Secretul Elizei G, câştigătoarea trofeului "Cerbul de Aur 2019"

Cu artista din Italia ne-am întâlnit în programul de Revelion de la TVR 1. Eliza G şi-a reamintit cu emoţie de premiul câştigat la Braşov în vara anului ce tocmai s-a încheiat şi a mărturisit că propunerea de a petrece Revelionul în România a încântat-o.

"Când am primit prima oară vestea că voi veni în România mi-a făcut o deosebită plăcere, pentru că mi-e drag să vin aici - România este întotdeauna în inima mea – și m-am bucurat nespus să particip la spectacolul de Anul Nou, pentru că oamenii sunt minunați și voiam să iau parte la bucuria lor", a spus Eliza G.

Anul trecut, ELIZA G, din Italia, câștiga Marele Trofeu al Concursului Internațional de Interpretare din cadrul Festivalului "Cerbul de Aur 2019" de la Braşov. Artista a interpretat în concurs melodiile "Altro que favole" și "Creioane colorate" (Feli).

„Trofeul Cerbul de Aur a însemnat – și nu o spun deloc retoric – foarte mult pentru mine, fiindcă am deja o carieră îndelungată, nu mai sunt o debutantă. În această lungă carieră am participat la multe festivaluri, însă niciodată în calitate de concurent, am făcut doar turnee muzicale în jurul lumii, în America de Sud, în Marea Britanie, Spania... Peste tot mi-am susținut concertele și mi-am exercitat profesia, dar niciodată nu am avut posibilitatea de a câștiga ceva pentru mine. A fost primul meu premiu! Și a fost neașteptat! Mi-a luat mult timp să accept că am câștigat ceva. Am și plâns, știți, ca un copil! Sunt însă un copil puternic. A fost ca o confirmare”, a spus Eliza G.

Întrebată dacă şi-ar dori să participe la Eurovision, artista din Italia a răspuns imediat: „Acesta este un vis, un mare vis de-al meu. Întotdeauna mi-am dorit acest lucru”. Cântăreaţa spune însă că pentru a concura din partea ţării sale, ar trebui să câștige mai întâi Festivalul San Remo.

„E greu să te apropii de ținta aceasta. Eu am lucrat tot timpul în străinătate şi am făcut o mulțime de lucruri, dar nu în țara mea. Deocamdată concursul Eurovision rămâne încă un vis. Poate, într-o bună zi… Poate când se vor schimba regulile pentru etapa (Eurovision) din România… Eu sunt dispusă să particip și aș fi mândră să vă reprezint țara și să dau tot ce am mai bun”, a mai adăugat Eliza G.