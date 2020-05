Secretele unui blogger culinar de succes

Gina Bradea, blogger cu mii de fani în toată lumea, dezvăluie, în emisiunea "A doua emigrare", secrete ale unui blog culinar apreciat și modalități de transformare a unui amator într-un bucătar priceput, duminică, 17 mai, ora 11.30, pe TVR 3.

Multe din rețetele pe care le găsim pe internet se transformă într-un dezastru în bucătărie atunci când le încerci, de cele mai multe ori din cauza explicațiilor insuficiente.

Gina Bradea : ”E ușor să fii blogger: îți faci un blog, cumperi un domeniu și gata, scrii și publici. Dar ca să fii un blogger cu adevărat bun, nu e deloc ușor. Trebuie să vorbești și să scrii corect în limba română. Iar ca blogger culinar e și mai greu: trebuie să știi să gătești, să scrii rețeta amănunțit, cu trucuri și sfaturi, să faci poze frumoase, să filmezi, să montezi filmele, să publici... E cea mai grea nișă din blogosferă, pentru că trebuie să știi să faci foarte multe.”

Gina Bradea pare că are în sânge “gena artei culinare” pentru că tainele bucătăriei le-a învățat încă din copilărie, în Moldova și Dobrogea, zone recunoscute prin tradițiile lor foarte bogate.

Gina Bradea: ”Știu să gătesc de când eram copil. La mine, în ambele familii (mama moldoveancă, tata dobrogean) femeile au gătit excelent. Din partea mamei am învățat rețete țărănești moldovenești, savuroase, așa cum numai babele moldovence știu să facă. Iar de la mătușile din partea tatălui am învățat rețetele dobrogene atât de diverse: rețete din pește, dar și rețete rusești, turcești, tătărăşti sau rețete fine, de oraș. De la mătușa Maria, sora cea mare a tatălui meu, am învățat vechi rețete boierești, de o finețe aparte.”

Această moștenire a fost sursa de inspirație pentru cele 2 cărți de bucate pe care le-a scris: “Poftă bună! cu Gina Bradea” și “50 de rețete de post”.

Gina Bradea: ”Cu mult înainte să fac blogul, mi-am dorit să scriu o carte de bucate. Să fie scrisă amănunțit, cu totul explicat pas cu pas, modernizat, să scot prăjelile și margarina și să nu mă tem de condimente, verdețuri și legume proaspete. Apoi am publicat prima carte. Aflasem că mama are cancer, așa că am scos o carte cu rețete de suflet, pentru mama. A fost prima carte, nu mai este în librării și nu voi mai scoate o a doua ediție. Va rămâne cartea pentru mama.

A două carte este ,,50 de rețete de post”. Este prima dintr-o serie de cărți numite ,,50 de rețete de... “ pe care le voi scoate. Vreau că toate gospodinele să aibă câte o mică bibliotecă culinară și să găsească ușor orice rețetă”.

Povestea bloggului său a început în Italia, unde emigrase împreună cu familia în căutarea unei vieți mai bune. Condițiile vitrege de pe piața muncii o împiedicau să își găsească un loc de muncă stabil, astfel încât și-a concentrat forțele spre lumea virtuală și a devenit un pionier al bloggosferei românești. În scurt timp și-a creat o comunitate de fani în diaspora românească din toată lumea. Acum s-a retras într-un sat de la poarta Deltei Dunării, iar în perioada de izolare a devenit un reper pentru mulți români care au fost nevoiți să se transforme în bucătari pentru întreaga familie.

Gina Bradea: “Am anulat turneul pe care-l făceam prin țară pentru promovarea cărților mele, mi s-au anulat diferite proiecte, dar mergem mai departe. În perioada aceasta, mulți oameni s-au îndreptat spre bucătărie și au gătit mai mult decât de obicei. Am multe rețete rapide, eu simplific rețetele, chiar și pe cele mai sofisticate. Cozonacul meu a făcut furori în rândul gospodinelor, cu toată nebunia că nu se găseau drojdie și făină. S-a umplut online-ul de poze cu cozonaci pufoși și babani. Iar ceea ce m-a făcut să plâng de emoție și de bucurie a fost faptul că gospodine, cărora nu le-a reușit niciodată cozonacul sau care au făcut pentru prima dată cozonac, unele chiar puștoaice de 16-18 ani..., au făcut niște minunății de cozonaci ! Peste 1 milion de gospodine au preparat cozonacul meu de Paști, atât în România, cât și în afară.”

Deși are rețete de bucate din toată lumea, Gina Bradea se declară o fană a bucătăriei românești și a produselor tradiționale și locale.

Gina Bradea: “Bucătăria românească nu este promovată, nu este cunoscută la adevărata ei valoare. Avem rețete savuroase, mâncăruri mai mult decât gustoase, în toate zonele României.

Da, îmi plac mâncărurile moldo-dobrogene, pentru că am crescut cu ele. Dar îmi plac și rețetele oltenești, muntenești, ardelenești, bucovinene... Doamne, ce mâncăruri delicioase fac gospodinele din toată țara!

Ceea ce nu-mi place este că din ce în ce mai multe gospodine recurg la trucuri artificiale, preferă să umfle totul cu chimicale și aditivi gen zahăr gelifiant și consevanti la gemuri și dulcețuri, să pună plicuri cu tot felul de chimicale la murături, să umfle aluaturile cu cantități uriașe de drojdie și praf de copt, amestecuri de legume cu chimicale și margarine...

În România încă se mai găsesc legume și fructe gustoase, fără să fie pline de chimicale. Ce gust are o roșie coaptă la soare, din România, față de cele aduse de afară, cu gust de carton? Sau brânză de oi românească, brânză de vaci sau de bivoliță... Cât am fost afară mi-au lipsit enorm și așa am învățat să le apreciez. Știi cât am tânjit după o caisă adevărată, cu mirosul ăla special și gustul dulce-acrișor? În Italia nu am găsit așa ceva, nu aveau gust.

Avem o țară minunată, cu niște tradiții de poveste, cu peisaje superbe și oameni cu adevărat buni și harnici. Aștept momentul când România se va trezi și va realiza ce fată frumoasă și bogată este. Dar până când va veni prințul s-o trezească, va rămâne încă Frumoasa din pădurea adormită...”

Rețetă rapidă de salată cu fasole, ardei şi morcovi, gata în 10 minute

Ingrediente:

2 conserve de fasole fiartă (sau 150-200 g fasole uscată şi pusă la fiert)

1 ceapă mare

1-2 morcovi (300 g)

1 ardei gras roşu, ulei de măsline, oţet, sare şi piper

Radeţi morcovii, tăiaţi ceapa și ardeiul subţire. Scurgeţi fasolea. Puneţi apoi într-un bol mare: fasolea, ardeiul, ceapa şi morcovii. Turnaţi 2-3 linguri de ulei de măsline si oţet, după gust. Mai adăugaţi sare şi piper proaspăt măcinat.

Este deosebit de săţioasă astfel încât puteţi să o serviţi si ca fel principal la prânz sau cină.

Emisiunea "A doua emigrare" poate fi urmărită și online, pe TVR+, duminică, 17 mai, ora 11.30.

Autori: Iulia Popescu şi Monica Nicolescu