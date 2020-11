Scurtmetrajul "And Then the Bear", câștigător al Festivalului Animest | VIDEO

Cea de-a 15-a ediție a Festivalului Internațional de Animație s-a desfășurat online între 9-15 noiembrie şi a fost organizată de Asociaţia Animest, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei.

Anul acesta, un număr record de scurtmetraje au fost înscrise în competiția românească, 21 dintre acestea fiind incluse în selecția autohtonă și concurând pentru premiul secțiunii.

Pentru prima dată în istoria festivalului, cele mai noi și apreciate filme ale anului au putut fi urmărite concomitent, de pe întreg teritoriul României, acesta fiind avantajul de necontestat al ediției online.

Gala de premiere s-a desfăşurat în cadrul unei ceremonii speciale, difuzate în secţiunea Cinema Virtual. Însă pelicula lui Agnes Patron, "And Then the Bear", s-a remarcat dintre toate scurtmetrajele înscrise în concurs.

"Acest film a fost aproape de perfecţiune", a afirmat Wouter Jansen, unul dintre membrii juriului, precizând că decizia de acordare a trofeului scurtmetrajului ''And Then the Bear'' a fost luată în unanimitate de membrii juriului. Toate peliculele care au concurat în cadrul secțiunii au fost difuzate online pe platforma de streaming a festivalului.

Juriile celei de-a 15-a ediţii a Festivalului Animest i-a avut în componenţă pe Abigail Addison (UK), Wouter Jansen (NL) şi Claudiu Mitcu - Scurtmetraj & Film Studenţesc, Waltraud Grausgruber (AT), Bastien Dubois (FR) şi Albert 't Hooft (NL) - Lungmetraj & Scurtmetraj românesc, Ana Coman, Adrian Cârciova şi Vali Petridean - Videoclip, Tudor Gheorghe, Andreea Centea şi Tammy Lovin - VR, Matija Sturm (SI), Katarzyna Gromadzka (PL), Paul Negoescu (RO) - Pitch, please!, Maya Kovacs (RO), Tudor Oprişan (RO), Eliza Marian (MD/BE) - Minimest.

În cadrul galei au mai fost acordate distincţiile:

* Premiul Publicului - "He Can't Live without Cosmos" - Konstantin Bronzit (Rusia 2019)

* Cel mai bun documentar - "Souvenir Souvenir" - Bastien Dubois (Franţa 2020)

* Menţiune specială pentru scurtmetraj - "MAD IN XPAIN" - Coke Riobóo (Spania 2020)

* Cel mai bun film studenţesc - "The Bear Hunter" - Yaka Hara (Marea Britanie 2019)

* Menţiune specială pentru un film studenţesc - "Richie" - Romane Granger (Franţa 2019)

* Cel mai bun lungmetraj - "Zero Impunity" - Nicolas Blies, Stéphane Huebert-Blies, Denis Lambert (Luxemburg/Franţa 2019)

* Cel mai bun film românesc - "Invisibles" - 4inaroom (Anna Florea, Aliona Ciobanu, Sandu Cojocari, Şerban Ilicevici) (România 2020)

* Menţiune specială pentru un film românesc - "End of the Line" - Mihnea Vlad (România 2019)

* Cel mai bun videoclip - "‘Careful' Joe Goes Hunting" - Alice Saey (Franţa/Olanda 2020)

* Cel mai bun film VR - "Minimum Mass" - Raqi Syed, Areito Echevarria (Franţa 2020)

* Cel mai bun scurtmetraj pentru copii (Minimest) - "The Tomten and the Fox" - Yaprak Morali, Are Austnes (Norvegia 2019)

* Menţiune pentru un scurtmetraj pentru copii (Minimest) - "Meow Or Never" - Neeraja Raj (Marea Britanie 2020)

* Proiectul câştigător 'Pitch, please!' - "Happy New Year" Radu Gaciu

* Menţiune specială 'Pitch, please!' - "In Good Company" Ana-Maria Gărdescu

* Câştigător Incubatorul de Animaţie - Maria Scutaru

* Menţiune Incubatorul de Animaţie - Caterina Cherecheş

* Menţiune Incubatorul de Animaţie - Alexandrina Moldovan

Trofeele acordate câștigătorilor au fost realizate din sticle de plastic în semn de solidaritate cu mișcarea eco de către Cristina Milea, scenografa distinsă anul acesta cu Premiul UNITER.

Sursa foto: Animest

Un articol de Irninis Miricioiu