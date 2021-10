Semnificațiile cuvântului „vindecare”, cu Suleika Jaouad, la „Garantat 100%”

E scriitoare, jurnalistă şi speaker motivaţional. Un diagnostic necruțător i-a distrus visul de a deveni corespondent de război. Dar nu a încetat să scrie.

La 23 de ani, a fost diagnosticată cu o formă foarte gravă de leucemie.

Medicii din cel mai prestigios centru de tratament al cancerului din Statele Unite i-au dat, la acea vreme, 35% șanse de supraviețuire.

Pe patul de spital a început să scrie un jurnal, apoi a deschis un blog, iar în scurt timp a susținut o rubrică apreciată de foarte mulți cititori, în New York Times, cu titlul „Viața întreruptă”.

Volumul „Între două lumi”, apărut și la noi, la editura Humanitas, este povestea acestui parcurs al unei tinere, prin coșmarul de nedescris al bolii, al schimbărilor interioare, al modificării fundamentale a relațiilor cu ceilalți. Nu în ultimul rând, emoționanta ei carte este o relatare a vindecării, dar și a dificultăților enorme de a reveni la viață.

Autoare a unei cărți profund impresionante despre lupta ei cu cancerul, scriitoarea şi jurnalista Suleika Jaouad

„Povara unei boli terminale poate fi mai ușoară decât ceea ce urmează după o eventuală vindecare”, mărturiseşte Suleika Jaouad în emisiunea lui Cătălin Ştefănescu

Ce înseamnă să fii diagnosticat cu o boală terminală când ești un om tânăr, de 22-23 de ani, cum îți schimbă un asemenea moment absolut toate relațiile cu lumea, cum se vede viața din mijlocul unei situații de acest fel

Scriitoarea vorbește pe larg despre semnificațiile complexe ale cuvântului „vindecare”, despre faptul că e imposibil, atunci când ai scăpat de boală, să te întorci la viața pe care ai avut-o înainte. Iar una dintre frazele cele mai tulburătoare pe care le-a formulat este aceea în care spune că „Povara unei boli terminale poate fi mai ușoară decât ceea ce urmează după o eventuală vindecare. Boala poate părea mai suportabilă decât încercările de revenire la ființa care ai fost, înainte de a fi diagnosticat” (S.J).

Suleika Jaouad - scriitoare, jurnalistă şi speaker motivaţional

S-a născut la New York dintr-un tată tunisian și o mamă elvețiană. A urmat studii muzicale la Juilliard, și-a obținut licența cu brio la Princeton University și a absolvit masteratul în literatură la Bennington College. La 22 de ani s-a mutat la Paris din dorința de a deveni corespondent de război. Visurile i-au fost însă curmate de un diagnostic necruțător: leucemie. Au urmat patru ani de tratamente pe patul de spital, despre care Suleika Jaouad a scris o serie de articole pentru New York Times intitulată Life, Interrupted, distinsă cu Premiul Emmy. Alte articole ale ei au fost publicate în The New York Times Magazine, The Atlantic, The Guardian, Vogue, Paris Review, Los Angeles Times, Glamour și pe site-ul NPR.

Discursul ei TED a fost unul dintre cele mai populare în 2019, înregistrând aproape 5 milioane de vizualizări. A creat platforma Isolation Journals, cu peste o sută de mii de membri, menită să încurajeze creativitatea și sentimentul de comunitate în vremuri de pandemie. A fost consilierul lui Barack Obama în probleme referitoare la cancer și a primit mai multe distincții pentru efortul ei de a-i susține pe cei care se luptă cu această boală. (www.suleikajaouad.com)

Personalități de anvergură mondială povestesc momente memorabile din viețile și din carierele lor. Wynton Marsalis, trompetistul, compozitorul, directorul artistic al Jazz at Lincoln Center, singurul muzician din lume care a câștigat Premiul Grammy, în același an, atât pentru jazz, cât și pentru muzică clasică

„În toamna aceasta, deschidem sezonul cu numărul 44, oferindu-le tuturor celor care ne vor urmări la TVR 1 o serie de întâlniri-eveniment, reafirmându-ne felul de a înțelege ideea de televiziune publică. În anul la capătul căruia Televiziunea Română va împlini 65 de ani”, punctează Cătălin Ştefănescu, realizatorul şi moderatorul „Garantat 100%”.