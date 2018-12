Studiază muzica clasică, dar s-a calificat în semifinala „Vedeta populară”

O elevă de 17 ani, care studiază muzica clasică la Liceul Constantin Brăiloiu din Târgu Jiu, a câştigat ultima bătălie pentru un loc în semifinala Vedeta populară de la TVR 1. Yasmine Alexandra Polacek va concura, împreună cu ceilalţi opt tineri calificaţi, în semifinala Vedeta populară, pe 16 decembrie.

Are un nume cu rezonanță străină, dar sufletul ei este din Oltenia. Este fericită că are şi un prenume românesc. Yasmine Alexandra Polacek are 17 ani şi este elevă la Liceul de Arte Constantin Brăiloiu din Târgu Jiu, unde studiază muzica clasică. Yasmine Alexandra Polacek este a noua sefiminalistă Vedeta populară a sezonului al treilea. Duminica viitoare, pe 16 decembrie, Yasmine şi ceilalţi 8 concurenţi calificaţi se întrec în semifinala Vedeta populară, de la ora 21.00, la TVR 1.

Yasmine a crescut cu muzica lui Pavarotti şi, pentru că i-a plăcut, a vrut să încerce să se exprime în acest gen muzical. Muzica populară i-a intrat în suflet în urma unui rol într-o piesă de teatru. Se întâmpla în grădiniţă şi a fost sprijinită de bunica ei.

Între timp, la liceu, a studiat şi flaut şi pian, dar nu se vede urmând o carieră de instrumentist. Visează să ajungă solist vocal. Totul este să descopere şi ce gen de muzică vrea să cânte. Până atunci, concertează în casă cu cei opt papagali pe care îi are.

Yasmine a interpretat în concurs, la prima probă de la Vedeta populară, o doină din repertoriul Mariei Cornescu şi al lui Nelu Bălăşoiu - „Strigă mândra la neica”. Iar aprecierile juriului s-au auzit chiar din timpul interpretării. „Şi dacă veneai în blugi, eu tot 10 îţi dădeam! Foarte, foarte, foarte frumos!”, a exclamat Grigore Leşe. „Fără cuvinte, chiar ai reuşit să captezi atenţia tuturor chiar de la primul sunet! Într-adevăr, valoarea nu aşteaptă numărul anilor! Ne-ai lăsat o impresie extraorinară! Bravo!”, a completat Elise Stan. Şi ceilalţi membri ai juriului au felicitat-o, bucuroşi că pe scena Vedeta populară s-a prezentat o astfel de concurentă. Momentul Yasminei din prima probă, este mai jos:

La proba a doua, Yasmine a urcat pe scenă alături de interpretă pe care o consideră desăvârşită şi de al cărei repertoriu este îndrăgostită. Yasmine Polacek a cântat, la Vedeta populară, în duet cu Vitoriţa Lăcătuşu.

La TVR 1 îşi dau întâlnire cei mai talentaţi tineri interpreţi de muzică populară decişi să fie Vedeta populară, în cel mai important show de folclor din România. Duminica viitoare, la în semifinala Vedeta populară, vin toţi cei nouă câştigători ai ediţiilor de până acum ale sezonului 3. Dintre ei, doar cinci califică în finală. Iuliana Tudor ne dă întâlnire la Vedeta populară duminică, 16 decembrie, de la ora 21.00.

Şi în acest sezon juriul este format din interpretele de muzică populară Niculina Stoican şi Cornelia Rednic, realizatorul TV Elise Stan, Grigore Leşe – artist, doctor în muzică şi profesor la Facultatea de Muzică din Bucureşti şi poetul Mircea Dinescu, cu toţii gata să evalueze prestaţiile noilor concurenţi, interpreţi amatori din folclorul românesc.

Orchestra Naţională Valahia, a Primăriei Captalei, susţinută de Creart rămâne alături de concurenţi în intepretările live din show şi în sezonul trei, în timp ce actorii Lucian Ghimişi şi Dan Clucinschi, coprezentatorii Iulianei Tudor în show, încearcă să le tempereze emoţiile şi să afle mai multe despre ei.

Despre Vedeta populară

Primul sezon Vedeta populară, prezentat de Iuliana Tudor la TVR 1, s-a desfăşurat între 22 octombrie şi 31 decembrie 2017. Alexandra Chira, în vârstă de 19 ani, din judetul Sălaj, este concurenta care a câştigat prima ediţie a talent show-ului Vedeta populară de la TVR 1.

Între 29 aprilie şi 14 iunie 2018, Iuliana Tudor a prezentat la TVR 1 al doilea sezon Vedeta populară. Cătălina Rotaru, bucovineanca în vârstă de 20 de ani, studentă la Etnologie în Cluj Napoca, este câştigătoarea sezonului al doilea Vedeta populară, concurs transmis de TVR 1 în fiecare duminică de la ora 21.00.