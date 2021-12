Melodifestivalen-ul din Suedia este complet

SVT (Postul de televiziune suedez) a anunțat al doilea lot de artiști pregătiți să concureze la Melodifestivalen, la cea de-a 62-a ediție, în februarie 2022.

Toți concurenții se întrec pentru titlul Melfest (sau „Mello”), care le dă șansa de a reprezenta Suedia la Eurovision Song Contest de la Torino.

Săptămâna trecută, Eurovision.tv a dezvăluit primele 14 piese; numele cele mai cunoscute au fost: John Lundvik, Linda Bengtzing, LIAMOO și Omar Rudberg.

Acum lista celor 28 de participanți este acum completă:

Malou Prytz - Bananas

Malou a ajuns la Melfest în 2018 ca tânără debutantă de 15 ani cu „I Do Me”, cu care a mers direct în finală și a acumulat punctaje uriașe pe Spotify și la radio. S-a întors la Mello cu piesa „Ballerina”, așa că aceasta va marca a treia ei apariție.

Compozitori: Alice Gernandt, Jimmy „Joker” Thörnfeldt, Joy Deb, Linnea Deb

Lisa Miskovsky - Best to Come

Lisa este unul dintre cei mai populari artiști și compozitori din Suedia, care a vândut peste 200.000 de albume și a câștigat 2 premii Grammy.

Natura a fost întotdeauna importantă pentru Lisa și se spune că ea se încarcă cu multă energie din solul Västerbotten.

Compozitori: Lisa Miskovsky, David Lindgren Zacharias

Browsing Collection - Face in the Crowd

Această trupă punk rock cu influență metal este renumită pentru spectacolele sale despre care se spune că nu lasă pe nimeni fără haine transpirate, dureri în gât, bretele... sau toate trei.

Compozitori: Carolina Karlsson, Mimi Brander, Moa Lenngren, Nora Lenngren, Sandra Bjurman, Jimmy Wahlsteen

Anna Bergendahl - Higher Power

Anna Bergendahl este demnă de Palatul Regal din Stockholm, dacă avem în vedere statutul ei de comoară națională suedeză. După enormul succes din 2020, cu „Kingdom Come”, fanii norocoși o vor putea vedea cântând încă o dată la Melodifestivalen

Compozitori: Anna Bergendahl, Thomas G: fiul, Bobby Ljunggren, Erik Bernholm

MEDINA - In i dimman

MEDINA sunt unul dintre cele mai de succes și mai iubite duo-uri hip hop ai anilor nouăzeci. Această apariție la festivalul Mello marchează unul dintre primele lor spectacole live împreună, de la despărțirea de acum 5 ani.

Compozitori: Jimmy „Joker” Thörnfeldt, Sami Rekik, Dino Medanhodzic, Ali Jammali

Robin Bengtsson - Innocent Love

Pentru Robin este cea de-a patra apariție la Melfest, sperând să ajungă încă o dată la Eurovision Song Contest după succesul său la Kiev 2017 cu „I Can’t Go On”.

Compozitori: David Lindgren Zacharias, Victor Sjöström, Victor Crone, Viktor Broberg, Sebastian Atas

Tenori - La Stella

Tenori este format din doi tenori foarte respectați pe scenele de operă: Alexander Grove și Kalle Leander. Împreună, își condimentează repertoriul clasic cu această contribuție unică Mello.

Compozitori: Dan Sundquist, Kristian Lagerström, Marcos Ubeda, Bobby Ljunggren, Sarah Börjesson Wassberg

Shirley Clamp - Let There Be Angels

Legenda Melfest, Shirley Clamp, va concura din nou pentru coroană, după ce a fost gazda semifinalei a doua a show-ului de anul trecut.

Compozitori: Mats Tärnfors, Pelle Nylén, Shirley Clamp, Jakob Skarin

Lancelot - Lyckligt slut

Cântecele lui Lancelot sunt descrise ca „muzica din inimă”, ele explorând vârfurile înalte și văile adânci ale vieții. Dragostea, trădarea și autoexaminarea sunt semnele distinctive ale acestui artist.

Compozitori: Lancelot Hedman, Niklas Carson Mattsson

Tone Sekelius - My Way

Tone este unul dintre cei mai mari YouTub-eri din Suedia! Ea împărtășește povești din viața ei de zi cu zi, acasă, în capitală, celor 300.000 de abonați. A scris și interpretat „One More In The Crowd”, imnul oficial al Stockholm Pride 2017.

Compozitori: Anderz Wrethov, Tone Sekelius

Alvaro Estella - Suave

Acest artist, dansator și compozitor, este binecunoscut multor fani Mello. Pe lângă faptul că a fost dansator pentru artiști precum Danny Saucedo, Eric Saade și Måns Zelmerlöw, a concurat și el de două ori. Anul trecut, „Baila Baila” a devenit una dintre cele mai de succes melodii comerciale ale sezonului!

Compozitori: Linnea Deb, Jimmy 'Joker' Thörnfeldt, Joy Deb, Alvaro Estrella

Malin Christin - Sind om dig

Malin este departe de a fi un nou venit pe scena muzicală. Ea a lucrat ca și compozitor atât cu artiști suedezi, cât și internaționali. Odată ce a început să scrie pentru ea însăși, a descoperit că stilul ei se așează confortabil între pop suedez modern și R&B alternativ.

Compozitori: Jonathan Lavotha, Oliver Heinänen, Malin Christin

Angelino - The end

Despre muzica sa, tânărul de 23 de ani, a spus: „În vremuri ca acestea, este foarte important să găsim noi modalități de a împărtăși bucuria, tristețea sau durerea. Muzica nu a fost niciodată mai importantă sau nu a avut un beneficiu social mai mare ca în prezent.”

Compozitori: Angelino Markenhorn, Julie Aagaard, Melanie Wehbe, Thomas Steengaard

Lillasyster - Până când zilele noastre se termină

După succesul cu „Pretender” din 2021, în care baietii rock din Gothenburg au avut o a doua șansă, „surorile mai mici” sunt înfometate de răzbunare!

Compozitori: Jimmy Jansson, Palle Hammarlund, Ian-Paolo Lira, Martin Westerstrand