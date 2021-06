Sportivii calificaţi la JO Tokyo ies în faţă. Să-i cunoaştem din 21 iunie, la TVR 1

Vara e a campionilor! Sportivii români calificaţi la Jocurile Olimpice de vară se prezintă la TVR 1. Începând cu 21 iunie, la 13.50 şi 18.00, în seria de materiale video „Team România”, facem cunoştinţă cu cei în care ne punem speranţele pentru Tokyo.

Care este cheia succesului, ce înseamnă performanța și cât de greu se cucereşte o medalie olimpică, ce îi motivează și ce i-a făcut să meargă mai departe atunci când totul părea pierdut vom afla începând de luni, 21 iunie, în cea mai nouă serie video, „Team România”, care spune, la TVR 1, povestea sportivilor calificaţi la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Este echipa de campioni ai României pe care o vom urmări cu sufletul la gură din 23 iulie în mult aşteptatele Jocuri Olimpice, amânate în 2020 pentru acest an. Pe toţi aceşti sportivi în care ne punem speranţele pentru Tokyo îi vom putea cunoaște din materialele video difuzate de luni până vineri, la 13.50 şi 18.00, la TVR 1. Două ediţii best of, care vor cuprinde portretele celor 10 sportivi, difuzate de-a lungul unei săptămâni, vor putea fi văzute sâmbătă, de la 11.30 şi luni, de la 10.15, tot la TVR 1.

„De la Simona Halep, la campionul european Robert Glință, de la Ana Maria Brânză și Marian Drăgulescu, pentru a 5-a oară pe scena olimpică, până la puștiul minune al natației şi mezinul delegației, David Popovici, de la Larisa Iordache la Dana Druncea, gimnasta care a cunoscut succesul în canotaj, de la Rareș Toader, aruncătorul de greutate, la luptătorul cu greutate Alin Alexuc, de la fotbaliştii lui Rădoi, care duc tradiția olimpică mai departe după o pauză de 47 de ani, la cei 36 de canotori ai Elisabetei Lipă, care iau cu asalt apele Japoniei, fiecare dintre ei își rostește cu emoţie, dar şi cu încredere şi speranţă așteptările (și temerile) înaintea celei mai importante competiții, Jocurile Olimpice de la Tokyo”, declară Monica Bucur, realizatoarea seriei „Team Romania”, la TVR 1.

Iată sportivii ale căror poveşti despre performanţă, ambiţie, efort, determinare le vom afla în prima săptămână, la „Team România”, pe TVR 1:

Luni, de la 13.50, de la medaliata cu bronz la CE de lupte feminin, Andreea Ana, aflăm de ce consideră că are şansă la o medalie, deşi a împlinit doar 20 de ani. „Cel mai mult mă motivează dorinţa de a fi cea mai bună, cu asta mă trezesc în fiecare zi în gând şi ştiu că, pentru a fi cea mai bună în ceea ce fac, trebuie să muncesc şi să dau tot ce pot” (Andreea Ana).

„Lucrez la cele 4 aparate, dar cel mai mult îmi place la bârnă, unde şi simt că am cele mai multe şanse”, afirmă hotărâtă gimnasta Maria Holbură, al cărei portret îl putem vedea tot luni, 21 iunie, ora 18.00. Şi tot ea recunoaşte: „Răbdarea este cheia în gimnastică, pentru mine, cel puţin… Mai ales la bârnă, pentru că sunt o perfecţionistă, mi-aş dori să îmi iasă totul din prima…. Ceea ce nu se poate! Îmi trebuie răbdare şi mai multe repetări ca să pot să fac acel element mai dificil”.

„Tot timpul îmi imaginez, cumva, când trag la antrenamentele foarte grele, de R1, de exemplu, că sunt la Tokyo și mă lupt cu adversarii”, ne dezvăluie Ştefan Berariu, membru al echipajului de canotaj 4 rame, campion european în 2018 şi ale cărui intenţii şi pregătire pentru JO le vom descoperi în programul „Team România”, marţi, 22 iunie, ora 13.50. „Nu am atât de multă experienţă, ştiu că mai am foarte multe de învăţat, o să mai dureze câţiva ani până adun tot ce am de învăţat. Până spre Paris, sper să am tot ce va trebui. Acolo sper să câştig medalia olimpică de aur”, spune mezinul delegaţiei României, înotătorul David Popovici, câştigătorul a 3 medalii – una, de aur şi două, de argint - la Festivalul Olimpic al Tineretului European, Baku, 2019. Despre el, mai multe, în „Team România”, tot pe 22 iunie, ora 18.00.

„... putem bate pe oricine, doar că trebuie să ne motivăm și să ne mobilizăm noi între noi, barca noastră, să facem din patru oameni să fie unul, și cu o gândire măreață. Da, cu gândul ăsta plecăm la Tokyo. Am început deja, de la antrenamente, să facem din patru oameni unul singur, și să fim uniți, indiferent de ce probleme vor fi, să fim uniți”, spune încrezător Cosmin Pascari, din echipajul de canotaj 4 rame. Miercuri, 23 mai, la TVR 1, pe lângă portretul lui Cosmin Pascari (ora 13.50), „Team România” o include şi pe Alina Rotaru, reprezentanta României la atletism (ora 18.00), pentru care, la 28 de ani, viaţa de atlet este „foarte frumoasă, plină de efervescenţă”. „Îmi trăiesc clipa, iar bucuria de a trăi fiecare moment am învăţat-o şi din sport. Îmi place sportul, iubesc toate sporturile, dar atletismul e mai aproape de inima mea”. Atleta, care a fost laureată cu argint pentru săritura în lungime la Jocurile Olimpice de Tineret 2010, aşteaptă cu nerăbdare JO, pentru a-şi depăşi propriile recorduri în probele de sărituri.

„Îmi doresc să ajung la Jocurile Olimpice și să câștig o medalie”, exprimă şi Mihai Ţigănescu, membru al echipajului de canotaj 4 rame, aşteptările sale pentru Tokyo, unde, „pot să spun că am ajuns deja, prin numărul de km parcurși la antrenamente, dar sper să mai facem încă pe atâta, ca să ajungem la propriu acolo”. De la „mi-era teamă la început să stau în barcă, dar ieșeam cu veste de salvare pe noi, și așa am învățat, m-am obișnuit cu apa” până la câştigarea de premii a fost multă muncă, dar şi pasiune şi maximă seriozitate. Ne va povesti parcursul său la „Team România”, pe 24 iunie, de la 13.50, la TVR 1. „Am peste jumătate de million de km, o medie de 35.000 de km pe an; practic ciclismul de foarte mulţi ani, iar din 2014 sunt ciclist profesionist”, aşa se rezumă, în câteva cifre, traseul sportiv al ciclistului Eduard Grosu, reprezentantul României la ciclism la JO de la Tokyo. Cum îşi priveşte adversarii şi pe sine în relaţie cu adversarii ne va spune tot joi, 24 iunie, ora 18.00, la TVR 1: „În momentul în care pun numărul pe spate, mă cred cel mai bun şi încerc să demonstrez că sunt cel mai bun!” (Eduard Grosu).

„Abia pe podium uiți de toate durerile și toate greutățile din acest sport. Acolo e cel mai frumos sentiment, pe podium”, afirmă Mugurel Semciuc, şi el membru al echipajului de canotaj 4 rame. Bucuria calificării la JO a fost mare şi mărturiseşte că la JO visează la fiecare antrenament susţinut: „și când stau în pat mă gândesc la o medalie olimpică”. Mugurel Semciuc ne va introduce în culisele pregătirilor canotorilor români pentru obţinerea de medalii olimpice vineri, 25 iunie, de la 13.50, la „Team România”, pe TVR 1.

Şi vicecampioana mondiala la lupte Alina Vuc este „Team România” pentru JO de la Tokyo. „Visul meu în momentul de faţă este medalia olimpică şi pentru visul ăsta mă antrenez în fiecare zi!”, spune sportiva al cărei model de femeie este Ecaterina Teodoroiu, care a reuşit într-o lume a bărbaţilor. La fel şi ea, reuşeşte să se impună într-un sport, la început, doar al bărbaţilor. „Sper să scriu şi eu istorie pentru România!”. „La Tokyo ajungem antrenaţi cam toţi, cum reuşeşti să îţi stăpâneşti emoţiile şi cum intri în competiţie, asta face diferenţa între cei buni şi cei mai buni”. Cu Alina Vuc avem întâlnire la „Team Romania” vineri, 25 iunie, ora 18.00, la TVR 1.

În săptămânile dinaintea Jocurilor Olimpice de la Tokyo, alţi sportivi din lotul României vor vorbi despre drumul lor, cu pante line, dar şi mai abrupte, spre performanţă. Din 23 iulie şi până în 8 august 2021, TVR oferă telespectatorilor săi, în exclusivitate, Jocurile Olimpice de la Tokyo, ediția cu numărul treizeci și doi a Jocurilor Olimpice de vară, cel mai mare eveniment multi-sportiv mondial.