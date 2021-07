Simfonia ”The Jungle” în interpretarea Orchestrei Naționale Simfonice a României

De Ziua Independenței Statelor Unite ale Americii, pe 4 iulie, de la ora 19:00, la TVR 3, urmăriți concertul simfonic ”The Jungle”, susţinut de Wynton Marsalis, împreună cu Orchestra Națională Simfonică a României, dirijată de Cristian Măcelaru.

TVR 3 vă dăruiește, de Ziua Independenței Statelor Unite ale Americii, simfonia ”The Jungle”, compusă de Wynton Marsalis, laureatul a 9 premii GRAMMY.

Concertul de la Sala Radio a fost parte din turneul în România al celui mai cunoscut trompetist contemporan, Wynton Marsalis, împreună cu „Jazz at Lincoln Center Orchestra”, în cadrul celei de-a XXI-a ediții a Întâlnirilor JTI.

Simfonia „The Jungle”, compusă de Wynton Marsalis pentru aniversarea a 175 de ani de existență a Filarmonicii din New York, a avut premiera parțială în decembrie 2016, iar interpretarea integrală a lucrării, alături de Orchestra Națională Simfonică a României, condusă de Cristian Măcelaru, a fost chiar la Jazz at Lincoln Center din New York, în ianuarie 2019.

Concertul difuzat la TVR 3 este un prim semnal de reîntoarcere a Orchestrelor Naționale de Tineret ale României la seria marilor succese pe cele mai importante scene de concert din România și din lume.