Suedia: Molly Sandén debutează în topul single-urilor din UK cu „Husavik”… de ziua ei

Cântăreața suedeză Molly Sandén a avut un motiv în plus de bucurie la împlinirea vârstei de 28 de ani: piesa ei „Husavik”, din filmul Netflix Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga, a fost înscrisă în topul single-urilor din Marea Britanie.