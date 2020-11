Suedia: Eric Saade și alți artiști care ar participa la Melodifestivalen 2021 | VIDEO

Sursele cotidianului suedez “Aftonbladet” cred că vedeta Eurovision 2011, Eric Saade, ia în considerare în mod serios o întoarcere la Melfest.

Mai mulți artiști sunt anunțați pentru Melodifestivalen 2021. Arvingarna sau Paul Rey ar fi interesați de participarea la selecția națională din Suedia.

Eric a reprezentat anterior Suedia la Eurovision 2011, unde melodia sa „Popular” s-a clasat pe locul trei. S-a întors la Melfest în 2015 cu piesa „Sting”, care s-a clasat pe locul cinci în marea finală. A apărut la Melfest 2019 ca membru al echipei de prezentatori. Și în 2020 se zvonea că Eric se gândea la o întoarcere la Melfest 2020, însă acest lucru nu s-a întâmplat. În luna aprilie a acestuia an, interpretul a contractat COVID-19, însă a avut o formă ușoară și și-a păstrat starea de spirit pozitivă pe tot parcursul bolii.

Sursele Aftonbladet merg și mai departe și susțin că Eric are deja un potențial cântec pentru Melodifestivalen.

„Piesa este grozavă. Dar el nu s-a decis încă. Nu este genul de om care să se lase convins, trebuie să simtă cu adevărat că va fi un proiect cu șanse de a se face remarcat”.

În timp ce cele trei piese anterioare ale lui Eric au fost în engleză, în ultimii ani el s-a concentrat pe melodii în limba suedeză. În cazul în care participarea se confirmă, popularul dansband suedez Arvingarna (Moștenitorii) și-ar face a șasea apariție la Melodifestivalen. Au câștigat concursul în 1993 cu piesa „Eloise”, care a terminat pe locul șapte la Eurovision 1993. Mai recent, grupul a revenit la Melodifestivalen 2019 cu piesa „I Do” și s-a clasat pe locul șapte în marea finală. Piesa lor a câștigat, de asemenea, titlul de cea mai bună piesă la premiile Guldklaven dansband din 2019.

Paul Rey pare a fi cel de-al cincilea artist Melodifestivalen 2020 care revine și în 2021. A concurat la începutul acestui an cu „Talking In My Sleep”, care s-a clasat pe locul opt în marea finală.

“După aceasta vară fără concerte, sunt mulți artiști cafre își doresc să fie văzuți din nou de public.”, susține o sursă din industria muzicală.



Potrivit Aftonbladet, ar fi cunoscute deja 11 din cele 28 de acte pentru Melodifestivalen 2021. Sunt Julia Alfrida, Tusse Chiza, Sannex, Sami Rekik & Wahl, The Mamas, Dotter, Jessica Andersson, Klara Hammarström, Alvaro Estrella, Paul Rey și Arvingarna. Eric Saade este pe lista artiștilor pe care SVT și i-ar dori în concurs.



SVT ar urma să anunțe întreaga listă de participanți Melodifestivalen la sfârșitul acestei luni.



Regulile Melfest interzic artiștilor să dezvăluie dacă participă sau nu. Prin urmare, informațiile Aftonbladet nu sunt oficiale. Cu toate acestea, ele lor s-au dovedit corecte în numeroase cazuri, la edițiile recente ale concursului.

***

sursa foto: soundcloud.com/eric-saade

sursa articol: aftonbladet.se