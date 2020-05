Spectacolul lumii: Misterul din Elche

"Spectacolul lumii" face sâmbătă, 9 mai, de la ora 7.00, la TVR 3, un popas la Toledo, semeață capitală a Spaniei vreme de cinci veacuri, pe care Ioan Grigorescu îl consideră esențial pentru înțelegerea sufletului iberic.

În căutarea acestuia, episodul pe care vă invităm să-l urmăriți va jongla cu timpul și spațiul, cu vibrațiile amurgului pe zidurile cetăților medievale și cu vibrațiile orgii, într-un ritual repetat de șapte veacuri.

’’Toledo nu este doar un oraș, ci o alcătuire de spirit, o perpetuă năzuință către puritate și toleranță. Cine nu a văzut Toledo, nu poate spune că a văzut Spania. Fără Toledo, această țară ar fi păgubită de ceva esențial din sorgintea sa, iar Europei i-ar lipsi procesul odrăslirii spiritului iberic în extrema ei vestică.”

Orașul unde s-a născut Velasquez , orașul care l-a adoptat pe El Greco, orașul unde veacuri mai târziu a creat Goya... Orașul maeștrilor armurieri, de inspirație arabă, care au dat civilizației renumitele săbii... Capitala regilor Castiliei și Aragonului...

Reporterul ne oferă o succintă incursiune în istoria de două milenii a orașului, de la romani, la cuceritorii berberi, dar și în frumusețea sa medievală perfect conservată. Regii castilieni i-au redat libertatea, i-au împodobit linia orizontului cu splendidele turle ale catedralelor gotice, au creat condițiile traducerii din arabă și iudaică a unor lucrări de valoare inestimabilă ale civilizației umane, într-o atmosferă exemplară de îngăduință reciprocă între cele trei mari civilizații pe care valurile istoriei le-au adunat aici laolaltă.

Călător fără răgaz, Ioan Grigorescu ne invită apoi să facem un salt către vasta plantație de palmieri valenciană, un sfert de milion de curmali, care adăpostește un sanctuar al Maicii Domnului și unul din marile acte culturale ale evului mediu timpuriu: misterul din Elche.

Un spectacol ce aparține teatrului religios medieval, descins mai mult sau mai puțin direct din misterele eleusine ale antichității grecești, capodoperă a patrimoniului imaterial UNESCO, "misterul" este un cânt închinat Adormiri Maicii Domnului, un spectacol care are loc doar o dată pe an, în două părți, în 14 și 15 august. De o mare simplitate și înălțime spirituală, ’misterul’ se transmite din generație în generație, vechimea sa în continuitate este de peste 700 de ani, fiind cizelat și rafinat an de an, de la 1266. Suspendat pentru câtăva vreme de conciliul din Trento, această incantaţie a fost reluată ca urmare a Bulei Papale din 1632.

Este în istoria Europei creștine prima operă lirică abordând un text sacru în stil profan, fără a încălca nicicum canoanele religioase.

Inspirat de "misterul" din Elche, Dali numără ramurile palmierului de aur coborât odată cu Îngerul din bolta catedralei și are astfel revelația formei octogonale.

Într-adevăr, artistul suprarealist a avut și el ocazia de a asista la această unică reprezentație în august 1952. A fost impresionat mai cu seamă de desfiinţarea barierei dintre interpreți (care nu sunt artiști profesioniști) și spectatori, și i-a consolidat sentimentul excepționalității a tot ce i se întâmplă, sub semnul miracolului și extazului ce-i domină în mod paradoxal creația.

Cristina Oancea