„Când vor crește, da, vor asculta și asta, fără doar și poate” (Mircea Radu)

Află ce muzică ascultă băiatul Iulianei Tudor și copiii lui Mircea Radu, dar și ce dificultăți au întâmpinat cele două vedete TVR la înregistrarea online a galei muzicale „Deschideți poarta soarelui”, ce reunește generații de artiști îndrăgiți.

„Ascult multă muzică românească și am făcut-o întotdeauna”, mărturisește Mircea Radu, gazdă, alături de Iuliana Tudor, a show-ului eveniment al Televiziunii Române „Deschideți poarta soarelui”, difuzat miercuri, 13 și joi, 14 mai, de la ora 22.00, la TVR 1. La rândul său, colega sa de platou... virtual, Iuliana Tudor afirmă că a fredonat „măcar o dată-n viață” piesele din spectacolul TVR. Ambii prezentatori sunt cunoscuți și pentru pasiunea lor pentru muzică și chiar pentru talentul lor în acest domeniu.

Copiii celor două vedete le calcă pe urme, fiecare având deja pasiunile sale și bagajul de cunoștințe în lumea muzicii. Tudor, fiul Iulianei, știe și el câteva dintre melodiile „oldies but goldies” ale muzicii românești, dar preferă ritmurile de actualitate. „Ascultă zilnic Magic FM și îi place Smiley :) ”, îl dă de gol mama sa.

Mircea, care de curând și-a adunat preferințele într-un „playlist de pandemie”, un top personal cu zece piese românești și autorii lor, recunoaște că și copiii săi, Tudor și Clara „ascultă multă muzică românească - rock și ușoară, în mod special. Nu e cazul încă de La Familia, BUG și Paraziții, pentru că sunt încă mici, dar când vor crește, da, vor asculta și asta, fără doar și poate”, mai spune vedeta.

Atenție... Motor... Share screen!

Retrași la țară în perioada de izolare, cei doi oameni de televiziune s-au lovit de situații inedite la înregistrarea momentelor de prezentare pentru primul show din România realizat online cu peste 70 de artiști.

„A fost haios, pentru că amândoi suntem în provincie, la curte, și a durat un pic să ne «cablăm» cum trebuie la tehnologia potrivită pentru înregistrare. Dar am reușit, după îndelungi căutări de cabluri, rețele, aplicații, ID-uri, parole etc.”, își amintește Iuliana. În plus, vedeta recunoaște că i-a lipsit libertatea de mișcare pe care o are în platoul de televiziune: „Pentru mine a fost greu să stau într-un loc. Colegii mă știu, sunt în permanentă mișcare, iar acum a trebuit să mă concentrez să stau cuminte la cadru...”. Gândurile sale s-au îndreptat către cei pe care publicul așteaptă să îi vadă și să îi asculte: „Când am ales televiziunea, am renunțat la muzică. Așa că orice idee aș avea în gând sau în plan are legătură cu felul în care să-i pun în valoare, ca gazdă sau realizator, pe artiștii noștri.” Miza a meritat, însă: „Este o bucurie faptul că TVR oferă o premieră muzicală în această perioadă, cu zeci de artiști valoroși; și, nu în ultimul rând, întâlnirea cu Mircea, ca gazdă a aceluiași program, pentru a treia oară”, mai spune ea.

Iată că televiziunea mai are surprize și pentru Mircea Radu, chiar și după atâția ani în acest domeniu. „Ce a fost inedit la «Deschideți poarta soarelui» pentru noi va fi și pentru telespectatori - prezentare de acasă, în ferestre, cu timing strâns, care depindea de artiști, cu necunoscute și riscuri (de exemplu, atât la mine, cât și la Ovi a fost pană de curent și a trebuit să refacem totul). Dar totul e bine când se termină cu bine, așa-i?”, se amuză acum Mircea. Prezentarea alături de Iuliana a fost și pentru el o plăcere, ca de fiecare dată, după cum mărturisește. „În plus, cred că ne purtăm unul altuia (și împreună Televiziunii Române) noroc - să nu uităm Revelionul de acum câțiva ani, prezentat împreună, care a fost cel mai mare succes TVR în ultimii 25 de ani”, mai spune Mircea, implicat cu bucurie în acest proiect: „M-a sunat Smaranda Vornicu [producătorul show-ului] și mi-a povestit despre proiectul ăsta; de fapt, mi-a spus câteva idei care mi-au plăcut atât de mult, încât am zis «I´m in!» Deci, nu știu dacă a fost o propunere din partea TVR sau m-am autoinvitat :). E reconfortant să știu că nu se uită creații românești de acest calibru”.

Spectacolul „Deschideți poarta soarelui” va putea fi văzut la TVR 1 miercuri, 13 şi joi, 14 mai, de la ora 22.00. Ambele părți ale galei vor putea fi urmărite și în reluare, sâmbătă, 16 mai, începând cu ora 17.30. De asemenea, ele vor fi disponibile pe canalul oficial de YouTube al Televiziunii Române.

Un gând pentru 15 mai

Iuliana Tudor: „Sunt un om care vede ce e bun în orice situație și ce am de învățat. Sper ca după 15 mai cu toții sa fim mai buni, mai puternici, mai atenți, cu respect mai mult pentru tot și mai implicați.”

Mircea Radu: „Pentru că sunt un tip solar și îmi place să interacționez cu oameni, abia aștept ieșirea din carantină. În plus, sunt workaholic :)… Mesajul meu către ceilalți este să privească înainte cu optimism, pentru că această carantină care ne-a fost dată poate fi un punct de plecare către altceva. Mai bun și mai frumos.”