Sezonul estival „Dăruiește Românie!" continuă, în direct, la TVR3

Vara aceasta, vineri de vineri, Carmen Târnoveanu îi întâmpină pe invitații emisiunii „Dăruiește Românie!" în locuri de poveste, decupate dintr-un București aristocrat, diafan, desenat după arhitectura unui timp care continuă să scrie la propria noastră istorie.

Unde vă invităm vineri, 19 iulie?

În singura vilă antebelică din parcelarea Filipescu, construită în 1915 după planurile arhitectului August Schmiedigen, unde, pe vremuri, sălășluia un atelier de artă, de altfel, și locul vizitat de legendarul Brâncuși în serile în care se afla în București; Carmen Târnoveanu îi așteaptă aici pe invitații emisiunii „Dăruiește Românie".

Dacă nu caută Ciudățenii amoroase în Bucureștiul fanariot, cum de altfel a recunoscut în volumul cu același nume care-i poartă semnătura, daca nu cotrobăie după cărți vechi, dacă nu descurcă ițele unei noi povești sau dacă nu e la universitate pentru a-și conduce studenții în lumi cu litere mov, atunci, se poate ca scriitoarea, Doina Ruști să fie într-o emisiune la tv, chiar la noi, la TVR.

Ca prozatoare, Doina Ruști este citită cu poftă pentru autenticitatea, pentru forța creatoare și, mai ales pentru erudiția romanelor sale. Cele mai valoroase premii literare românești îi aparțin deja, le păstrează, desigur într-o colecție în care regăsim Premiul pentru Proză al Uniunii Scriitorilor din România și Premiul Ion Creangă al Academiei Române. Printre cele mai cunoscute romane semnate de scriitoare Doina Ruști, regăsim Zogru (2006), Fantoma din moară (2008), Lizoanca la 11 ani (2009), Manuscrisul fanariot (2015) și Mîța Vinerii (2017) și Paturi oculte (2020). Doina Ruști este specialistă în simbologie, profesoară la Universitatea din București și scenaristă, membră a Uniunii Scriitorilor, a PEN România și a Asociației Creatorilor de Ficțiune.

Roxana Brănișteanu este realizator și moderator al emisiunii iCarte, iParte (radio TaNăNaNa), scriitoare, content writer, vlogger, organizator de evenimente culturale și tabere de lectură. Roxana Brănișteanu este fondatoarea campaniei “Citește, Copile!”, care a avut loc în satul Viscri, din comuna Bunești, județul Brașov, unde pe parcursul unui weekend încărcat de energie dar și de emoție, a încercat să conducă 20 de copii pe drumul lecturii.

Mike Godoroja e muzician, însă mulți dintre noi îl știm ca realizator de emisiuni de radio şi televiziune de profil blues, rock sau jazz. Mike Godoroja povește, de fiecare dată, cu toată convingerea că românii au de ce să rămână acasă, în România. Drumul acesta spre muzică îl am din copilărie. Muzica îmi definește viața. Am intrat în muzică organic. Am știut în ființa mea că evoluția într-un concert trebuie să fie susținută și de o însușire pe care mi-a dat-o Dumnezeu și asta a fost, de fapt, baza și chemarea mea pentru artă, declară Mike Godoroja.

Melodia Nopți de Sânziene, care este o lucrare pe care a început-o acum 3 ani de zile, a gândit-o încă de la momentul de debut ca fiind o colaborare cu o voce feminină, și astfel, s-a indreptat către Crina Mardare. Această piesă stă pe albumul Viață și este o declarație specială la magia legendei Nopților de Sânziene, în care noi transmitem mesaje de dragoste într-un spațiu al eterului și din care ne vin la rându-ne încurajări de suflet, spune Mike Godoroja.

Petruț Nechifor, jurnalist, realizator de emisiuni radio, a venit împreună cu DJ Magnettor.

Magicianul Antonio face magii la mare înălțime, mai exact, la 2,20, ceea ce vom și în emisiunea „Dăruiește Românie!”. De mic visam să devin magician. Dar adevărul e că a fost din greșeală. Mai mult, această meserie m-a găsit pe mine. Ca să însumez în câteva cuvinte, totul a început în școala generală, unde făceam numere de magie colegilor și profesorilor. ..Au urmat tot felul de experiențe minunate, turnee, colaborări cu diversi artiști foarte faini, precum Smiley, Loredana, Delia și Fuego, mărturisește Antonio.

Actorii Valentina Visarion și Cătălin Lungu n-au invitat să ne rezervăm locuri și pentru spectacolele de teatru la care suntem așteptați vara aceasta.

AP3 este o trupă de alternative-rock, formată în decembrie 2022, în București. Deși proiectul s-a format recent, cei cinci membrii au un background muzical bine-definit, cu rădăcini în trupe precum Iris, Partizan sau Marfar. Numele trupei vine de la numele solistului, Victor Apetrei, care este actor și a creat acest proiect din dorința de a cânta muzică rock.

Carmen Târnoveanu vă invită, vara aceasta, la cele mai frumoase întâlniri! În emisiunea Dăruiește Românie!

Telespectatorii din străinătatea pot urmări sezonul estival Dăruiește Românie! în fiecare joi, de la ora 20.00, la TVR Internațional.

Regizor tv: Manuela Apostol

Director de imagine: Valentin Purza

Realizator: Carmen Târnoveanu

Foto credit: Mihaela Petre

Edițiile emisiunii sunt disponibile pe TVR+.