„Şoptitorii”, spectacol în cadrul expoziției Work Upside Down | VIDEO

WUD: „Şoptitorii”/ The Whisperers este un spectacol care propune un exercițiu de imaginație despre cum ar arăta actorul peste ani, felul în care se va transforma misiunea lui.

Realizat de oamenii de la „Texte bune în locuri nebune”, „Şoptitorii” ne spune că ar fi foarte posibil ca actorul să devină un depozitar al textelor pierdute, al cuvintelor interzise.



Ca și cum actorul de gherilă ar împrăștia, printr-o luptă secretă cu cenzura de orice fel, noțiuni, povești și adevăruri uitate sau îngropate. Misiunea lui e că va trebui să vorbească, să aibă o voce. Chiar șoptită.

#teatru, #actor, #spectacol, #soptitorii, WORK UPSIDE DOWN - an exhibition on the future of work #textebuneinlocurinebune