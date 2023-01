Shakespeare şi Hathaway: detectivi particulari

Luni - vineri, ora 18:00

PREMIERĂ din 16 IANUARIE

SHAKESPEARE AND HATHAWAY: PRIVATE INVESTIGATORS – Regatul Unit, 2018

Cu: Jo Joyner, Mark Benton, Patrick Walshe McBride

* Serial poliţist, comedie

Frank Hathaway, fost inspector de poliţie devenit detectiv particular, o întâlneşte pe coafeza Luella Shakespeare în timpul unei anchete în care Luella e bănuită că l-ar fi ucis pe fostul ei logodnic. După ce i se dovedeşte nevinovăţia, coafeza cu nume faimos şi cu minte ageră îl convinge pe morocănosul Frank s-o ia parteneră la mica lui agenţie, pe care o salvează astfel de la faliment. Diferiţi ca ziua şi noaptea, cei doi formează o echipă imbatabilă în confruntarea cu criminalii misterioşi! Terenul lor de acţiune este chiar Stratford-upon-Avon, oraşul de baştină al "marelui Will", aşa că aluziile la celebrele piese shakespeariene sunt ingrediente de bază ale investigaţiilor.

ACEST PROGRAM POATE FI VIZIONAT DE COPIII ÎN VÂRSTĂ DE PÂNĂ LA 12 ANI NUMAI CU ACORDUL SAU ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII ORI FAMILIA. (AP)