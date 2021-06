Stejarii inaugurează „Arcul de Triumf” cu meciul test World Rugby cu Argentina!

Naționala de rugby revine acasă, pe stadionul rugbyului românesc, cu o partidă-spectacol, alături de una dintre cele mai bune echipe din lume. Meciul se vede în direct la TVR 1 sâmbătă, 3 iulie, de la ora 21.00.

Iubitorii sportului cu balonul oval au, în acest sfârșit de săptămână, motiv de bucurie: Stejarii întâlnesc, pe Stadionul Naţional de Rugby Arcul de Triumf, reprezentativa Argentinei, o echipă din Top 10 mondial, în primul meci test World Rugby al lunii iulie. Partida comentată petru telespectatorii români de Alex Roman este transmisă în direct la TVR 1, sâmbătă seară, de la ora 21.00.

După ce au așteptat cu emoții până în ultima clipă decizia UEFA de a elibera arena, închiriată anterior de forul european ca bază de antrenament a Ucrainei pentru EURO 2020, Stejarii intră în linie dreaptă cu un plus de motivație: vor juca acasă, pe terenul lor de suflet, reconstruit și echipat modern! Disponibilitatea arenei de a găzdui partida test World Rugby de sâmbătă a fost confirmată miercuri după-amiază, Ucraina anunțând că se va deplasa direct la Roma și nu va reveni în București pentru antrenamente. Inaugurarea oficială a Stadionului Arcul de Triumf se anunță, așadar, un adevărat spectacol, cu un eveniment sportiv, un meci de cel mai înalt nivel al Naționalei României, alături de una dintre cele mai bune echipe din lume, la ora actuală. Ultima partidă jucată de rugbyștii români pe „Arcul de Triumf” a fost în 2017, cu Tonga, înainte ca stadionul să intre într-un proces de reconstrucție și modernizare.

„Va fi un meci greu, toată lumea știe cine este Argentina, nu degeaba e în Top 10 mondial, vor veni să joace, să ne arate că sunt cei mai buni, că au bătut Noua Zeelandă, nu or să ne lase nicio șansă, sunt foarte jucăuși pe treisferturi și puternici pe grămadă. Noi ne propunem să fim o echipă, în primul rând, să nu cedăm nimic, să ne ridicăm la nivelul lor. Este o partidă în care trebuie să ne depășim, să credem în noi și să demonstrăm că suntem o echipă, așa cum am mai spus. Atuul nostru este grămada, suntem puternici în moluri, trebuie să ne jucăm foarte bine punctele forte pe care le avem. În plus, suntem fizici, avem un joc fizic, trebuie să rămânem așa și să nu intrăm în jocul lor, să nu-i lăsăm să ne alerge mult, trebuie să placăm și mai ales să punem puncte pe tabelă de câte ori avem șansa”, declară Andre Gorin, căpitanul Stejarilor.

La rândul său, Andy Robinson, antrenorul României așteaptă cu nerăbdare întâlnirea cu Pumele: „Argentina este o echipă cu o grămadă mai puternică decât a Georgiei și cu jucători pe treisferturi cu calități excelente. Să nu uităm că în urmă cu câteva luni, Argentina a învins Noua Zeelandă și a terminat de două ori la egalitate cu Australia. Sper ca jucătorii noștri să învețe mult din această experiență. Nu sunt meciuri de calificare, dar sunt meciuri împotriva a două echipe puternice și vreau să văd cum se comportă jucătorii în partide de acest nivel”, spune el.

Fiind primul meci al Stejarilor cu spectatori în tribune după o lungă perioadă, Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby, apelează la sprijinul suporterilor pentru a-i susține pe rugbyștii români: „Este o partidă importantă, foarte grea, toți știm cine este Argentina și vreau să fac un apel către toți suporterii Stejarilor și ai rugbyului românesc să vină alături de băieți și să-i susțină. Ar trebui să luăm chiar exemplul Argentinei, care, în urmă cu câțiva ani, atunci când a început să joace în Rugby Championship avea rezultate slabe, iar acum, după câțiva ani de jucat în această competiție cu echipe mult mai puternice, nivelul a crescut exponențial, astfel că anul trecut a reușit să învingă Noua Zeelandă. Este un prim meci după mai bine de un an și jumătate pe care echipa națională îl joacă cu spectatori în tribună și avem nevoie de susținerea tuturor”.

Argentina este echipa cu cea mai spectaculoasă și mai mare creștere valorică din ultimii 10 ani în rugbyul mondial. Pumele, ocupantele locului 3 la Cupa Mondială din 2007 din Franța, s-au alăturat în 2012 celei mai importante competiții din emisfera sudică, Turneul celor Trei Națiuni, devenit Rugby Championship. Mai mult, în cadrul acestei competiții, anul trecut, Argentina învingea pentru prima dată în istorie Noua Zeelandă, cu 25-15, primul succes din cele 30 de confruntări.

România și Argentina se întâlnesc la București după 29 de ani, ultimul meci disputat aici fiind în 1992, când Pumele s-au impus cu 21-18.

Argentina se află pe locul 9 în clasamentul mondial, în timp ce Stejarii se situează pe locul 18, la o diferență de 14,09 puncte. Cele două echipe s-au întâlnit de două ori în cadrul grupelor Cupei Mondiale de Rugby, în 2003 și 2011. În turneul european din această vară, Argentina va juca încă două meciuri, cu Țara Galilor, pe 10 și 17 iulie.

Următoarea partidă pe care Stejarii o vor disputa pe arena de la Arcul de Triumf va fi întâlnirea amicală cu reprezentativa Scoției, pe 10 iulie, meci test World Rugby ce va fi transmis, de asemenea, la TVR 1.



Lotul României pentru meciurile test World Rugby:

Pilieri: Alexandru Savin (CSA Steaua), Vasile Bălan (CSA Steaua), Ionel Badiu (Valence Romans Drome), Alexandru Tăruș, Costel Burțilă (Hyères-Carqueiranne-La Crau), Alexandru Gordaș, Laurențiu Nica (CSM Știința Baia Mare), Domițian Mureșan (CSM Știința Baia Mare);



Taloneuri: Eugen Căpățînă (SCM Timișoara), Ovidiu Cojocaru (CSM Știința Baia Mare), Iulian Hartig (CSM Știința Baia Mare), Florin Bărdașu (CSA Steaua);



Linia a II-a: Florian Roșu (CSM Știința Baia Mare), Marius Antonescu (Bourg en Bresse), Adrian Moțoc (Stade Aurillacois), Marius Iftimiciuc (Perigueux);



Linia a III-a: Vlad Neculau (SCM Timișoara), Cristi Boboc (ACS Tomitanii Constanța), Mihai Macovei (Colomiers), Cristi Chirică (Sporting Club Appameen), Andre Gorin (Hyères-Carqueiranne-La Crau), Damian Strătilă (CSA Steaua), Kamil Sobota (CSA Steaua), Răzvan Ilișescu (Mazamet);



Mijlocaș la gramadă: Gabriel Rupanu (SCM Timișoara), Florin Surugiu (CSA Steaua), Julien Bartoli (CSA Steaua);



Mijlocaș la deschidere: Tudor Boldor (CSA Steaua), Daniel Plai (CSA Steaua);



Centri: Vlad Popa (CSA Steaua), Alexandru Bucur (CSM Știința Baia Mare), Taylor Gontineac (Rouen Normandie);



Aripi: Ionuț Dumitru (CSA Steaua), Nicolas Onuțu (CS Vienne), Marius Simionescu (CS Dinamo), Robert Neagu (CSA Steaua);



Fundași: Ionel Melinte (SCM Timișoara), Paul Popoaia (CSM Știința Baia Mare), Lama Sioeli (CSA Steaua);



STAFF: antrenor principal: Andrew Robinson, antrenori secunzi: Stevie Scott, Sosene Anesi, preparator fizic: Florin Tașcă, GPS: Marius Chiriac, doctor: Dan Wanya- Crîngu, kinetoterapeuți: Marius Todosi și Sandu Constantin, analist video: Paul Larter, manager: Daniel Carpo.