Sportivii români, în direct la TVR, de la Jocurile Olimpice. David Popovici, Simona Radiş, Ancuţa Bodnar şi Eliza Smara concurează din primul weekend

Jocurile Olimpice Paris 2024 sunt în plină desfăşurare, iar în weekend-ul 26-28 iulie, telespectatorii îi pot vedea, în direct la TVR 1 şi TVR Sport, pe canotorii, gimnaştii, jucătorii de tenis de masă, înotătorii, scrimerii şi poloiştii români. Ne delectăm şi cu baschet, handbal şi volei de înaltă calitate.

După 12 ani, echipa feminină de gimnastică revine pe scena olimpică. Deşi România are cea mai mică medie de vârstă și cele 5 fetele sunt debutante la Jocuri, speranțele acestora sunt mari. Ana Barbosu, Sabrina Mânecă Voinea, Lilia Cosman, Amalia Ghigoarță și Andreea Preda se trezesc la ora 5.00 în fiecare dimineață pentru antrenamente. Fetele intră în focuri duminică, 28 iulie, în concursul de calificare, pe care îl vom putea urmări în direct la TVR 1, începând cu ora 10.30.

Prezentă la deschiderea Casei României de la Paris, jucătoarea de tenis de masă Eliza Samara a afirmat că şi-ar fi dorit să evite India în primul tur (optimi) în concursul feminin pe echipe, chiar dacă le cunoaşte foarte bine pe adversare. „Aş fi preferat să evit India la tragerea la sorţi, cred că se putea şi mai bine. Dar, per total, este accesibil. India are jucătoare atipice, le ştim, am mai jucat cu ele la simplu acum câteva luni. Ştim cum joacă, ştim la ce să ne aşteptăm”, a declarat Eliza Samara jurnaliştilor TVR. Echipa feminină de tenis de masă a României, formată din Elizabeta Samara, Bernadette Szocs, Adina Diaconu şi Andreea Dragoman, va întâlni în optimile concursului de la Jocurile Olimpice de la Paris echipa Indiei. Conform tragerii la sorţi, dacă va întrece India, în sferturile de finală, România va întâlni câştigătoarea dintre SUA şi Germania. Sâmbătă, 27 iulie, de la ora 17.30, în direct la TVR Sport, urmărim primele transmisiuni de tenis de masă în care concurează spotivii români.

Transmisiunile de nataţie încep la TVR sâmbătă, 27 iulie, câmd, de la ora 21.30, urmărim finale la fără participarea sportivilor români. Dar duminică, 28 iulie, intră în competiţie înotatorii români David Popovici şi Rebecca Diaconescu. Îi vom vedea în prima parte a zilei de sâmbătă, de la ora 12.00, concurând în serii 200 m masculin, respectiv feminin, în direct la TVR 1, iar de la ora 21.30 vedem finalele probelor amintite, în direct la TVR 2 şi TVR Sport.

Se lansează în probele de la Jocurile Olimpice şi canotorii români tot sâmbătă, 27 iulie. De la ora 10.00, Mihai Chiruţă concurează în serii la simplu vâsle, în direct la TVR 1, iar de la 12.30, tot în direct la TVR 1, urmărim transmisiunile de canotaj dublu vâsle şi canotaj 4 vâsle, cu Simona Radiş şi Ancuţa Bodnar în prim plan.

Echipa masculină de polo a României întâlneşte Grecia duminică, 28 iulie, de la ora 22.05, în direct la TVR 1. Iar pentru lovituri pline de graţie şi precizie vom fi cu ochii pe scrimera Mălina Călugăreanu duminică, 28 iulie, de la ora 11.55, în direct la TVR Sport. Transmisiunile TVR de la Jocrile Olimpice pentru zilele de 27, 28 şi 29 iulie pot fi consultate mai jos:

SÂMBĂTĂ 27 IULIE

TVR 1

10.00 CANOTAJ SIMPLU VÂSLE – MIHAI CHIRUȚĂ serii

12.30 CANOTAJ DUBLU VÂSLE f+m heats ; CANOTAJ 4 VÂSLE f+m (SIMONA RADIȘ/ANCUȚA BODNAR)

21.30 NATAȚIE FINALE

23.15 TENIS DE MASĂ m SIMPLU – EDUARD IONESCU round of 64

TVR 2

21.00 GIMNASTICĂ ARTISTICĂ m ECHIPE CALIFICĂRI

TVR SPORT

10.00 HANDBAL m SPANIA – SLOVENIA

12.00 BASCHET AUSTRIA – SPANIA - se înregistrează, difuzare ulterioară

13.00 TENIS - IRINA BEGU, ANA BOGDAN

14.00 VOLEI m ITALIA – BRAZILIA

17.30 TENIS DE MASĂ DUBLU MIX round of 16 – BERNADETTE SZOCS – OVIDIU IONESCU

21.00 TENIS DE MASĂ f simplu, cu participare ELISABETA SAMARA round of 64

22.00 HANDBAL m DANEMARCA - FRANȚA

DUMINICĂ 28 IULIE

TVR 1

10.30 GIMNASTICĂ ARTISTICĂ f ECHIPE CALIFICĂRI – S1 – ROMÂNIA

12.00 NATAȚIE SERII – 200 m liber masculin DAVID POPOVICI,

– 200 m liber feminin REBECCA DIACONESCU

17.00 TENIS DE MASĂ DUBLU MIXT QF (BERNADETTE SZOCS – OVIDIU IONESCU)

22.05 POLO m ROMÂNIA – GRECIA

TVR 2

11.30 CANOTAJ dublu rame m+f, dublu vâsle categ ușoară f, 4 rame m+f

12.40 GIMNASTICĂ ARTISTICĂ f ECHIPE CALIFICĂRI - S2 – SUA, CHINA

18.15 BASCHET SERBIA – SUA

21.30 NATAȚIE FINALE – 200 m liber m SF – DAVID POPOVICI,

– 200 m liber f SF - REBECCA DIACONESCU

TVR SPORT

11.00 TENIS DE MASĂ f simplu - BERNADETTE SZOCS round of 64

11.55 SCRIMĂ FLORETĂ f - MĂLINA CĂLUGĂREANU table of 32

17.00 HANDBAL f DANEMARCA – NORVEGIA

22.10 GIMNASTICĂ ARTISTICĂ f ECHIPE CALIFICĂRI – aflăm finalistele

LUNI 29 IULIE

TVR 1

12.00 TENIS DE MASĂ m simplu OVIDIU IONESCU round of 64 - neconfirmat

12.50 NATAȚIE SERII – 800 m VLAD STANCU

21.30 NATAȚIE FINALE – 200 m DAVID POPOVICI

TVR 2

12.40 CANOTAJ 8+1 m+f heats

17.00 HANDBAL m SUEDIA – SPANIA

18.30 GIMNASTICĂ ARTISTICĂ ECHIPE m - FINALA

TVR SPORT

12.50 NATAȚIE SERII – 800 m VLAD STANCU

15.00 MOUNTAIN BIKE – EDE MOLNAR

18.00 TENIS DE MASĂ DUBLU MIXT SEMIFINALA (Bernadette Szocs și Ovidiu Ionescu)

/ 18.00 VOLEI f SUA- CHINA (în funcție de tenis masă)

20.00 HANDBAL m FRANȚA – NORVEGIA

21.00 TENIS DE MASĂ M/F simplu round of 32 - neconfirmat

21.30 NATAŢIE FINALE – 200 m DAVID POPOVICI

*Programul transmisiunilor TVR de la Jocurile Olimpice poate suferi modificări de ultim moment, în funcţie de calificările sportivilor români, precum şi de desfăşurarea competiţiilor de la Paris 2024.

credit foto cover: FB Simona Radiş