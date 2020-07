Student la 62 de ani în Canada

Un interviu cu inginerul constructor Ioan Cosmuța din Montreal realizat de Sandrino Gavriloaia, jurnalist senior TVR Internațional.

Sandrino Gavriloaia, jurnalist senior TVR Internațional: Știu că sunteți printre puținii, dacă nu cumva singurul, inginer hidrotehnist din lume care a primit de două ori titlul de inginer constructor, odată în România și a doua oară în Canada. Cum și când ați ajuns în Canada?

Ing. Ioan Cosmuța, Montreal: Locuiesc în Montreal de 20 de ani. Am emigrat în Canada la vârsta târzie de 61 spre 62 de ani. După o activitate de 30 de ani în România, ca inginer constructor de baraje și centrale hidroelectrice, am emigrat în Canada, fiind sponsorizat de una dintre fiicele mele, Veronica, informatician, pe atunci stabilită la Montreal, dar acum s-a mutat la Ottawa. În România, am început viața de șantier la Porțile de Fier, apoi la Someș și, în final, la barajul de la Valea Drăganului. Am apărut și într-o emisiune pe TVR 2, prin 1975, pe când eram șef de șantier la Drăgan, în Munții Apuseni, un baraj de beton în dublu arc, de 120 metri înălțime, al doilea din țară, după cel de la Vidraru, pe Argeș. Revenind la povestea mea canadiană, odată ajuns la Montreal, nu am acceptat să fiu întreținut de fiica mea și, ca atare, m-am pus pe învățat pentru a-mi completa studiile și a se mi se recunoaște titlul de inginer. Am redevenit student la zi, am trecut cu succes examenele impuse și am intrat în Ordinul Inginerilor din Quebec.



Guineea Spaniolă, baraj în faza de execuție, asistență tehnică ing. I. Cosmuța, 2017

Am primit pentru a doua oară titlul de inginer constructor, cu toate drepturile de practică. După ce am lucrat 15 ani pe marile șantiere din nordul Quebecului, șantiere de amenajări hidrotehnice (fiecare având, în medie, 500 de megawați) sau în Africa, în Algeria, în Guineea franceză și Guineea spaniolă, am ieșit la pensie. Actualmente sunt pensionar, dar nu mă plictisesc pentru că scriu, îmi place să călătoresc, fac sport și țin legătura cu prietenii. Acum, spre exemplu, îmi revizuiesc un manuscris numit privizoriu "Machu Pichu și incașii", pe care aș vrea să-l editez în țară chiar anul acesta.



În drum spre Valea Sacră și Machu Picchu, pasul Raya la peste 4000 metri altitudine. Octombrie 2019



Machu Picchu și un...român, Ion Cosmuța, 2019

Sandrino Gavriloaia, jurnalist senior TVR Internațional: Nu sunteți la prima carte, din câte știu eu...

Ing. Ioan Cosmuța, Montreal: Cartea aceasta am scris-o după o călătorie efectuată în Peru, în octombrie 2019. Îmi place să țin legătura cu oameni de litere din țară sau cu reviste de cultură, prin care reușesc să public și să-mi lansez volumele. Prima mea carte mi-a apărut în 1999, după o vizită mai lungă în Țara Arțarilor, purtând titlul “Canada între vis și realitate” și s-a bucurat de un mare succes în acel timp, când emigrarea în Canada a tinerilor români educați era la modă. Cartea mea recentă, despre fortăreața-sanctuar Machu Picchu, este a opta și sper să o pot lansa la Cluj, mai spre toamnă, când virusul chinezesc, probabil, se va calma. Vă invit, de pe-acum, la lansarea cărții, fiind convins că îmi veți face onoarea prin prezență. Despre celelalte volume ale mele, un lucru comun: au fost concepute la sfârșit de săptămană, pe șantiere, cu o singură excepție, un roman intitulat „Destin de luptător”, de mare succes, alături de altă carte a mea „Un român expert canadian, în Africa”.



Lacul Titicaca, la 3812 metri, locuință pe o insulă plutitoare. Octombrie 2019

Sandrino Gavriloaia, jurnalist senior TVR Internațional: Ca absolvent de învățământ superior românesc, ce ne puteți spune despre sistemul educațional din România comparativ cu cel din Canada? Are școala românească un bun renume în Canada și în lume?

Ing. Ioan Cosmuța, Montreal: Învățământul superior românesc, în general școala românească, a avut un bun renume în Canada până prin anii 2000-2003; în țară se mai păstra ceva seriozitate în educație, rămășiță comunistă. Odată cu apariția a tot felul de facultăți și universități private sau filiale de stat ivite prin toate târgurile (ca de exemplu, la Sighet, Năsaud, Zalău, Turnu-Severin, Tg. Jiu, Bacău etc.), precum și acordarea pe bandă rulantă a miilor de titluri academice, masterate, doctorate, în baza unor plagiate și a unor sume de bani, învățământul românesc și renumele său au decăzut. Canadienii au devenit mai severi în selecția imigranților români, iar cei ajunși aici întâmplător cu astfel de titluri practică slujbe minore, sub nivelul documentelor, nefiind capabili să treacă examenele de specialitate pentru a intra în ordinele profesionale consacrate. În Canada se studiază aprofundat, ani buni, pentru titluri, se transpiră! Păcat de învățământul românesc că a încăput pe mâna unor miniștri incompetenți, politicieni agramați, care au reușit să-l distrugă!

Sandrino Gavriloaia, jurnalist senior TVR Internațional: Ce ne puteți spune despre comunitatea românească din zona în care locuiți? De cât timp sunteți membru A.R.C.?

Ing. Ioan Cosmuța, Montreal: Noi cei din comunitatea românească din Montreal și Val David suntem apropiați, mai ales acum, în aceste vremuri ale pandemiei. Ne căutăm unii pe alții, ne vedem când și cum avem posibilitatea, vorbim la telefon. Sunt membru A.R.C., Asociația Română din Canada, de 20 de ani și mărturisesc că am dori să vă avem din nou în mijlocul nostru, ca acum 12 ani. Noi, românii de aici, din comunitatea montrealeză și de la Val David ne amintim cu multă plăcere de filmul făcut de dvs. în anul 2008 despre noi și despre asociația română din Canada și am dori să vă avem alături și pentru a vă prezenta filmul, în două părți, pe care l-ați realizat sub genericul "Lumea și noi". Pe atunci trăia și doctorul Ion Țăranu, creatorul asociației noastre și fondatorul "Câmpului românesc de la Val David". Atunci, domnule Sandrino Gavriloaia, ați fost cu noi, ați văzut cu ce se ocupă românii de aici, cum își petrec timpul liber și ce au devenit unii dintre noi, în societatea canadiană. Avem multă recunoștință pentru TVR Internațional care a fost în mijlocul nostru și continuă să fie un sprijin pentru noi. Mulțumesc TVR Internațional și, personal, dvs., domnule Gavriloaia. Ştiu că TVR Internaţional împlineşte anul acesta 25 de ani de existenţă şi doresc să vă felicit pentru această sărbătoare. La mulţi ani canalului internaţional al TVR! În acest context aniversar, ţinem noi să vă avem din nou în mijlocul nostru, la A.R.C., ca să ne aduceţi şi filmul de care am amintit mai sus. TVR Internațional este binevenit oricând la românii din Canada și fiți sigur ca veți fi primit cu aceeași ospitalitate ca acum 12 ani!



Val David, toamna lui 2019

Sandrino Gavriloaia, jurnalist senior TVR Internațional: Aș vrea să ne explicați, pe scurt, ce înseamnă "Câmpul românesc din Val David"? Ce se mai întâmplă în locul unde există denumiri neaoșe românești precum Strada Predeal sau Aleea Brașov? Mai este acolo un crâmpei de Românie? Sau e numai o modalitate relaxantă de a mai uita dorul de casă?

Ing. Ioan Cosmuța, Montreal: Până la revoluția din decembrie '89, acest Câmp, cum îi spunem noi, era un colț de țară creat din nostalgia refugiaților politici anticomuniști, prin eforturile materiale ale unora dintre aceștia, în frunte cu regretatul doctor Jean Țăranu. Pe vremea aceea, fugiții din România nu se mai puteau întoarce la casele lor, din cauza dictaturii comuniste și a persecuților. Astăzi, structura comunității românești din Quebec-Canada este total schimbată, dominând noua generație a imigranților independenți economic, dornică de o viață mai bună și sătulă de hrăpăreții conducători politici ai României. Ca urmare, frumoasa poiană de pe malul Râului de Nord, din Val David, reprezintă acum mai mult un loc de petrecere a week-end-urilor, deschis tot timpul, iar din când în când se organizează manifestări culturale românești. Denumirile locale românești, Predeal, Brașov, Podul românilor, Fântâna lui Ion, au rămas cele fixate de vechii fondatori ai câmpului, "nostalgicii", bineînțeles cu aprobarea primăriei locale. Astăzi, dacă ți-e dor de unele locuri din țară, de mare, munți, râuri, orașe, sate sau chiar de mizeria moral-politică de acolo, te urci în avion și în 8-9 ore ai ajuns, mai repede decât cu trenul de la Cluj la București!



Val David, pe terasa Casei Ardeal împreună cu ex-ambasadorul Canadei în România, Gilles Duguay, prieten de familie, 2019

Sandrino Gavriloaia, jurnalist senior TVR internațional: Aveți în Canada familia, aveți prieteni, aveți Câmpul românesc din Val David, dar aş vrea să vă întreb: ca ardelean vă este dificil să trăiți departe de țară?

Ing. Ioan Cosmuța, Montreal: Aș spune că a trăi aici, la circa opt mii de kilometri de patria natală, este la fel de dificil sau de ușor pentru toți imigranții. Depinde însă de capacitatea de adaptare a fiecăruia. În ceea ce mă privește, m-am adaptat destul de repede, cunoscând franceza din țară, având o profesie căutată și multă experiență, trecând cu brio examenele de specialitate ca student la 62/63 de ani. Deși sunt departe de țară, mă simt, totuși, apropiat sufletește. Aproape zilnic țin legătura cu prietenii mei, foști colegi de facultate din Cluj, stabiliți la București, Oradea, Baia Mare și Tîrgu Mureș. Comunicăm pe Whatsapp, pe Skype sau vorbim la telefon. În încheiere, permiteți-mi să urez românilor, oriunde s-ar afla în lume, multă sănătate și să iasă, să ieșim cu bine din această pandemie. Aș vrea să vă aduc aminte de vorba ardeleanului: La tăți ni greu, da' amu' la tăți deodată!

Interviu de Sandrino Gavriloaia, jurnalist senior TVR internațional

Foto: Ioan Cosmuța