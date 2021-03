Suedia: Tusse triumfă la Melodifestivalen cu „Voices”

Tusse a câștigat „Melodifestivalen” și va reprezenta Suedia la Eurovision Song Contest cu „Voices” în prima semifinală de marți, 18 mai.

Ultimul spectacol televizat Melodifestivalen de selecție pentru Eurovision s-a încheiat. Într-un an extrem de dificil, Tusse a câștigat cu melodia ”Voices” și va reprezenta acum Suedia la Eurovision Song Contest din Rotterdam.

Melodifestivalen 2021 marea finală:

Danny Saucedo - ”Dandi dansa”

Klara Hammarström - ”Beat of Broken Hearts”

Anton Ewald - ”New Religion”

Mamele - ”In the Middle”

Paul Rey - ” The Missing Piece”

Charlotte Perrelli -” Still Young”

Tusse - ”Voices”

Alvaro Estrella - ”Baila Baila”

Clara Klingenström -”Behöver inte dig idag”

Eric Saade - ”Every minute”

Dotter - ”Little Tot”

Arvingarna - ”Tänker inte alls gå hem”

Despre Tusse:

Un nume cunoscut în Suedia, Tusse și-a încercat norocul la Sweden’s Got Talent (trecând la semifinale) înainte de a-și consolida popularitatea câștigând Swedish Idol în 2019.

Are deja o serie de hit-uri, inclusiv ”My Soul Is Calling You” (un omagiu adus mamei sale care a murit), balada ”A Better You” și o interpretare a ”How Will I Know” a lui Whitney Houston. Primăvara trecută, Tusse a lansat ”Innan du går”(Before You Go), prima sa piesă în suedeză.

Întotdeauna pragmatic, la întrebarea lui Måns Zelmerlöw după ce a câștigat Melodifestivalen: „Ești încântat de Eurovison acum?” Tusse a răspuns: „Nu, luni trebuie să prezint un eseu în știința naturii. Pentru care sunt foarte entuziasmat. ”Aceasta este dăruire!

Suedia la Concursul Eurovision:

Suedia a intrat pentru prima dată în Eurovision Song Contest în 1958, dar a abia în 1974 a câștigat competiția. A fost momentul în care ABBA a luat faimosul trofeu cu piesa ”Waterloo”, ce a devenit un hit global și un cântec Eurovision clasic al tuturor timpurilor.

Suedezii sunt în căutarea celei de-a șaptea victorii la Eurovision Song Contest și vor să depășească Irlanda la numărul celor mai multe victorii.