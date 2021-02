Slovenia: Cântăreața Ana Soklič și-a dezvăluit piesa pentru Rotterdam 2021 | VIDEO

„Amen” („Amin”) este piesa pe care Ana Soklič o va interpreta în prima semifinală a concursului Eurovision 2021, care are loc în data de 18 mai la Rotterdam.

Într-o versiune specială necompetitivă a Evrovizijska Melodija (EMA 2021) găzduită de Lea Sirk și Nejc Šmit, cântăreața slovenă Ana Soklič și-a dezvăluit piesa pentru Rotterdam 2021.

Vorbind exclusiv cu Eurovision.tv, ea a declarat:

„‘Amin’ este despre dragoste, deoarece dragostea contează cel mai mult, iar mesajul cântecului este universal. Nu vorbesc niciodată despre interpretarea mea personală a unui cântec pentru că prefer ca oamenii să își facă propria viziune despre el. Partea mea preferată a acestei piese este când intră corul cel mare ... parcă se deschide cerul! ”

În plus față de Ana, cele mai mari vedete ale cântecului sloven din acest an sunt membrii corului gospel. Ceva posibil doar datorită regulilor unice în vigoare pentru concursul din acest an. Producătorul Žiga Pirnat a construit grupul coral în jurul lui Dorian Holley (un vocalist care a făcut un turneu extensiv alături de Michael Jackson, Rod Stewart și James Taylor).

„Amen” a fost compus în colaborare cu RTV Slovenia Symphony Orchestra, sub îndrumarea lui Pirnat, care a scris muzica alături de Ana și Bojan Simončič. Echipa a colaborat cu textierul Charlie Mason, care a co-scris "Rise Like A Phoenix" a Conchitei Wurst (câștigător al Eurovisionului pentru Austria, 2014), "Here For You" de la Maraaya (Slovenia, 2015) și "Beauty Never Lies" a Bojanei (Serbia, 2015).

Alegerea melodiei a fost decisă de două runde de grupuri de experți, care i-au inclus pe Darja Švajger (reprezentantul Sloveniei în 1995 și 1999), Vladimir Graić (compozitorul câștigătorului Eurovision al Serbiei, cu Molitva), Mojca Menart (șeful ZKP RTV Slovenia), interpretul Matevž Šalehar, și, desigur, Ana.

***

Despre Ana Soklič

Și-a început cariera muzicală de la o vârstă fragedă, studiind cu Alenka Dernač-Bunta, aclamatul muzician sloven Darja Švajger (de două ori reprezentant sloven la Concursul Eurovision) și antrenorul de cântat al Natašei Nahtigal.

Soklič a concurat de două ori la EMA și de 3 ori la Festivalul cântecului sloven, unde, în 2019, a câștigat 2 premii ale juriului pentru cea mai bună interpretare și cea mai bună melodie din concurs. Ea interpretează adesea piesele sale cu orchestre simfonice, inclusiv cu Orchestra Simfonică RTV Slovenia. Cu toate acestea, concertele ei preferate sunt atunci când cântă cu ansambluri mai mici deoarece simte că legătura cu publicul este cea mai autentică și intimă.

Ana trebuia să interpreteze Voda (Water) la Concursul din 2020 și a fost invitată înapoi de RTV să concureze cu o piesă nouă.

Slovenia la Concursul Eurovision

Slovenia și-a făcut debutul în Eurovision Song Contest în 1993, după ce a ales Tih deževen dan (A Quiet Rainy Day) din 1X Band în prima lor finală națională Kvalifikacija za Millstreet (Preselecția pentru Millstreet). Până în prezent, cea mai bună poziție a Sloveniei în Eurovision Song Contest este a șaptea, pe care a obținut-o în 1995 și 2001 cu Prisluhni mi (Listen To Me) a lui Darja Švajger și respectiv Nuša Derenda’s Energy.

Ana spera să-l urmeze pe Zala Kralj și pe Gašper Šantl și să devină cel de-al 16-lea act care să ajungă în Marea Finală pentru Slovenia.