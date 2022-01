Smaranda Cazan – Livescu : România este marama care ne acoperă dorurile

Interviu realizat în cadrul Campaniei ”Cu România în suflet”.

Trăiește în Atlanta. S-a născut în București și a studiat la Iași limba engleză. A plecat în lumea largă unde a continuat să studieze. Este mamă, soție, femeie implicată în numeroase acțiuni civice. Scrie, atunci când are timp și inspirație (ea este cea care se ascunde în spatele pseudonimului Magda Cazali). În 2007 a înființat UNIFERO și în fiecare an revine în România natală cu mare drag.

Smaranda Cazan Livescu și-a dedicat viața promovării în străinătate a unei Românii necunoscute. Lucru destul de greu când oamenii din jurul ei aveau alte păreri despre țara aflată, parcă, la o margine, îndepărtată, de lume.

„Fără exagerări, am adaptat noua cultură la cultura română. Și nu a fost imposibil. Americanii sunt gata să asculte, să învețe, să aprecieze noutatea și să adopte pe oricine este sincer și nu neagă societatea din care devii parte. Niciodată nu am negat locurile unde m-am născut și despre care am vorbit cu mândrie, dar nu emfază,” mărturisește Smaranda Cazan – Livescu. ”Prietenilor mei din străinătate le spun adevărul. România este frumoasă nu așa cum o demolează chiar unii dintre români și din nefericire și televiziuni de acasă. România este apreciată. Avem olimpici, profesori, specialiști, tradiții atât de frumoase și importante încât aceste informații trebuie să fie vizibile.”

Într-o lume nouă cu alte reguli la care trebuie să te adaptezi din mers este foarte important să ai oameni dragi aproape și o sursă stabilă de putere. Pentru Smaranda Cazan – Livescu sursa de putere a însemnat:

„România din suflet, soțul și fiul meu, colegii și prietenii de aici (fie ei americani sau de alte nationalități, precum și români). Românii, oriunde se află ei trăitori, mi-au fost aproape. Membrii organizației nonprofit UNIFERO Inc pe care am fondat-o în 2007. Educația primită acasă, de la părinți în România. Apoi au fost personalitățile pe care le-am întâlnit (de exemplu regretații senatorul John Lewis, Jovita Moore, dar și Lia Manoliu, Ivan Patzaichin, olimpicii prezenți în Atlanta, Maica Theresa ; ambasadorul Andrew Young, fost Primar al Atlantei). Toț si toate mi-au dat curaj să merg mai departe în noua țară, de adopție. Stiind că vin dintr-o cultură deosebită am reușit să merg cu fruntea sus prin orice încercare (de la lagărul din Treiskirchen din Austria – până astăzi). Din păcate, fiica mea a fost reținută și împiedicată să ni se alăture aici, avându-l doar pe fiu cu noi. Iar durerea aceasta este nevindecabilă.”

Smaranda Cazan – Livescu este implicată în multe actiuni ale comunității românilor din SUA și mai ales ale celei din Atlanta, unde locuiește. Dar cum sufletul ei zboară mereu spre România este implicată în numeroase activități și în România.

„Eu și familia mea ne implicăm în tot ceea ce este legat de România aici în Atlanta și în SUA. Pornind de la Biserica română creștin ortodoxă « Sfinții Constantin si Elena » din Atlanta printre ai cărei fondatori ne aflăm, până la festivaluri și conferințe de prezentare a țării, expoziții, prezentări de filme, dar și ajutoare – mâncare și obiecte de îmbrăcăminte pentru seniori și pentru copii români, dar și de alte naționalități pe care îi aducem cât mai aproape de noi. Școala Duminicală a Bisericii a beneficiat și beneficiază de donații la care participăm permanent.

În fiecare an revenim în România pentru Conferințele internaționale UNIFERO. Sunt implicată în acțiunile organizațiilor nonprofit al căror obiectiv este ajutorarea familiilor și femeilor aflate în dificultate. Apoi sunt implicată și în parteneriate între școli americane și școli românesti, competiții între școli din România și din Republica Moldova. De asemenea continuăm inițierea de concursuri literare pentru elevi din România și din școlile românești din Diaspora.”

Și ar mai fi multe alte acțiuni care vorbesc ele însele despre implicarea Smarandei Cazan – Livescu. Din toată această implicare care uneori presupune ore întregi departe de cei dragi sau eforturi de toate felurile, se simte dragostea de România care nu a plecat niciodată din sufletul Smarandei Cazan – Livescu.

„Pentru că scriu și scriu cu pana inimii, dacă pot să mă exprim astfel, România este marama cu care acoperim, în suflet și în minte dorurile, lacrimile, amintirile de neuitat, caligrafia vieții noastre umane. România este rațiunea de a mă întoarce în fiecare moment posibil acolo. România, pentru mine și pentru soțul meu, Lucian (și el profesor și jurnalist) este constelația de martiri fără de care noi nu puteam exista ca țară, ca popor. Este un templu în care ne așezăm speranțele de mai bine. Și nu folosesc vorbe mari. România noastră – a tuturor celor care o iubim necondiționat – este încă necunoscută! Obligația noastră este de a o descoperi pentru generațiile viitoare.”

Interviu realizat de Aura Dobre – producător TVR Internațional