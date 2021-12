Seara corpului diplomatic, tradiţie de 155 de ani

De onorarea legămintelor diplomatice s-au îngrijit Regele Ferdinand, Regele Carol al Doilea şi Regele Mihai. Întâlnirea specială a diplomaţilor din Bucureşti a avut loc şi în acest an.

Înaintea Anului Nou, în Sala Tronului de la Palatul Regal are loc, în mod tradițional, o întâlnire specială a diplomaților din București. Cea dintâi reuniune de acest fel s-a desfășurat cu 155 de ani în urmă. Principele Suveran Carol I îi primea, la sfîrșitul primului său an de domnie, în decembrie 1866, pe trimișii oficiali străini, nu mulți, la vremea aceea. Relațiile diplomatice ale României s-au construit în următorii ani, cu Imperiile Austro-Ungar și Otoman, cu țările vecine și cu cele mai îndepărtate din Europa. Sub sceptrul lui Carol I, în cei 48 de ani ai săi de domnie, au fost deschise la București multe legații, apoi ambasade, reprezentînd majoritatea țărilor importante ale epocii.

Tradiția onorării legămintelor diplomatice a fost păstrată de Regele Ferdinand, de Regele Carol al Doilea și de Regele Mihai. Primele patru decenii ale secolului al XX-lea, în care Corpul Diplomatic acreditat la București s-a mărit semnificativ, ilustrează intensificarea relațiilor diplomatice multilaterale ale Regatului României.

Seara Corpului Diplomatic 2009

După o întrerupere de cinci decenii, Regele Mihai a reluat tradiția Serilor Regale anuale ale Corpului Diplomatic, în decembrie 1997, la București.

Majestatea Sa Custodele Coroanei a găzduit personal aceste evenimente, neîntrerupt, începând din anul 2009. Serile au avut loc în Sala Regilor de la Palatul Elisabeta, în Holul de Onoare al Castelului Peleș și, din anul 2016, în Sala Tronului a Palatului Regal.

„Prin decizia de a relua acest eveniment anual, tatăl meu nu și-a propus doar să reamintească tuturor românilor tradiția noastră de a purta un dialog decent și respectul cuvenit protocolului diplomatic. Regele Mihai a văzut acest eveniment anual ca pe o ocazie de a aborda chestiuni mai ample despre rolul și prezența globală a României” , spunea Majestatea Sa Margareta, în discursul adresat anul acesta diplomaților prezenți în Sala Tronului.

„Regele Mihai a dus o viață în care nu a compromis niciodată principiile în care credea, dar nici nu a considerat vreo datorie ca fiind sub demnitatea sa, dacă ea ar fi fost de ajutor României. Sunt hotărâtă să continuu să merg pe urmele lui”, ne încredințează Majestatea Sa Custodele Coroanei Române.

La Seara anuală dedicată de Familia Regală Corpului Diplomatic acreditat la București, a părut că Regele Mihai e încă prezent, prin felul său blînd, elegant, înțelept, dar critic, de a spune lucrurilor pe nume.

În același spirit de a păstra și de a cultiva principiile Suveranului, Familia Regală s-a deplasat, în această toamnă, în Marea Britanie, în Italia, în Germania și în Croația, țări în care, alături de români, dar și de autoritățile locale, a celebrat centenarul nașterii Regelui Mihai sau a adus omagiu Reginei-Mamă Elena ori eroilor căzuți în bătălii pe pămînt străin.

La Deva, la Brașov și la Sinaia, la Muzeul Național Peleș, dar și la Centrul de Cultură „Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului" din Mogoșoaia, au fost pregătite expoziții din istoria Casei Regale Române.

