!”

Cum s-a îmbolnavit de leucemie în Afganistan subofițerul Florin Boc și cum a continuat lupta lui pe „Frontul de acasă” aflați miercuri, 22 decembrie, la ora 22.30, la TVR 1.

La nici 34 de ani, plutonierul adjutant Florin Boc slăbise mult, obosea și nu se mai putea deplasa pe distanțe mari. Mai avea doar două săptămâni de misiune în Afganistan când a fost diagnosticat cu leucemie mieloblastică acută, chiar pe front.

„Vorbeam cu Dumnezeu să nu mă lase, să îmi dea putere! A fost o perioadă foarte grea, pentru că treceam de la o stare la alta. Această boală vine și cu alte probleme: depresia, lupta cu tine însuți și puterea de a te accepta așa cum ești”, mărturisește Florin.

Tânărul subofițer a avut doar 25 la sută șanse de supraviețuire! MApN a vrut să fie tratat în țară, dar medicul german care l-a preluat a insistat ca militarul să rămână în acea clinică oncologică de top. După un an chimioterapie, boala a intrat în remisie, dar a revenit după două luni. Florin a trecut printr-un transplant de celule stem. A urmat al doilea. Doctorul care i-a salvat viața este același care l-a tratat de leucemie pe tenorul Jose Carreras. Între timp, medicul a primit aripi de înger, dar Florin îi va purta veșnic recunostință.

„În Banca de celule stem nu a fost găsit un donator compatibil în Europa. Ci tocmai în SUA. Un preot ortodox misionar în Germania a fost alaturi de mine, inclusiv în momentul transplantului. A stat în aceeaşi sală cu mine. Și s-a rugat!”, povestește Florin.

Deși medicii germani au stabilit legătura de cauzalitate între misiunea din Afganistan şi declanșarea leucemiei, vidul legislativ din țară, de la acel moment, nu i-a dat dreptul lui Florin la tot sprijinul financiar de care avea nevoie. Costurile celor trei ani de spitalizare au fost suportate de MApN, dar în țară Florin avea în față un orizont incert. După ce a reușit să învingă boala și s-a întors acasă, a trebuit să înceapă o nouă luptă. Pentru că, nefiind rănit de gloanțe sau de explozia unei bombe, cancerul nu figura în legea care ajuta financiar militarii care au dobândit boli profesionale și psihice în misiuni. Cazul lui Florin a determinat schimbarea acelei legi. Însă binele, venit și așa mult mai târziu, nu s-a aplicat tocmai în cazul lui. Juriștii ministerului au invocat că diagnosticarea bolii s-a făcut anterior modificării legislative, iar legea nu se aplică retroactiv. Dar se aplică pentru viitor. Iar în cazul lui Florin, de fiecare zi de tratament depindea viața sa. Subofițerul, acum în retragere, și-a căutat dreptatea în instanță și a câștigat procesul împotriva MApN. Un om care abia învinsese moartea a trebuit să meargă într-o nouă bătălie, pentru dreptul său la viață. A fost o luptă de câțiva ani în justiție.

„Există legătură de cauzalitate. Boala mea a fost ca urmare a expunerii la petrochimicale, benzeni și alte radiații gama. Doctorii au stabilit cauza bolii, care nu a fost moștenită genetic. Ci dobândită. Sunt mai mulți factori care se adaugă unui diagnostic atât de grav, inclusiv stresul care ne dă peste cap organismul, imunitatea scăzută și expunerea la ce a fost acolo”, explică subofițerul.

Marcel Proust spunea: „Caută şi păstrează mereu o bucată de cer deasupra vieţii tale”! Timp de 23 de ani în armată și cinci misiuni internaționale, inclusiv ultima în care s-a îmbolnăvit de o formă rară de leucemie în Afganistan, Florin Boc nu a scăpat din vedere bucata lui de cer. Nu și-a pierdut credința. Florin îi mulțumește lui Dumnezeu pentru fiecare zi primită în dar, cu bune și cu rele, cu tristețe și cu bucurie, cu încercările și cu lecțiile dure de viață, căci toate acestea l-au conectat cu tot ce este mai bun și mai frumos în jurul lui. Și-n jurul nostru. Trebuie doar să avem ochi pentru tot ceea ce ne aduce bucurie!

„La fiecare două luni fac un control la Clinica de Transplant din Târgu Mureș și la șase luni am control de evaluare în Germania. Deoarece am grefă contra gazdă. 99.5% corpul meu a acceptat celulele stem primite și 0.5% încă am celulele mele sănătoase. Pot apărea diferite reacții, dar sunt medicamente care le țin sub control. Niciodată nu mi-am pus problema că nu mai vreau. Întotdeauna mi-am dorit să lupt și să trăiesc. Sunt un învingător în fiecare zi pe care o supraviețuiesc! Fiecare zi pentru mine contează. Înainte am pus pe primul loc armata. După ce m-am îmbolnăvit, am realizat că cel mai important este să fii sănătos și să ai familie”, declară militarul, acum în retragere.

Tratamentele și controalele medicale de care are nevoie Florin sunt suportate de statul român, prin MApN.

„Pe parcursul problemelor mele și tratamentului din Germania, căsnicia de atunci s-a încheiat. Am reușit să trec și peste acest hop, cu puterea lui Dumnezeu. În acest moment sunt recăsătorit. Sunt un om împlinit. Un om care a primit o nouă șansă să fie mai bun ca înainte. Părintele Iustin, care mă ajută, mi-a zis că cel mai frumos cadou de la Dumnezeu este viața și că merită să lupți pentru ea!”, este sfatul unui om greu încercat.

În fiecare miercuri seară, de la 22.30, la TVR 1, jurnalista Alina Grigore aduce în prim-plan uimitoare poveşti de viaţă şi de front ale unor oameni excepţionali, nu doar pe câmpul de luptă, ci şi în viaţa de zi cu zi. Mărturiile exclusive sunt completate cu momente semnificative din istorie, analize de actualitate, expertiza unor medici specializaţi în diferite tipuri de traume şi psihoterapeuţi. „Frontul de acasă” se vede şi la TVR Internaţional, joia, de la ora 13.00, iar la TVR Moldova, vineri, de la 11.30.