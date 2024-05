Seriile documentare „68. Zece ani care au zguduit lumea” și „Napoleon Bonaparte - Campania din Rusia”, din 11 mai, la TVR Cultural

În fiecare sâmbătă, începând cu 11 mai, TVR Cultural îi invită pe telespectatori să urmărească două serii documentare fascinante despre transformările sociale aduse de anii '70 și despre campania lui Napoleon Bonaparte în Rusia. „68. Zece ani care au zguduit lumea” este difuzat începând cu ora 20.00, iar „Napoleon Bonaparte - Campania din Rusia” este transmis începând cu 20.55.

De la ora 20.00, TVR Cultural le propune telespectatorilor seria documentară „Sixty Eight. 10 Years That Shook The World”, o producție Germania-Franța, din 2018, în regia lui Don Kent. Trailer-ul documentarului, aici.

După mai bine de 50 de ani, ce mai rămâne din mişcările deceniului 7, care au răscolit întreaga lume? Din Berkley la Paris, din Berlin la Mexico şi din Varşovia la Tokyo, lumea anului 1968 este marcată de un val de proteste inițiate de o nouă generaţie, foarte critică la adresa societăţilor în care trăiau, despre care considerau că adoptaseră politici coloniale, autoritare și moralizatoare, notează ARTE.

În 1968, valuri de proteste ale studenților au apărut în întreaga lume. Această mișcare contestatară declanșată de tineri, care s-au inspirat din mișcările pentru drepturile civile și protestele față de războiul din Vietnam, respingea valorile culturale, sociale și politice ale lumii de după Al Doilea Război Mondial. Prin proteste, ei sperau să creeze o nouă societate.

Documentarul analizează în profunzime acea lume în criză, divizată între progresism și conservatorism, care amintește de conflictul dintre o generație politizată și majoritatea tăcută. Totodată, producția își propune să treacă în revistă moștenirea lăsată lumii de acea generație de protestatari.

De la ora 20.55, TVR Cultural le propune telespectatorilor docudrama „Napoleon Bonaparte – Campania din Rusia” („Napoléon - la campagne de Russie”, Franţa, 2014), realizată de Fabrice Hourlier. Din distribuție fac parte Marc Duret, Jean-Pierre Michael și Pawel Delag. Trailer-ul, aici.

Docudrama reconstituie o campanie militară memorabilă și o înfrângere spectaculoasă din istoria recentă: invadarea Rusiei de o uriaşă armată condusă de Împăratul Napoleon I.

1811: Rusia și Franța sunt aliate, dar Napoleon îi reproșează țarului Alexandru I politicile sale binevoitoare față de comerțul cu Anglia. Dorind să slăbească puterea adversarilor săi de peste Canal, Napoleon se pregătește de un război împotriva Rusiei, pe care spera să îl încheie în două luni.

Iunie 1812: Cea mai mare armată din istoria de până atunci a Europei invadează Rusia. Dar rușii refuză să lupte și adoptă o altă tacită împotriva francezilor - pârjolirea pământului, lăsându-i pe francezi să moară de foame. Napoleon nu a ținut seama de sfaturile consilierilor săi, care i-au cerut să retragă trupele înainte de venirea iernii, lucru care le-a fost fatal soldaților francezi, notează ARTE.